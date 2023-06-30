Егор Демин: за два года в «Реале» – пять титулов и одно поражение

Минувший сезон сложился для Егора Дёмина очень успешно. В мае, спустя пару месяцев после своего 17-летия, он дебютировал за главную команду «Реала», а затем стал победителем юниорской Евролиги. Впрочем, Дёмин оставил яркий след ещё в российских юниорских соревнованиях, в которых выступал сразу за две возрастные категории – 2005 и 2006 годов рождения. Со старшими в составе «Тринты» и Москвы-1 трижды становился победителем Первенства России и Всероссийских соревнований, дважды был признан MVP. В своём возрасте получилось не столь успешно – лишь одна бронза. Но при этом на двух последних турнирах ему доставался приз лучшему разыгрывающему.

Соцсеть Егора Демина

«ЖЕЛАНИЕ РАЗВИВАТЬСЯ СИЛЬНЕЕ ЛЮБЫХ СТРАХОВ»

- Насколько важным оказался опыт российских юниорских турниров?

- Безусловно, он очень помог: это было начало пути. Думаю, мне повезло в том, что смог выступать сразу за два возраста. В каждом были свои плюсы. Играя за старших, за 2005 год, у меня не было преимущества, в физическом плане выглядел похуже многих. Особенно в первый победный сезон, когда был ещё маленьким, медленным и слабым. В «физике» меня и потом опережали. Старался научиться играть за счет другого–читал ситуацию, пытался её предугадать. Выбора не было: физически реагировать не успевал.

Зато в матчах за 2006 год у меня появлялось преимущество. Там и уровень физической подготовки был пониже, и к контакту я уже привык. Это давало возможность вести более индивидуальную игру, разнообразнее играть в нападении, создавать ситуации для других.

Соцсеть Егора Демина

- Не возникло в какой-то момент ощущения, что вы уже переросли эти соревнования? Что надо двигаться дальше?

- Конечно, всегда было желание двигаться вперед. Но не могу сказать, что тогда я перерос Первенство России, что не видел конкуренции. У нас очень много сильных, талантливых ребят. Безусловно, можно было развиваться и в российских соревнованиях, но потихоньку начинали продумывать варианты для выхода на следующий уровень.

- И какие были варианты?

- Поначалу в России. Были предложения от нескольких клубов. Но рассматривали не от тех, которые сильнее, а те, где можно было лучше развиваться.

Предложения из Европы появились внезапно. Сначала на меня вышли представители агентства YouFirst, клиентом которого является Павел Савков. Сразу предложили вариант с «Басконией». Затем появились скауты из BDA. Они предложили сделать нарезку моих игровых моментов и отправить её в различные молодежные системы Европы. Так появились предложения из Италии и нескольких испанских академий.

«Реала» же изначально не было – туда ничего не отправляли. Но по ходу выяснилось, что в Мадриде ищут высокого комбогарда – такого, каким я и являлся. В итоге приняли совместное решение: попытаться отправить видео в «Реал» и посмотреть, как оценят. И там очень заинтересовались. После этого все остальные варианты отпали.

Соцсеть Егора Демина

- То есть выбор был сделан сразу?

- Мы думали вместе. Всё зависело от решения «Реала». Именно оно и повлияло на мой выбор.

- Переезд в другую страну не пугал?

- Пугал, конечно. Для любого игрока – это риск и неизвестность. Плюс пугали незнание языка и тот факт, что уезжал один в другую страну. Однако желание развиваться оказалось сильнее любых страхов. Когда приехал на просмотр, переживал, что будет сложно находить коммуникацию. Но быстро понял, что готов к кардинальным изменениям: они были необходимы для моего развития и прогресса.

«БЕЗ КОНФЛИКТОВ И МЕЛКИХ ПРОБЛЕМ КОМАНДУ НЕ ПОСТРОИТЬ»

- За «Реал» вы отыграли два сезона: первый – в кадетской команде, второй – в юниорской. Насколько велика разница между ними?

