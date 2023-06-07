Шведа, игравшего за ЦСКА и «Химки», выгнали из сборной. Аргументы - смехотворны!

Недавнее интервью экс-баскетболиста ЦСКА Йонаса Йеребко серьёзно всколыхнуло спортивную общественность. В нём швед рассказал, что он был отстранён от выступлений за национальную сборную со странной мотивировкой «подписал контракт с российским клубом».

Ситуация больше напоминает попадание в некий чёрный список — руководство федерации и тренерский штаб банально игнорируют его, не давая ответа на вопрос — что конкретно он делает не так и что нужно сделать, чтобы вновь надеть майку главной команды страны. Теперь же история получила во многом неожиданное продолжение — шведские баскетбольные чиновники обвинили Йеребко — ни больше, ни меньше — в обмане и подтасовке фактов.

ОХОТА НА ВЕДЬМ

В заявлении генерального секретаря шведской федерации баскетбола говорится:

«Он не получает ответов от нас? Неправда. Недавно Йонас общался по видеосвязи с нашим председателем, а также я сам переписывался с ним. Мы не углублялись в детали, но речи ни о каком чёрном списке не было. Очевидно, что у нас нет проблем с личностью Йеребко, но есть проблема с выбором, который он сделал».

Также чиновник отмечает, что Йонасу уже тридцать шесть лет и федерация не знает, «считает ли он себя активным игроком». И тут становится окончательно понятно, кто же из двух сторон, мягко говоря, лукавит. До момента фактического отстранения Йеребко федерацию вполне устраивали паспортные данные игрока, более того — он был одним из лучших в национальной команде.

Источник фото: Федерация баскетбола Швеции

А вопрос «может ли он ещё играть в баскетбол» и вовсе не возникал из-за его очевидной нелепости. Шведская федерация, пытаясь ответить на справедливую критику, окончательно запуталась в аргументах и пытается подать изгнание Йонаса из команды под соусом снижения спортивных показателей, чем противоречит сама себе. Ситуация - максимально странная. Режим отмены продолжает действовать для шведа даже после того, как он покинул ЦСКА. Да, Йеребко отыграл сезон и покинул России, но травля не прекратилась.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Понятно, что Йонасом в этой ситуации движут патриотические чувства — иначе он просто не стал бы продолжать эту непонятную дискуссию. Но главное теперь — грамотно расставить приоритеты. Национальная команда Швеции далека от вершин мирового баскетбола и вряд ли в ближайшие десятилетия сможет выиграть хоть что-то существенное. К тому же, матчи сборных — это капля в море мирового спортивного календаря, пусть и очень значимая.

Источник фото: ПБК ЦСКА

Большую часть времени игроки проводят в своих клубах и именно там получают возможность профессионального роста, время на площадке и шанс на дальнейшее развитие. И бросать один из сильнейших клубов Европы (пусть и временно вычеркнутый из списка участников международных соревнований) ради непонятной перспективы сыграть с условной Финляндией или Польшей в майке с тремя коронами — как минимум, странно.

Выбор в любом случае остаётся за Йонасом. Но, как правильно заметил всё тот же генеральный секретарь федерации, Йеребко осталось провести не так много лет в качестве действующего игрока. Так что меньшим из зол видится отказ от взаимодействия с баскетбольными властями Швеции, которые променяли одного из лучших игроков страны на популистские шаги. Швед выступал и за «Химки». Да и достаточно в России клубов, которые могли бы дать ветерану хороший оклад и он принесёт немало пользы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация далее.