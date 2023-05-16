С самого утра вторника Казань жила ожиданием праздника. Клубы из столицы Татарстана выигрывали титулы чемпионов России практически во всех игровых видах спорта, а вот баскетбол всё ещё оставался непокорённой вершиной для УНИКСа. И вот до заветной цели остался один шаг. Который, к тому же можно было сделать с «опережением графика» и на своей площадке. Закупать шампанское заранее – плохая примета, но ничего не планировать на вечер, обещавший стать историческим, казанским любителям спорта явно стоило.

Аккуратно, но сильно

С первых же секунд пятого матча стало понятно, что Велимир Перасович, несмотря на три победы подряд, провёл серьёзную беседу со своими игроками. В предыдущих встречах УНИКС серьёзно усложнял себе дело быстрым перебором фолов. И на этот раз установка была видна невооружённым глазом – лучше дать сопернику забить лёгкие два очка, чем нарушать правила. И для краснодарцев это стало первой неожиданностью и большой проблемой.

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При этом фирменное оружие казанцев работало безотказно – два шикарных перехвата ближе к завершению четверти позволили хозяевам площадки уйти в небольшой отрыв. Не всё получалось разве что с бросками из-за дуги, но когда они всё же достигали цели, «Баскет-холл» буквально ревел от восторга.

«Локомотив-Кубань», в состав которого вернулся Окаро Уайт, потерявший несколько зубов в третьей игре после жёсткого контакта с Лабери, действовал в привычном ключе. Но если в первой четверти этого хватило для того, чтобы не отпустить УНИКС слишком далеко, то во втором отрезке «железнодорожники» уже не в первый раз в этой серии загнали себя в угол.

Летаргический сон краснодарцев

Начало второй четверти «железнодорожники» откровенно «проспали». Отрыв стал стремительно расти в пользу УНИКСа. Тайм-аут Александр Секулич взял только при «минус семнадцати» на табло – и явно опоздал с этим решением. Поэтому когда Хортон впервые в матче отправился пробивать два штрафных, было уже окончательно понятно – даже если казанцы начнут нарушать правила в каждой атаке, погоня обещает быть непростой, если вообще до неё дойдёт дело.

Источник фото: РИА Новости

Преимущество хозяев площадки постепенно достигло чудовищных для столь равного противостояния двадцати пяти очков и до большого перерыва колебалось в районе этой отметки. На отдых и «разбор полётов» команды отправились при счёте 58:37 в пользу УНИКСа. А это означало только одно: либо Александр Секулич после этой игры будет объявлен главным волшебником Краснодарского края, либо до праздника в бело-зелёных тонах в казанском «Баскет-Холле» осталось совсем немного времени.

Погоня в надежде на чудо

На третью четверть «Локомотив-Кубань» вышел как на последний бой. И через 200 секунд игрового времени преимущество казанцев составляло уже всего десять очков. А это значит, что задача гостей из области ненаучной фантастики превращалась во что-то вполне осязаемое.

И только после этого баскетболистам УНИКСа удалось немного успокоить игру и остановить рывок соперников. Но гости уже почувствовали, что этот матч можно спасти – и попытались вцепиться в свой шанс руками и ногами.

Вот только отставание «железнодорожников» было по-прежнему большим. Им приходилось спешить, а излишняя торопливость ещё никому не шла на пользу. Авантюрные «трёшки» перестали залетать, а времени «доедать» отставание атаками со средней дистанции у команды Александра Секулича уже не было. Слишком многое было упущено в первой половине.

Источник фото: РИА Новости

Шансы на продолжение борьбы за титул неумолимо уплывали от краснодарской команды с каждой секундой. Игроки гостей прекрасно понимали это – и в одном из эпизодов Окаро Уайт бросился выяснять отношения с Лабери – возможно, в отместку за выбитые в третьем матче зубы. К счастью, драку удалось предотвратить.

А команда Велимира Перасовича спокойно довела дело до итоговой победы и спустя считанные мгновения после финальной сирены «Баскет-холл» захлестнуло настоящее бело-зелёное счастье. Кубок Белова на ближайший год обретает казанскую прописку, краснодарцам же остаётся мечтать о реванше в следующем сезоне.