- Из-за этого перехода немного переживал. В кадетской команде я был одним из старших – в ней выступали ребята 2006-2007 годов рождения. А в этом сезоне – уже 2005-й и 2006-й. Но никакого давления на меня не было. Мы и раньше знали друг друга, а тут очень быстро сдружились. То, что со всеми сложились отличные отношения, было очень важно для внутрикомандной химии – мы сразу стали одним целым.

Без конфликтов, мелких проблем, конечно, не обошлось. Однако без них команду не построить. В любой команде всегда будут проблемы, которые нужно решать мирным путем. В коллективе могут быть недопонимание и разногласия, которые приводят к дисбалансу. Но их решение приводит к достижению больших результатов. Во многом благодаря этому к концу сезона мы вышли на пик формы.

- «Реал» в завершившемся сезоне выиграл не только взрослую Евролигу, но и юниорскую. Для вас эта победа особенная?

Евролига

- Конечно. Мы сильно переживали, что перед этим проиграли финал чемпионата Испании «Ховентуду». Но тот результат оказал большое положительное влияние на команду, на наше эмоциональное состояние. Победа в Евролиге была очень престижна и ценна – как для игроков, так и для клуба. Мы шли к ней весь этот сезон. После неё, когда выходили в город, нас узнавали. Причем даже те люди, кто особо не связан с баскетболом. Это лишний раз подчеркивает, какое значение этот титул имел и для всего Мадрида.

- Перед «Финалом восьми» Евролиги в Каунасе вы перестроили свою игру, больше сосредоточились на черновой работе. Сами приняли такое решение?

- Сделал это осознанно. Что именно на этом турнире надо проявить себя больше с другой стороны, внести вклад в итоговый результат за счет тех действий, которые не все могут выполнять. Я понимал, что в команде есть игроки, которые могут набирать очки, давать результат в атаке. Но чувствовал, что если все будут сконцентрированы на нападении, получится не очень хорошо. Поэтому и сместил акцент на командную игру, пожертвовал своей результативностью ради результата. Но в ключевые моменты мог взять инициативу на себя.

Мне хотелось научиться влиять на игру, не только имея мяч в руках. Или влиять, не делая так много атак, как хотелось бы. Принял решение максимально сконцентрироваться на вспомогательных вещах, которые давали больше возможностей партнерам и командной игре в целом.

- Насколько сложно сдерживать себя в атаке?

- Нельзя сказать, что я себя сдерживал. При возможности тоже атаковал. Наверное, правильнее сказать, что в тех ситуациях, когда мог атаковать сам, но партнер находился в лучшей ситуации, я искал его. Доверяя ему и опираясь на то, что он забьёт. Соответственно, следил за тем, у кого идет игра. В финале, к примеру, отметил для себя, когда Митар Боснякович забил трехочковый. И в следующей атаке отдал передачу ему: он попал вновь.

Плюс одна из моих задач – искать лучшее развитие атаки. Например, у нас не совсем обычная команда – есть разница в габаритах с соперниками. Если игрок имеет преимущество в росте, задействую его в посту, идёт у кого-то бросок – нахожу его на периметре. Свои броски я, конечно, тоже искал, но сконцентрировался на том, чтобы нападение получалось максимально эффективным. Плюс черновая работа в защите и на щите.

Евролига

- Черновая работа была не в тягость?

- Будем честны: вряд ли кому-то она очень нравится. Мы играем в баскетбол и стараемся получать от этого наслаждение. Но в данной ситуации вопрос был не в том, насколько это нравится, а в том, насколько это важно для победы.

- Сколько титулов у вас набралось за два сезона в Испании?

- Самый первый турнир с кадетами я пропустил – появился на два дня позже, как уехала команда. Ещё был турнир в Италии, на который не попал из-за травмы. Очень хотелось поехать – это были первые международные соревнования, участвовало много хороших команд. Я же за три дня до начала повредил колено, решили, что не стоит рисковать. С кадетами, получается, выиграл чемпионаты Мадрида и Испании, в прошедшем сезоне – турнир в Каталонии, чемпионат Мадрида и Евролигу.

- И за два года – всего одно поражение в финале минувшего чемпионата Испании от «Ховентуда»! Сколько же матчей «Реал» проводит за сезон?

