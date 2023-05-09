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Не Леброном единым. Джеймс и Ривз ведут «Лейкерс» в победе над «Уорриорз»

В полуфинале Запада у «Озёрных» зажигаются новые звёзды.
Не Леброном единым. Джеймс и Ривз ведут «Лейкерс» в победе над «Уорриорз»
09 мая 2023 11:50
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

«Голден Стэйт Уорриорз» со своим безумием в лице Стефа Карри и «Лос-Анджелес Лейкерс» великого на все времена Леброна Джеймса, выдают некое подобие цирковой серии. Если просто вглядеться в любой из уже прошедших четырех матчей серии плей-офф, появится стойкое ощущение не баскетбола высочайшей пробы от самых сумасшедших здоровых мужиков, а натуральное представление от легендарного баскет-цирка «Гарлем Глобтроттерс».

Сквозные проходы Карри под кольцо, розыгрыши мяча с доставкой на трехочковую дугу, чтобы махнуть без сопротивления. Очень мощный процент реализации трехочковых у противостоящих команд. И, конечно же, фактор Леброна у «Лейкерс». Леброн появляется везде, не оживая, когда это нужно, а он именно живет в районе трехсекундной зоны соперника. Отсюда и чудеса «Лейкерс» с итогом после четвертой игры серии 3:1. Кто бы мог подумать, что «желтые» так быстро будут в одном шаге от прохождения главного фаворита всея НБА последних лет. Энтони Дэвис, Остин Ривз и Джеймс творят настоящую историю на наших глазах.

Источник фото: Getty Images

В четвертой игре очень долго «Уорриорз» сохраняли лидерство по очкам, иногда перепрыгивая десятиочковые разрывы. В под конец третьей четверти уже казалось, что «Лос-Анджелесу» элементарно не хватит внутренних ресурсов для того, чтобы догнать «Голден Стэйт». Карри творил очередную историю, который ожидаемо закончился трипл-даблом - На счету Карри 31 очко, 10 подборов, 14 передач и 3 перехвата. За 42 минуты Стеф реализовал 12 из 30 с игры, включая 3 из 14 из-за дуги. 2-кратный MVP НБА в третий раз за карьеру сделал трипл-дабл в игре плей-офф.

Но одним Карри в такой серии не обойтись. «У Лейкерс» состав выглядит более сбалансированным и игроцким. И не зря у Джеймса и Дэвиса в сумме набралось 50 очков. На счету Леброна 27 очков (10 из 25 с игры), 9 подборов и 6 передач, Дэвис набрал 23 очка (10 из 16 с игры), 15 подборов, 2 передачи и 3 перехвата, что и определило исход этой игры.

Источник фото: Getty Images

НБА

2-й раунд плей-офф. 4-й матч

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Голден Стэйт Уорриорз» - 104:101 (22:21, 27:31, 28:32, 27:17)

«Лейкерс»

Джеймс (27 + 9 подборов + 6 передач), Дэвис (23 + 15 подборов), Ривз (21), Расселл (4), Вандербилт (2) – старт; Уокер (15), Шредер (10), Хатимура (2), Гэбриэл (0).

«Голден Стэйт»

Карри (31 + 10 подборов + 14 передач), Уиггинс (17), Пэйтон II (15), Томпсон (9), Др. Грин (8 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь) – старт; Дивинченцо (10), Муди (7), Луни (4), Дж. Грин (0), Пул (0).

«Лейкерс» ведут в серии – 3-1

источник: «Советский спорт»
Не Леброном единым. Джеймс и Ривз ведут «Лейкерс» в победе над «Уорриорз»
Не Леброном единым. Джеймс и Ривз ведут «Лейкерс» в победе над «Уорриорз»
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