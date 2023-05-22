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Русский баскетболист выиграл Евролигу. У литовцев случилась массовая истерика

Местные СМИ бьют тревогу и требуют депортации.
Русский баскетболист выиграл Евролигу. У литовцев случилась массовая истерика
22 мая 2023 21:04
автор: Никита Плохих
автор фото: euroleague.net

В одном из крупнейших городов Литвы Каунасе завершился «Финал четырех» Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» встречался с мадридским «Реалом». Решающая игра, которая прошла на стадионе «Жальгирис-Арена» завершилась победой команды из Испании со счетом 79:78.

Днем ранее прошел финал лучших молодежных команд континента, в него также вышел мадридский клуб. В полуфинале «Реал» одолел каталонскую «Барселону». А уже в главном матче «сливочные» разобрались с командой ANGT (71:60) — это сборная Европы, составленная из тех игроков, клубы которых не смогли добраться до финального этапа в Каунасе.

РУССКИЙ СЛЕД

Российский баскетболист Егор Демин в составе «Реала» стал обладателем трофея. В финале он набрал 10 очков, сделал девять подборов, отдал пять передач, показатель полезности — 17 баллов (третий в команде).

Последний раз российские баскетболисты побеждали в юношеской Евролиге в сезоне-2005/2006 — тогда молодёжка ЦСКА со Шведом, старшим Шашковым и Головиным в составе обыграла в финале «Жальгирис».

Также стоит отметить выступление Макара Воронина, который сыграл за «Барселону» по ходу юношеского «Финала четырех».

Источник фото: euroleague.net

ЛИТОВЦЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ

В Каунасе почти все причастные к турниру пришли в бешенство от того, что россияне приняли участие в финальных матчах, еще больше их разозлил триумф Демина. На церемонии награждения все представители федерации баскетбола Литвы демонстративно проходили мимо россиянина, не желая его поздравлять.

Источник фото: euroleague.net

Но это было лишь начало, по ходу финала и уже после его завершения литовские СМИ днями и ночами писали едкие статьи в адрес российских игроков. Количество статей с заголовками по типу: «Двое россиян пробрались на финал Евролиги – литовцы не смогли этому помешать», просто зашкаливало. Также популярность приобрела публикация, в которой призывали депортировать россиян прямо по ходу соревнования.

ПРОИГНОРИРОВАЛИ ПРОВОКАЦИИ

Однако российские баскетболисты не обратили никакого внимания на всю эту суету, которую пытались разогнать литовские журналисты. Ребята довольно спокойно общались с прессой, а на все провокационные вопросы отвечали просто и лаконично - без комментариев. Красавцы!

источник: «Советский спорт»
Русский баскетболист выиграл Евролигу. У литовцев случилась массовая истерика
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