- Я как-то старался подсчитать. В этом было в районе 70.

«РОДРИГЕС СПРОСИЛ, НА КАКОЙ СТАНЦИИ МЕТРО ЖИВУ В МОСКВЕ»

- Баскетбольный «Реал» – словно одна большая семья. В чём это выражается?

- Во-первых, если говорить про детские команды, то игроки в академии часто играют за несколько возрастов. Кого-то из младших могут пригласить в старшую на пару тренировок. Все вместе участвуют в процессе. Все в очень хороших отношениях – тренеры, игроки, врачи, физиотерапевты, клубные боссы. Общение происходит, в том числе, в неформальной обстановке.

Если брать главную команду, то там то же самое. Когда игроки нас видят, всегда здороваются, могут подойти и поговорить. С теми ребятами, кто прошлым летом участвовал в подготовке, регулярно шутят, происходит постоянный диалог. В «Реале» нет такого: я – основа, ты – игрок молодежки. И со всем персоналом главной команды то же самое. Её тренеры посещают наши тренировки и игры. Даже основные игроки приходили на первые матчи «Финала восьми» Евролиги, пока у них не было игр «Финала четырех».

Соцсеть Егора Демина

- С кем-то из игроков главной команды приходилось основательно общаться?

- Перед дебютной игрой за «Реал» поговорили с Серхио Родригесом. В команде все знают, что я из России, а он выступал за ЦСКА. Он вдруг спросил, на какой станции метро живу в Москве – от такого вопроса поначалу растерялся. Продемонстрировал пару русских слов, которые использует в повседневной жизни. На разминке спросил, как дела, не волнуюсь ли. Очень интересно находиться рядом с людьми, на игру которых смотрел в раннем детстве. Когда был маленьким, ходил на матчи ЦСКА. А тут сам разговариваешь с Родригесом – необычно и непривычно.

После самой игры состоялся длинный диалог с Найджелом Уильямс-Госсом. Я попросил его с позиции разыгрывающего прокомментировать некоторые игровые моменты. И он без каких-либо проблем ответил на все вопросы – без пафоса, словно мы знакомы тысячу лет.

А с Серхио Юем забавно получилось во время представления команд. Игроков вызывают по номерам. Мой был 19-й, а передо мной ближайший – 7-й. И я не ожидал, что меня назовут так быстро. Юй посмотрел на меня: «Выходи, тебя назвали». А мне показалось, что он прикалывается. Думаю: «Да, ага, конечно». Он тогда в шутку меня толкает: «Иди, что стоишь». Потом после матча вспомнили, посмеялись.

Getty Images

- Как часто получается выбираться на матчи главной команды?

- Нам постоянно предлагают билеты. Не смог попасть на последнюю игру сезона – в это время была индивидуальная тренировка. «Реал» проиграл, и чемпионом стала «Барселона». Но все вместе были на финале Евролиги: сидели за скамейкой «Олимпиакоса». Позже нас вместе с главной командой чествовали на домашней арене – по-моему, это было перед матчем с «Тенерифе» ещё в регулярном чемпионате.

- Что случилось с «Реалом» в финальной серии с Барселоной, которую он проиграл с сухим счетом 0:3?

- Думаю, повлияло не то, что «Реал» играл плохо – очень хороша была «Барса». Показала невероятно высокий уровень баскетбола. Как бы «Реал» ни упирался –за счет чего-то она всё равно оказывалась лучше в каждой игре. Возможно, сказались мотивация и настрой: после того, как «Финал четырех» Евролиги для «Барселоны» не сложился, ей эта победа была нужнее. «Реалу» же победа в Евролиге далась очень тяжело – как физически, так и эмоционально. И в конце сезона «Барса» выглядела посвежее. В последнем матче во второй половине я вообще не помню ни одного промаха: игроки «Барселоны» забили всё, что смогли. Да, «Реал» попал много сложных бросков, но забить легкие ему не дали. Плюс всю серию здорово отыграли лидеры «Барсы» Миротич и Лаправитолла.

- Для главной команды какая победа важнее – в Евролиге или в чемпионате Испании?

