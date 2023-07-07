Охранник игрока НБА ударил фанатку. Всё могло обойтись, но ей оказалась мировая звезда

Этим летом традиционно прошёл драфт в Национальной баскетбольной ассоциации. Представители всех клубов лиги собрались в Бруклине, чтобы побороться за молодых звёзд и совершить ряд обменов. В этом году первый выбор получила команда «Сан-Антонио Спёрс». Менеджеры клуба не стали изобретать велосипед и застолбили права на одного из самых ярких талантов последнего десятилетия — француза Виктора Вембаньяму.

В свои 19 лет парень вымахал до 222 см. Центровой просто играючи расправляется с командами соперников в одиночку, он может промазать с трёхочковой, сразу же успеть сделать пару шагов и оказаться первым на подборе. Такое сокровище «Спёрс» берегут как зеницу ока. Вместе с Виктором постоянно ходит охрана, которая отгоняет от него и навязчивых поклонниц, и мировых звёзд шоу-бизнеса. Рано или поздно это должно было закончиться скандалом — и в итоге он произошёл вскоре после того, как «Сан-Антонио» получил права на игрока.

Источник фото: Getty Images

Инцидент случился в одном из отелей Лас-Вегаса. Известная поп-исполнительница Бритни Спирс входила в ресторан гостиницы, заметила внутри Вембаньяму и подошла к нему, чтобы сделать совместную фотографию. Певица похлопала французского форварда по плечу, после чего начальник службы безопасности «Спёрс» Дэмиан Смит ударом сбил её с ног.

Такое поведение службы безопасности, мягко говоря, шокировало певицу и её окружение. В итоге девушка подала заявление в полицию на начальника охраны. После того как дело получило огласку, Смит извинился перед Спирс и её командой, объяснив, что не узнал её и просто выполнял свою работу.

Источник фото: Getty Images

Представил свою версию инцидента с Бритни и сам баскетболист. По его словам, он получил инструкцию от охранников клуба не реагировать на других людей, пока идёт в ресторан. И понял, что произошло, только когда увидел сообщения в СМИ. «Я не должен был останавливаться. А этот человек всё звал меня: «Сэр, сэр». Потом этот человек схватил меня сзади. Я не видел, что произошло, потому что шёл вперёд и не останавливался. Этот человек схватил меня сзади – не за плечо, она схватила меня сзади. Знаю, что охрана оттолкнула её. Не знаю, с какой силой, но охрана оттолкнула её.

В течение нескольких часов я не знал подробностей, не знал, кто это был. Мне казалось, что не случилось ничего особенного, но затем охрана «Спёрс» сказала мне, что это была Бритни Спирс. Сначала я подумал: «Да вы шутите». Но это действительно была Бритни Спирс. Я не видел её лица, не смотрел на неё. В тот момент я просто продолжал идти вперёд», – заявил француз.

Источник фото: Getty Images

Пока неизвестно, чем обернётся эта ситуация. Однако напрашивается пара вопросов. Во-первых, зачем Бритни так настырно пыталась пробиться к баскетболисту, если могла бы спокойно войти в ресторан и уже там его перехватить. Ну и, естественно, зачем охране было бить девушку, вне зависимости от того, кто она – знаменитая певица или же обычная студентка. Похоже, как часто бывает, у обеих сторон есть своя правда – осталось дождаться дальнейшего развития событий.