«Сзади подошли с молотком». Президента ЦСКА зверски избили на улице

Генеральный директор баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин не раз попадал в громкие скандалы. Известного функционера обвиняли во влиянии на руководство национальной федерации и «сливе» компромата на спортивных чиновников. Так что врагов за годы работы специалист нажил себе немало. И в какой-то момент, похоже, чаша терпения у кого-то из них переполнилась.

В 2015 году на президента московского клуба совершили жестокое покушение. Неизвестные до крови избили Ватутина прямо на улице.

На специалиста подло напали со спины.

Источник фото: РИА Новости

«Баскетгейт» в двух частях

Андрей Ватутин – уникальный персонаж в истории российского баскетбола. Выпускник журфака МГУ пришёл в ЦСКА в 2002 году: до этого он несколько лет занимал должность пресс-атташе Российской федерации баскетбола (РФБ), а затем помогал директору «Урал-Грейта», который в то время дважды становился чемпионом страны. В московский клуб специалист перешёл в качестве заместителя директора, но уже через пять лет получил место президента.

В 2010 году Ватутин стал одним из участников так называемого «Баскетгейта» – главного скандала в истории российского баскетбола. В мае в публичном доступе появилась запись, на которой были зафиксированы переговоры судей главной российской лиги. Из аудио становится понятно, что перед арбитрами была поставлена задача: обеспечить победу «Динамо» над «Локомотивом-Кубанью» в четвертьфинале. Реакция большинства клубов, включая ЦСКА, не заставила себя ждать: команды вышли из чемпионата, Суперлига была ликвидирована, а на её место вскоре пришла Единая лига ВТБ.

Источник фото: архив «Советского спорта»

Позже на записи оказался голос уже самого Ватутина. Во время борьбы Юлии Аникеевой и Светланы Абросимовой за пост главы РФБ, с которого был уволен оскандалившийся Сергей Чернов, президент ЦСКА вёл свою подковёрную игру. Генеральный директор всеми силами пытался добиться победы Абросимовой, ради чего хотел «купить» Чернова. Их разговор также был «слит» в прессу, а выборы в итоге выиграла Аникеева. Но Ватутин не остановился и начал публиковать компромат на нового президента. Своего гендир «армейцев» добился: результаты выборов отменили, а Аникееву сняли с поста.

Нашли в луже крови

Ватутин, словом, всегда был человеком смелым и упрямым и вместе с тем располагал солидными ресурсами. Неудивительно, что у главы ЦСКА со временем начали появляться не просто соперники, а настоящие враги. И в 2015 году, когда на посту президента РФБ уже находился Андрей Кириленко, кто-то решил свести с гендиром «армейцев» счёты.

Сообщение о жутком инциденте поступило в полицию вечером 21 декабря. В этот день патруль обнаружил Ватутина в луже крови возле дома на улице Песчаная. Как выяснилось позже, на Андрея совершили нападение, когда тот шёл к своей машине из магазина «Азбука вкуса» на улице Алабяна.

Источник фото: архив «Советского спорта»

Двое неизвестных незаметно подобрались к мужчине сзади, после чего неожиданно напали. Преступники воспользовались шоком Ватутина, повалили его на землю и продолжили избиение, пользуясь в том числе резиновым молотком, а затем скрылись с места событий. Прохожие в этот момент заметили инцидент и вызвали полицию.

Досталось Ватутину в результате стычки прилично. В больницу он поступил в состоянии средней тяжести. Врачи зафиксировали у главы ЦСКА множество травм: ушибы, перелом верхней челюсти, пальца, а также нижней стенки глазницы. К счастью, восстановился менеджер довольно быстро. Открытых же данных об исходе дела так и не появилось: поначалу в прессе шла речь о спланированном покушении на президента «армейцев», но однозначного подтверждения эта версия не получила.