- Безусловно, национальный чемпионат имеет огромное значение. Но победа в Евролиге все-таки престижнее. Это титул лучшей команды Европы, в турнире участвуют все сильнейшие. Разница с клубами нижней части таблицы испанского чемпионата довольно велика. Хотя, конечно, два титула приятнее одного. А задача перед «Реалом» всегда максимальная в любом турнире.

«ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ В ЗАЩИТЕ – ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ В ПРОШЕДШЕМ СЕЗОНЕ»

- Самые важные ступени, которые вам покорились в этом сезоне – дебют за главную команду «Реала» и победа в юниорской Евролиге?

- Да, безусловно. Этот сезон был особенным по значимым событиям, которые помогли мне приобрести невероятный опыт. Дебют за «Реал» позволил почувствовать, как всё происходит во взрослой команде. Чемпионство в Евролиге – невероятный опыт самых ответственных игр, где после любого поражения можешь отправиться домой, где нет права на ошибку. Для каждого игрока очень важно поучаствовать в таких турнирах и матчах.

Мне повезло: позади уже немало игр с подобной ответственностью за результат. И не только в Испании: в России тоже набралось достаточно. Были и победы, и поражения. А в «Финале восьми» это также дало преимущество над теми игроками, которые впервые играли на вылет.

Счастлив за этот сезон, который запомнится мне очень надолго. После победы в Евролиге нам подарили чемпионские кепки. А мяч, которым играли финал, теперь хранится в моем домашнем музее. Были и другие желающие, но я оказался быстрее всех.

Соцсеть Егора Демина

- Ожидали, что дебют за основную команду «Реала» может состояться уже в этом сезоне?

- Это была самая большая и труднодостижимая цель. Достичь её было практически невозможно, но это все-таки случилось. Много об этом не думал - был сконцентрирован на нашей команде. В начале сезона Хьюго Гонсалеса часто подключали к тренировкам и играм основы. В его отсутствие нам удавалось справляться с любыми соперниками. Конечно, я хотел сыграть за основной состав, но не ожидал, что попаду на матч, не проведя с командой ни одной тренировки. После Нового года все мысли были только о Евролиге. Было важнее максимально продуктивно завершить сезон с юниорской командой.

- Постоянно ставите перед собой какие-то цели, задачи?

- Да, безусловно. Это крайне важно для любого игрока - как глобальные, так и мини-задачи. Одной из таких в минувшем сезоне было желание выйти на новый уровень в защите. Это была одна из моих слабых сторон, мне не удавалось достаточно сконцентрироваться на защитных действиях, из-за чего появлялись проблемы в игре. Мотивация была большой: в начале сезона после перехода из кадетов в юниоры сразу стало ясно, что помимо других скоростей и уровня игры в целом здесь надо максимально концентрироваться на защите. Да и сам понимаю, что без хорошей защиты в профессиональном баскетболе нельзя заиграть на высоком уровне. Бывают, конечно, исключения, но для молодого игрока без этих навыков перейти на взрослый уровень практически невозможно. Я много сделал для того, чтобы улучшить свои навыки – и на тренировках, и в играх. Надеюсь, что с этой задачей мне удалось справиться.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ – РЕКОРДСМЕН ИСПАНИИ ПО ПРЫЖКАМ В ВЫСОТУ

- В течение всего этого сезона вы не только тренировались со своей командой, но и работали индивидуально. В чём заключались эти занятия?

- Скорее можно сказать, что каждое свободное время, которое я мог иметь в своем распорядке дня, старался проводить в зале. И не потому, что это надо – просто у меня всегда есть такое желание. Эти тренировки – свободное времяпрепровождение, занимаюсь какими-то деталями, делаю самостоятельно те вещи, которые считаю нужным. Плюс много занимался своим телом – в основном, растяжкой. Часто в выходные сначала шёл в зал побросать, а потом к физиотерапевту: просил размять определенные группы мышц, чтобы быть максимально готовым к тренировке с командой.

Соцсеть Егора Демина

- С йогой не знакомы?

- Я весь этот год каждое утро старался вставать пораньше и занимался йогой. Изучаю разные моменты, она влияет на мое развитие. Попробовать занятия йогой может любой, но важно иметь к ней интерес. Мне она интересна, вижу её вспомогательным элементом как в своей жизни, так и в дальнейшем развитии в баскетболе.

