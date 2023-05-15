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«За себя и за Лешку». ЦСКА на глазах у Шведа забрал у «Зенита» «бронзу»

За решающим матчем Алексей наблюдал, находясь в «Мегаспорте».
«За себя и за Лешку». ЦСКА на глазах у Шведа забрал у «Зенита» «бронзу»
15 мая 2023 22:53
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ПБК ЦСКА

1 мая этого года совершенно неожиданно превратилось для баскетбольного ЦСКА из «красного дня календаря» в насыщенно-чёрный. Сначала самый титулованный клуб страны проиграл в решающем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и лишился шансов поспорить за «золото». А затем стало известно, что один из лидеров команды Алексей Швед подвергся варварскому нападению в центре Москвы и получил тяжёлую черепно-мозговую травму.

После этого «армейцам» нужно было как-то заставить себя играть в завершающей серии сезона — «бронзовой». Но вот как это сделать на фоне переживаний за Алексея, было не совсем понятно. Поэтому не удивительно, что первый матч с «Зенитом» прошёл для игроков ЦСКА как в тумане. Домашнее поражение с разницей минус восемнадцать и минимумом эмоций по этому поводу.

Медали вместо апельсинов

РИА Новости

Но когда первый шок прошёл и стало ясно, что самого страшного удалось избежать, баскетболисты ЦСКА завелись по-настоящему. Порадовать товарища по команде победой в серии с принципиальным соперником, пусть и за утешительную, по сути, «бронзу», было делом чести. В итоге ответный разгром во втором домашнем матче, две непростых победы в гостях — и вот уже до заветного подарка оставалось сделать один шаг. Команды возвращались в Москву.

Главный герой вечера

Когда на табло «Мегаспорта» в первый раз показали Шведа, и стало ясно, что Алексей присутствует на пятом матче, восторгу болельщиков не было предела. Такого, самого приятного из возможных сюрпризов, абсолютное большинство собравшихся на трибунах любителей баскетбола, явно не ожидало. Швед старался улыбаться в камеру и если бы ни фиксирующая повязка на шее, случайно оказавшийся на матче человек, не интересующийся спортом, вряд ли бы догадался, что ещё совсем недавно Алексей находился в больнице, а в тот злополучный вечер и вовсе могло случиться всё, что угодно.

ПБК ЦСКА

Дело оставалось за малым — ЦСКА предстояло ещё раз обыграть «Зенит».По сравнению с тем, что пришлось пережить Шведу в момент нападения и после него — это действительно всего лишь игра. В которой «красно-синие» просто обязаны были взять верх.

Хэппи-энд на площадке и за её пределами

В итоге всё для ЦСКА в этот вечер сложилось как нельзя лучше. А иначе и быть не могло. Матч получился по-настоящему ярким и его развязка наступила только на последних секундах. Давидовац попал, после чего подставился под фол Торопова, а вот Эртелю в заключительной атаке хладнокровия и точности не хватило. 82:79 и 4:1 в серии — ЦСКА побеждает на радость трибунам.

ПБК ЦСКА

Но во всей этой истории спортивный результат, безусловно, отходит на второй план. Самое главное, что Алексей Швед на пути к полному выздоровлению и товарищи по команде с нетерпением ожидают его восстановления и возвращения в строй. Этого же Алексею желают и все без исключения, кто хоть что-то слышал о том, что произошло поздним вечером первого мая. А ЦСКА завершает один из самых неудачных сезонов за последние десятилетия на мажорной ноте.

источник: «Советский спорт»
«За себя и за Лешку». ЦСКА на глазах у Шведа забрал у «Зенита» «бронзу»
«За себя и за Лешку». ЦСКА на глазах у Шведа забрал у «Зенита» «бронзу»
За решающим матчем Алексей наблюдал, находясь в «Мегаспорте».
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