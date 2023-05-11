Борьба нервов – за Казанью. УНИКС повёл в финальной серии

Вслед за Казанью праздник под названием «финал Единой лиги ВТБ» пришёл и в Краснодар. При этом на трибунах было на удивление много свободных мест. В день игры много говорилось о возможном аншлаге, но на деле до него было очень и очень далеко. Сектора активной поддержки старались изо всех сил, и в «Баскет-холле» было довольно шумно. Но всё же это не совсем то, чего ожидали от третьего матча финальной серии.

Провал на старте

УНИКС вновь сделал ставку на активную игру в обороне. Началось всё с шикарного перехвата и контратаки казанцев, а при счёте 12:2 в пользу гостей Александру Секуличу, который явно сделал выводы из событий второго матча и обошёлся без экспериментов с составом, впору было бить тревогу. «Баскет-холл» заметно притих, и главный тренер «железнодорожников» давал свои указания при озадаченном молчании трибун.

БК УНИКС

Тайм-аут подействовал не сразу — казанцы успели увеличить отрыв, но главного краснодарцам добиться удалось. Дальнее попадание Владислава Емченко послужило «сигналом к атаке», «Локомотив-Кубань» поймал кураж — и почти критические «-15» к завершению первой десятиминутки превратились во вполне рабочие «-7». Четверть, которая могла стать самой кошмарной в исполнении краснодарцев в этой серии, была спасена. И тренерскую заслугу в этом сложно переоценить.

Дисциплина как залог успеха

С тем же сумасшедшим настроем хозяева площадки вышли и на вторую четверть. УНИКС же вновь стала подводить «старая болезнь». Как можно от матча к матчу почти в каждой четверти к пятой минуте собирать «полный комплект» фолов — не совсем понятно.

В большом перерыве Велимиру Перасовичу явно было о чём поговорить со своими игроками. Тем более, что к этому моменту на площадке уже произошло то, что казалось почти невероятным ещё какие-то десять-двенадцать минут назад — «Локомотив-Кубань» впервые в матче вырвался вперёд. На оргвыводы и эмоциональную мотивационную речь у главного тренера казанцев было ровно пятнадцать минут. Оставалось посмотреть как Перасович воспользуется этим временем. А задача Секулича выглядела не в пример проще — попросить не заигрываться и не торопиться в завершающей стадии атак. Избыточное желание делать всё быстро и красиво лишило «Локомотив-Кубань» ещё нескольких точных попаданий.

БК УНИКС

Когда урок не идёт впрок

Беседа в перерыве не слишком помогла казанцам. УНИКС продолжал наступать на те же грабли. Не прошло и трёх минут, как Щербенёв встал на линию штрафного броска из-за перебора персональных замечаний у соперников. А игровой «маятник» из шаткого равновесия ещё раз качнулся в одну из сторон и вернулся на место — с двузначным отрывом успел полидировать «Локомотив- Кубань». Тем не менее, по характеру игры было понятно, что судьба встречи решится в заключительной четверти, а произойти в этом матче — как и в серии в целом — еще могло всё что угодно. Стремительно нарастал и градус нервного напряжения. Неспортивный фол Мэйкона, после которого самому Перасовичу пришлось успокаивать своего игрока, и целая россыпь краснодарских промахов со штрафных — лучшие тому иллюстрации.

Как сохранить хладнокровие?

Так или иначе, через минуту после старта четвёртой десятиминутки всё, по сути, началось сначала. 70:70 — и дальнейшие события стали проверкой на везение и психологическую устойчивость. Удивительно, но УНИКС в этой «мясорубке» наконец-то стал меньше фолить.

Ключевым в матче мог стать эпизод с контактом Уайта и Лабери. Игрок краснодарцев в этом противостоянии ощутимо получил по челюсти и долго лежал на площадке, но судьи, внимательно изучив эпизод, не увидели причин выписывать неспортивный фол. Последние полторы минуты прошли во взаимных ошибках — всё-таки цена победы в этой игре была очень высока.

Развязка, как и ожидалось, наступила в последней атаке. «+1» у Казани, шесть с небольшим секунд у Краснодара на спасение — и так нужный в этой ситуации тайм-аут в «рукаве» у Секулича. А это, как известно, не только способ взять паузу, но и право ввести мяч на чужой половине площадки. Но ход тренера «железнодорожников» на этот раз не сработал. Решающий бросок Барфорда цели не достиг. 82:81 в пользу УНИКСа, который повёл в серии — 2-1. Следующая игра уже послезавтра. И дальше будет только интереснее.