- Вы же уже начали подготовку к новому сезону?

- Да, в начале июня. Но немного в другом формате – физическая подготовка плюс занятия в зале: бросал, занимался дриблингом. Раньше, в основном, работал в тренажерном зале, теперь больше проходит легкоатлетических занятий. Очень важную роль сыграл мой новый индивидуальный тренер по физической подготовке: теперь работаю с бывшим прыгуном в высоту АртуроОртисом Санчесом (9-кратный чемпион Испании, который уже более 30 лет владеет рекордом страны - 2,34 метра. - прим. ред.). Он известен тем, что в молодом возрасте забивал сверху, отталкиваясь с линии штрафного, как Майкл Джордан. В те годы Артуро мог с места подпрыгнуть и достать головой баскетбольное кольцо.

- Сейчас должен сделать с вами то же самое?

- Максимально приближенное. Задача – стать более быстрым, взрывным, в том числе научиться выше прыгать. То есть развить в себе те качества, которые прежде были на недостаточно хорошем уровне.

ПОСЛЕМАТЧЕВОЕ ИНТЕРВЬЮ НА ИСПАНСКОМ

- Насколько быстро освоились в Мадриде?

- Выезжаю периодически в город. Делать это каждый день нет возможности, но это в любом случае необходимо, чтобы развеяться, переключиться. Очень нравится проводить время одному. Мы постоянно вместе, проводим время активно, и я иногда от этого устаю. В данный момент нахожусь в резиденции. Практически все разъехались. Живу один в комнате и наслаждаюсь этим временем – могу весь день посвятить себе. В Москве было наоборот: постоянно искал контакта с людьми. Тут же ты постоянно находишься в компании. Приходится находить ситуации, когда ты один и можешь сконцентрироваться на своих мыслях.

- Есть в Мадриде любимые места?

- Мадрид – очень красивый европейский город, но крайне редко удаётся находить время для культурной программы. Обычно посещаю несколько торговых центров, куда выбираюсь перекусить, купить каких-нибудь вещей.

Соцсеть Егора Демина

- Вы изучаете два языка – английский и испанский. Проще, когда вместе?

- Не могу сказать, что это происходит вместе. Английский пришел за счёт того, что надо было хотя бы как-то разговаривать. У меня он был на базовом уровне, но общаться было сложновато. За счёт того, что пытался разговаривать сам, смог быстрее адаптироваться в «Реале». В данный момент никакого дискомфорта не испытываю.

Испанским год занимался с репетитором. В школе уроки испанского были часто. И тоже выучил за счёт практики, которая была при общении со всем персоналом. Нам не разрешают разговаривать в команде на английском. А с руководством говорить на нем вообще запрещено – только на испанском. На «Финале восьми» у меня брали послематчевое интервью для телеканала «Реала». Мне сказали, что молодец, хорошо говорил.

Соцсеть Егора Демина

- Во время учебного года когда учитесь?

- У нас укороченный план учебного дня по сравнению с обычной школой – 4 урока по часу. С 9:30 до 14:00. Школа интернациональная, в ней учатся ребята со всего мира. Обучение проходит на двух языках. Помимо меня, есть еще два русских парня – Вадим Воронцов 2009 года рождения и Даниил Столбецкий 2007-го.

- Экзамены тоже проходят на двух языках?

- Некоторые на английском – история и экономика, некоторые, которые попроще, на испанском. Уроки философии проходили на испанском, но экзамен дали возможность писать на английском. Ещё изучаю латынь.

- Экзамены все сданы?

- Да. И успешно.

«ОБОРАЧИВАЮСЬ – В ТРЕХ МЕТРАХ СИДЯТ МАРСЕЛО И МОДРИЧ»

- Футбольная и баскетбольная академии «Реала» располагаются вместе?

- Да. Мы живем вместе в резиденции. И футболистов гораздо больше, чем баскетболистов. Даже не в 3-4 раза. Причем из занимающихся футболом здесь живут только те, кто из других городов. И только испанцы.

