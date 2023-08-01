«Меня били втроём». На чемпиона Европы по баскетболу совершено нападение

В начале мая любители баскетбола в нашей стране переживали за Алексея Шведа, который был избит на выходе из московского ресторана. К счастью, всё для Алексея тогда обошлось. Не прошло и трёх месяцев, как ленты информационных агентств облетела новость о том, что на больничной койке оказался ещё один из творцов побед сборной России — Никита Шабалкин. После зверского нападения неизвестных ему понадобилась срочная медицинская помощь.

Преступление было совершено в подмосковной деревне Голиково. К Шабалкину подошли незнакомые люди и после короткого обмена репликами начали наносить ему удары руками и ногами. Били Никиту настолько беспощадно, что он на время потерял сознание. Неравнодушные прохожие тут же вызвали «Скорую помощь» и полицию. Вскоре после того, как нападавшие скрылись, экстренные службы уже были на месте. При этом Шабалкин не мог передвигаться самостоятельно — для его транспортировки были использованы носилки. Никита был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз — закрытая черепно-мозговая травма. Когда Шабалкин пришёл в себя, он смог рассказать, что нападавших было трое.

Источник фото: РИА Новости

Источники в правоохранительных органах сообщают, что в настоящий момент ведётся работа по розыску подозреваемых. Что касается состояния избитого Шабалкина, то более точную и полную картину полученных им повреждений можно будет установить по результатам углублённого медицинского обследования, которое Никита проходит в стационаре в настоящее время.

Очевидно, что избиение Шабалкина никак не связано с его спортивным прошлым. Карьеру действующего баскетболиста он завершил десять лет назад. Некоторые источники предполагают, что нападение может быть связано с его текущей профессиональной деятельностью — сообщается, что в последнее время экс-баскетболист занимался строительным бизнесом. Но это пока лишь догадки — истину же теперь предстоит установить следствию. Нельзя исключать и тот факт, что Никита мог стать жертвой обычных уличных хулиганов, которым было безразлично, с кем вступать в конфликт. Самое главное в этой ситуации — то, чтобы этот дикий случай обошёлся без серьёзных последствий для здоровья Шабалкина. Остаётся пожелать Никите скорейшего выздоровления и чтобы виновные ответили за свою ничем не оправданную жестокость в рамках закона.