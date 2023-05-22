Русский баскетболист выиграл Евролигу. У литовцев случилась массовая истерика

В одном из крупнейших городов Литвы Каунасе завершился «Финал четырех» Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» встречался с мадридским «Реалом». Решающая игра, которая прошла на стадионе «Жальгирис-Арена» завершилась победой команды из Испании со счетом 79:78.
Днем ранее прошел финал лучших молодежных команд континента, в него также вышел мадридский клуб. В полуфинале «Реал» одолел каталонскую «Барселону». А уже в главном матче «сливочные» разобрались с командой ANGT (71:60) — это сборная Европы, составленная из тех игроков, клубы которых не смогли добраться до финального этапа в Каунасе.
РУССКИЙ СЛЕД
Российский баскетболист Егор Демин в составе «Реала» стал обладателем трофея. В финале он набрал 10 очков, сделал девять подборов, отдал пять передач, показатель полезности — 17 баллов (третий в команде).
Последний раз российские баскетболисты побеждали в юношеской Евролиге в сезоне-2005/2006 — тогда молодёжка ЦСКА со Шведом, старшим Шашковым и Головиным в составе обыграла в финале «Жальгирис».
Также стоит отметить выступление Макара Воронина, который сыграл за «Барселону» по ходу юношеского «Финала четырех».
ЛИТОВЦЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ
В Каунасе почти все причастные к турниру пришли в бешенство от того, что россияне приняли участие в финальных матчах, еще больше их разозлил триумф Демина. На церемонии награждения все представители федерации баскетбола Литвы демонстративно проходили мимо россиянина, не желая его поздравлять.
Но это было лишь начало, по ходу финала и уже после его завершения литовские СМИ днями и ночами писали едкие статьи в адрес российских игроков. Количество статей с заголовками по типу: «Двое россиян пробрались на финал Евролиги – литовцы не смогли этому помешать», просто зашкаливало. Также популярность приобрела публикация, в которой призывали депортировать россиян прямо по ходу соревнования.
ПРОИГНОРИРОВАЛИ ПРОВОКАЦИИ
Однако российские баскетболисты не обратили никакого внимания на всю эту суету, которую пытались разогнать литовские журналисты. Ребята довольно спокойно общались с прессой, а на все провокационные вопросы отвечали просто и лаконично - без комментариев. Красавцы!