- Насколько чувствуется внимание к «Реалу» в Мадриде?

- Убеждался много раз: для мадридцев «Реал» – это что-то особенное и легендарное. Независимо от возраста и вида спорта. Когда нас видят, спрашивают, откуда мы. Узнают, что из «Реала», начинают фотографироваться. Про основные команды вообще молчу. Баскетболисты ещё ладно, но футболисты – настоящие боги. Если мы находимся в постоянном контакте с основой, то в футболе такого нет. Игроки футбольного «Реала» недосягаемы.

У меня был один случай. С соседом пошли на футбольный матч друга – он проходил на одном из полей академии. Оказались в VIP-секторе как участники клуба, куда обычные болельщики попасть не могут. За одну из команд играл сын Марсело. Сидим в первых рядах, и в какой-то момент я поворачиваю голову. Буквально в трех метрах от нас находились сам Марсело, Модрич и другие игроки «Реала».

Я уважаю футбол, однако не совсем в нём разбираюсь. Но это было очень круто – оказаться настолько близко к тем людям, за которыми следит весь мир.

- Сами на матчи футбольного «Реала» не выбирались?

- Все вместе ходили один раз – в прошлом сезоне на игру плей-офф Лиги чемпионов с «ПСЖ». Очень достойный матч, на который было желание пойти у всех. И очень понравилось. Но я всё-таки предпочитаю домашние игры баскетбольного «Реала».

«ХОТЕЛОСЬ БЫ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ВСТРЕТИТЬСЯ С ДОНЧИЧЕМ»

- Несколько лет назад за «Реал» выступал небезызвестный Лука Дончич, который сейчас является одной из главных звезд НБА. Вас же связывает и тот факт, что у вас один агент.

- Да. Одно агентство и лично Кике Виллалобос. Он испанец, сам в прошлом играл за «Реал» вместе с Хосе Бирюковым. Кстати, мы с Хосе являемся воспитанниками одной спортшколы – «Тринты» (ранее она называлась ДЮСШ Советского района. - прим. ред.).

- В минувшем сезоне Дончич передал вам кроссовки. Приятный сюрприз?

- Да, три пары своей персональной линейки. Одни, в которых сыграл, и две новые. Передал как раз через агента, который был на одном из матчей «Далласа». Плюс получил тогда его подписанную майку и специальную подарочную плакету в рамке с персональными словами «для Егора». Такое внимание суперзвезды очень многое для меня значит.

Не скажу, что это стало сюрпризом – Кике сказал об этом заранее. Но по сути сама новость, что получу персональные кроссовки от Луки, оказалась обескураживающей, был этому максимально рад. Сейчас Лука точно является одним из моих любимых игроков. Считаю его одним из умнейших в современном баскетболе. Удивляет, насколько человек, не обладая выдающимся атлетизмом и играя против максимально развитых физически соперников, делает такие невероятные вещи, которым поражается весь мир. Для меня Лука – абсолютный пример. И я нахожусь в том же месте, в той же системе и с теми же людьми, что и он несколько лет назад.

- Лично знакомы?

- Нет, но очень хотелось бы в ближайшем будущем встретиться. Поговорить с ним, задать вопросы.

БРАЙАНТ – КУМИР, КАРРИ И ЙОКИЧ ИЗМЕНИЛИ БАСКЕТБОЛ

- У вас есть кумиры?

- Нет такого, чтобы я придерживался одного игрока. Нравятся многие, но Коби Брайант особенный. В последнее время стал активно изучать его карьеру и психологию. Коби – абсолютный эталон по отношению к делу, ментальности, работоспособности и характеру. Совокупность этих качеств делает его идеалом для меня и многих других людей. Конечно, мне очень нравится Майкл Джордан, как и моему отцу. Мы с ним много разговариваем о моём развитии, о баскетболе, часто обсуждаем игру топ-игроков.

- Кому симпатизируете из действующих баскетболистов?

- Мне очень нравится стиль игры Демара Дерозана– то, как он двигается на площадке, с каким настроем относится к игре, насколько хорош в каких-то мельчайших деталях. Также нравится разыгрывающий из «Оклахомы» канадец Шей Гилджес-Александер. Очень интересный игрок. Без выдающихся атлетических данных очень эффективен в ведущей баскетбольной лиге мира.

