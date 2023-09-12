Юного таланта NBA арестовали за избиение девушки. Он превзошёл вечный рекорд Леброна

Не успел начаться новый сезон NBA, как новости вокруг лиги взбудоражили все околобаскетбольное коммьюнити. Как сообщает CNN, полиция Нью-Йорка арестовала одного из самых талантливых американских спортсменов современности - Кевина Портера-младшего.

30-й номер драфта-2019 года в 20 лет побил, казалось бы, вечный рекорд Леброна: стал самым юным баскетболистом, которому удалось набрать 50 и более очков за матч вместе с десятком передач. Он сделал это в 20-летнем возрасте, на три года раньше легендарного Джеймса. Теперь же молодому парню из «Хьюстон Рокетс» придётся отстаивать свою честь в суде, причём делать это ему приходится не впервые.

УДУШАЮЩИЙ ПРИЁМ

Инцидент произошёл в одном из отелей Нью-Йорка. Приблизительно в 6:45 в местную службу полиции поступил вызов с описанием содеянного. Со слов сотрудников, баскетболист… избил свою возлюбленную.

Портер вернулся в апартаменты под утро, и девушка спортсмена оказалась недовольна таким положением дел. При помощи персонала отеля баскетболисту удалось войти в номер, где уже и разгорелся конфликт. Разозлённый Кевин набросился на возлюбленную: со всей силы нанёс несколько ударов, а после принялся душить.

К слову, девушкой Портера является 26-летняя Кайза Гондрезик, выступающая в женской NBA. За свою карьеру она поиграла в таких клубах, как «Индиана Фивер» и «Чикаго Скай», однако на данный момент находится в статусе свободного агента.

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Сейчас Портер заключён под стражу в тюрьме Нью-Йорка, а реакция со стороны лиги последовала незамедлительно: представитель NBA Майк Басс заявил, что руководство в курсе произошедшего и в данный момент находится в контакте с боссами «Хьюстон Рокетс». Организация проводит расследование инцидента, до его окончания клуб не может применять санкции по отношению к баскетболисту, однако уже очевидно, что история не пройдёт для Кевина бесследно.

«Мы находимся в процессе сбора информации по делу с участием Кевина Портера-младшего. На данный момент у нас нет дополнительных комментариев», - заявили в пресс-службе команды.

Мрачное будущее баскетболиста предрёк известный баскетбольный журналист Владимир Гомельский. По его мнению, выходка Портера может сказаться и на всей команде:

- Он, несомненно, талантливый баскетболист, однако к баскетболу его поступок никакого отношения не имеет. Эта история однозначно сильно ослабит «Хьюстон Рокетс». Такого форварда они в ближайшие несколько недель, оставшиеся до начала сезона, не найдут. Посмотрите, какое место они заняли в прошлом году. Можно сделать вывод, что без Портера наверх они не поднимутся. До суда он может находиться на свободе, заплатить залог, гонорар позволяет, плюс это США, зависеть будет от того, какие у него будут адвокаты. После того как он своё отсидит, я думаю, что таких дураков, захотящих его подписать, в нашем чемпионате не найдётся, - заявил Гомельский в интервью «Советскому спорту».

МОЛОДОЙ СКАНДАЛИСТ

Кевин Портер-младший неоднократно становился главным героем скандальных историй. Нередко спортсмен отмечался ссорами с руководством команды: несколько лет назад он поссорился с генеральным менеджером команды из-за переноса его личного шкафчика. В январе 2022 года игрока и вовсе дисквалифицировали на один матч из-за «непозволительного поведения» в перерыве матча.

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А в 2020 году спортсмен мог по настоящему оказаться за решёткой. Во время выступления за «Кливленд Кавальерс» игрок попал в ДТП. В момент обыска в машине Портера обнаружили заряженный пистолет и марихуану, после чего Кевина задержали. Тогда баскетболисту удалось доказать, что запрещённые вещи - не его. А вот получится ли ему доказать свою невиновность сейчас? Очень хороший вопрос. Кажется, что прощать его в «честный последний раз» никто не собирается.