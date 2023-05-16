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Леброн – гениальный! Уже обскакал Эмбиида и в 38 тащит «Лейкерс» к чемпионству

И этот уникальный человек в голосовании за MVP сезона не получил ни голоса?
Леброн – гениальный! Уже обскакал Эмбиида и в 38 тащит «Лейкерс» к чемпионству
16 мая 2023 10:00
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: Getty Images

17 мая стартует интереснейшая финальная стадия Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» устроят огненную битву. Она вызывает особенный интерес, поскольку по разные стороны баррикад окажутся, пожалуй, два лучших баскетболиста планеты прямо сейчас – Леброн Джеймс и Никола Йокич. Особенно удивительно, что до такой стадии добрался великий американец, которого многие успели списать со счетов.

Леброн не просто попал в полуфинал благодаря команде. Он буквально тащит ребят на своих плечах. На это красноречиво указывает статистика. Джеймс – один из лидеров по совершаемым подборам. В среднем он выигрывает борьбу под кольцом по 10 раз за матч. 23.4 очка за игру – шикарный показатель для баскетболиста, который старается искать передачами партнёров.

Getty Images

А ещё удивляет, с какой хирургической точностью Леброн подбирает момент для броска. В последнем матче с «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс атаковал чужое кольцо с игры всего лишь 14 раз… и в 10 был точен! Сложно недооценивать роль баскетболиста для состава. В свои 38 лет в сложнейшем матче с «Золотыми воинами», который завершился победой «Лейкерс» со счётом 104:101 Леброн провёл на площадке 43 минуты, в последнем – ещё больше (43.1).

Помимо статистики и индивидуального вклада можно смело записывать в заслугу Короля и сумасшедший прогресс молодых баскетболистов. Он старательно воспитывает молодую поросль игроков, старается поддерживать моральный дух подрастающего поколения. Заметно, что после удачных моментов Леброн всегда старается похвалить партнёра, для которого это становится сумасшедшим катализатором. А если кто-то ошибается, Джеймс может и поругать. Но добро, по-отечески.

Оглядываясь назад, сложно поверить, что звание MVP сезона впервые оказалось настолько далеко от Леброна. Джеймс не получил ни одного балла в голосовании, а лучшим игроком был признан Джоэл Эмбиид. Вот только он вместе со своей «Филадельфией» отправился в отпуск.

Getty Images

А Леброн продолжает срамить скептиков. И делает это со вкусом. Королю нужен ещё один перстень. И Джеймс превратил «Лейкерс» в машину, на пути которой лучше не стоять. Это на своей шкуре прочувствовали «Голден Стэйт Уорриорз» и монструозный Стефан Карри. Теперь краш-тест ждёт и «Денвер» с Йокичем.

источник: «Советский спорт»
Леброн – гениальный! Уже обскакал Эмбиида и в 38 тащит «Лейкерс» к чемпионству
Леброн – гениальный! Уже обскакал Эмбиида и в 38 тащит «Лейкерс» к чемпионству
И этот уникальный человек в голосовании за MVP сезона не получил ни голоса?
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