- В плей-офф они не играли. За кем следили?

- Было интересно посмотреть, как сыграет «Сакраменто», который почти 20 лет не выходил в плей-офф. И показал он себя очень хорошо и достойно, сыграв 7 матчей против действующего чемпиона «Голден Стэйт».

И, конечно, как и для всех, было интересно следить за «Майами». Команда с 7-го места на Востоке, пробившись через плей-инн, обыграла всех фаворитов своей конференции и имела шансы на победу в финале. Я, например, не был безоговорочно убежден, что выиграет именно «Денвер». Не болел ни за кого – оба финалиста были симпатичны. Две абсолютно разные команды, нравилось само соперничество между ними.

- Никола Йокич доказал, что сейчас лучше всех играет в баскетбол?

- То, что Йокич делал в плей-офф, невероятно! И это что-то абсолютно новое: до него никто не делал ничего подобного. Он полностью стёр понятие игровой позиции в баскетболе. В его игре практически невозможно найти какие-то изъяны. При отсутствии выдающегося атлетизма максимально эффективен и полезен на площадке во всех компонентах игры.

Особенно мне нравится его уникальная способность находить и создавать ситуации для партнеров, которые дают возможность победить. Йокич, безусловно, заслужил этот титул. Он несколько лет тянул за собой «Денвер», а сейчас у него подобрались очень достойные партнеры. Плюс, конечно, большую роль в этом чемпионстве сыграл главный тренер Майкл Мэлоун.

- Стеф Карри изменил баскетбол?

- Однозначно. Это, наверное, должно было когда-то случиться. В какой-то момент баскетбол перешёл бы в этот формат. И этим человеком, который изменил игру, оказался именно Карри. Безусловно, он является кумиром для миллионов любителей баскетбола. И во многом потому, что стал суперзвездой, не обладая выдающимися антропометрическими и физическими данными. Многие, увидев его игру, смогли поверить в себя. Не исключено, что в ближайшем будущем произойдут другие глобальные изменения, которые станут возможными благодаря новым суперзвездам. Эволюция баскетбола происходит постоянно.

- Очевидно, что Карри оказал влияние и на вас: вы часто и успешно атакуете издали. Каков личный рекорд?

- 7 попаданий из 9 в матче квалификации юниорской Евролиги против «Альбы». Я был очень рад такому результату – тем более с таким высоким процентом реализации. Но приложу все усилия, чтобы побить это достижение в следующем сезоне.

- Над трехочковыми как-то отдельно работаете?

Соцсеть Егора Демина

- Конечно. Очень много времени уделяю своему броску. Изучаю детали, стараюсь вывести на максимальный уровень мастерства и увеличить процент реализации. Работа над броском никогда не должна останавливаться.

- Со следующего сезона в НБА будет играть Виктор Вембаньяма.

- Пожалуй, на сегодняшний день он является уникальным и в какой-то степени загадочным игроком для лиги. Потому что обладает совершенно уникальной антропометрией и навыками игры практически на всех позициях. Но удастся ли Вембаньяме проявить себя в НБА, хватит ли ему физических сил и атлетизма, мы увидим в ближайшем будущем. Возможно, он станет вторым ХакимомОладжьювоном, который стал первым номером драфта в 1984 году. Того самого, во время которого по 3-м номером был выбран Майкл Джордан. В тот момент Оладжьювон был чем-то невероятным и абсолютно новым. И провел выдающуюся карьеру в НБА. Мне будет очень интересно следить за игрой Вембаньямы в предстоящем сезоне.

- Есть ли у вас мечта?

Соцсеть Егора Демина

- Выйти на самый высокий уровень. Всё делается именно для этого, но нужно продолжать много работать и развиваться, улучшать свои физические качества и баскетбольные навыки. Далеко загадывать не хочу, но на ближайший сезон главной целью станет максимально скоро приблизиться к основной команде «Реала», пробиться в её состав и выйти в «Финал четырех» Евролиги.