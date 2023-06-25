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Сел в тюрьму из-за пары джинсов. Карьеру русского чемпиона убил роковой соблазн

Перспективный баскетболист стал жертвой показательного процесса.
Сел в тюрьму из-за пары джинсов. Карьеру русского чемпиона убил роковой соблазн
25 июня 2023 11:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Olympics.com / БК «Спартак»

В 70-е годы советский баскетбол переживал новый расцвет, главным символом которого стал Иван Дворный. Центровому было всего лишь 20 лет, но к этому времени он уже успел выиграть золото Олимпиады, а также считался лидером ленинградского «Спартака».

Но падение спортсмена оказалось таким же быстрым, как и взлет. Баскетболист неожиданно оказался в тюрьме из-за рокового соблазна.

Будущее советского баскетбола

Вплоть до 1973 года продолжался восход баскетболиста, однако в том году его жизнь приняла роковой оборот. После Олимпиады-1972 американцы захотели еще раз сразиться с теми, кто нанес им унизительное поражение. Вместе со сборной молодой Иван отправился в США, чтобы сыграть серию матчей и проверить, была ли та победа случайной.

Американское турне закончилось успешно: серия встреч завершилась со счетом 4:4, а молодой центровой проявил себя в лучшем свете… Однако вскоре попал в передрягу. Дело в том, что спортсмен решил приобрести в Штатах «запрещенку»: в те времена люди, выезжавшие за рубеж, часто привозили оттуда модные кроссовки, сигареты и другие блага капиталистического мира. Послам советского спорта подобное прощалось: не стала исключением и баскетбольная сборная.

Из Америки спортсмен привез несколько пар джинс и рубашек, но в Шереметьевском аэропорту партию списали, а Ивану Дворному инкриминировали статью о контрабанде с целью последующей перепродажи. Инцидент стал достоянием общественности, а в газете «Правда» вышла статья о «борьбе за чистоту нравов олимпийских чемпионов».

Источник фото: Российская федерация баскетбола

Такое событие не смогло пройти мимо партийной верхушки. Было решено устроить показательный процесс, и именно молодой баскетболист попал под горячую руку. В этом же году спортсмен был отправлен на «стройки народного хозяйства», где ему предстояло находиться 3 года.

Дальнейшая судьба

Общественность была недовольна несправедливым решением. Фанаты по всему союзу регулярно скандировали кричалки с призывом освободить баскетболиста. Помог лишь тренер «Спартака» и по совместительству сборной Владимир Кондрашин. Благодаря его связям спортсмена отпустили на полтора года раньше, а учитывая, что Дворный не пребывал в местах «столь отдаленных», были большие надежды на то, что молодой парень сходу вернется в элиту советского баскетбола.

В 1976 году игрока приютили в команде «Спартак» Владивосток. Центровой начал сезон ударно: при нем команда вышла на новый уровень, а центральным звеном стал именно Дворный. Великолепная игра побудила руководство московского «Динамо» пригласить центрового. С 1978 по 1980 годы баскетболист выступал за столичную команду, но не смог продемонстрировать былой уровень.

Начало скитаний

Дворный принял решение покинуть москвичей и вернуться в родное село – Красную Поляну, что находится в Омской области. С этого момента началась новая жизнь уже экс-баскетболиста. Он завел семью, детей, устроился работать слесарем в депо. Там он проработал 14 лет, после чего сменил профессию на пожарного. Любовь к баскетболу не покидала его: параллельно он играл за местные любительские команды.

Спустя 20 лет Дворный принимает внезапное решение отправиться в Америку, а именно в Огайо. Переезд осуществился благодаря грамоте почетного гражданина Балтимора, которую Ивану выдали во время американского турне. Баскетболист метался от одной работы к другой до 2003 года.

– Я мог бы жить там, но с 2003 года олимпийским чемпионам в России стали выплачивать президентскую премию 15 тысяч рублей. Я решил, что мне этих денег хватит, и вернулся домой, приводит слова баскетболиста «АиФ».

Возвращение оказалось успешным: Дворного назначили главой Федерации баскетбола Омской области и включили в тренерский штаб местной команды «1716». В должности Иван пробыл вплоть до последних лет жизни. В 2015 году олимпийский чемпион скончался от рака лёгких.

источник: «Советский спорт»
Сел в тюрьму из-за пары джинсов. Карьеру русского чемпиона убил роковой соблазн
Сел в тюрьму из-за пары джинсов. Карьеру русского чемпиона убил роковой соблазн
Перспективный баскетболист стал жертвой показательного процесса.
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