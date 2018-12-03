Боломбой рвется в бой. Дебют новичка сборной помог России разгромить Чехию

Баскетбол 03 декабря 2018 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Джоэль Боломбой, набрав 15 очков, ярко отметил дебют в сборной России – помог разгромить Чехию в Химках и почти гарантировал нашей команде поездку на ЧМ-2019 в Китай.

Россия 81

Чехия 61

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕБЮТ

Его родители познакомились в Москве. Мама – русская, отец – конголезец. Джоэль родился в Донецке, уже в Украине – в 1994 году. Потом немного путешествовал с родителями. Жил какое-то время во Франции. Еще в дошкольном возрасте переехал в США – в Техас. Там, собственно, и вырос. Не просто в красивого, мощного, высокого парня. По сути – в игрока НБА. Боломбой провел четыре года в команде университета «Уэбер Стэйт», признавался там MVP конференции, потом – в 2016-м – ушел на драфте в «Юту» (под общим 52-м пиком). Надо было видеть удивление гостей на церемонии проведения ярмарки талантов, когда ведущий объявлял, что парень – из Украины. Все-то думали – местный!

Но за Украину он так и не сыграл. Теоретически, мог выступить – еще пока учился в универе. На ЧМ-2014, куда Россия, к слову, не попала (после провала на Евробаскете-2013). Тогдашний главный тренер украинской сборной Майк Фрателло вызвал Джоэля на сбор. И Боломбой приехал. Но тут же получил травму колена, выбыл на долгий срок – и улетел обратно, лечиться в США. Больше за национальную команду шансов сыграть не представилось – из НБА в них отпускают неохотно…

Правда, в сильнейшей лиге мира Джоэль провел всего-то 20 матчей (за «Юту» и «Милуоки»). Закрепиться не смог. Минувшим летом он подписал контракт с ЦСКА. А меньше месяца назад оформил и российское гражданство.

До возвращения в Москву, где был последний раз совсем уж маленьким ребенком, Боломбой почти забыл русский язык – последние лет 15 он не общался на нем даже с матерью. Но именно, что почти. «На самом деле, я почти все понимаю. И могу объяснить, что мне надо, в простых, бытовых ситуациях», - рассказывал Джоэл.

Заодно, признаваясь:

- Наверное, в ментальном плане я – американец. Я ведь вырос в Америке. Но в душе чувствую, что, все-таки – наполовину русский. И для меня очень важна возможность сыграть за нашу национальную сборную.

В Химках, 3 декабря, ему представился такой шанс.

БОГАТЫЕ БОХАЛИКОМ

Теоретически, Боломбой мог сыграть еще в Эспоо – в пятницу, против Финляндии. Но вместо этого отправился в Мадрид – в составе ЦСКА на встречу Евролиги с «Реалом». С финнами российской команде пришлось непросто – спаслись героически, отыграв «минус 13» в начале заключительной четверти, зайдя в овертайм, и лишь там добившись победы (77:75). Тем не менее, в конечном счете важен результат. А результат таков – в принципиальном матче за отбор на ЧМ-2019 мы справились с самым важным соперником. Что касается Чехии… Ну что Чехия? Она-то давно путевку в Китай получила. Точнее – пару месяцев назад. Как раз в игре против России.

Тогда, в Пардубице, концовка подопечным Сергея Базаревича совсем не удалась. Итог – 78:80. Но там был оптимальный состав чехов. С Томашом Саторански. С Яном Веселы. С Ондреем Балвином. Сейчас их нет. Веселы не пустил «Фенербахче». Саторански полирует лавку в «Вашингтоне». Балвин до Химок тоже не добрался. Добрался, правда, Яромир Бохалик. В недавнем прошлом (еще на Евробаскете-2017) – конкретный запасной. Теперь – один из главных снайперов. И лучший бомбардир своей команды в том самом матче в Пардубице (19 очков). Но прочих лидеров у чехов сейчас нет.

Правда, и сборную России не обошли потери. Мозгов, как Саторански, остался в США. Швед сломал палец в матче Евролиги. Сергей Карасев из-за травмы спины тоже покинул расположение команды. Не досчитались мы и нескольких армейцев (Никита Курбанов, Семен Антонов, Михаил Кулагин). И заболевшего форварда «химчан» Андрея Зубкова. Зато добавился Боломбой!

- Сразу бросите парня в бой? – вопрос Базаревичу перед стартом.

- Будет непросто вписать дебютанта в команду фактически после одной тренировки. Но Джоэль может быть полезен. Посмотрим, что он нам покажет! – улыбнулся наставник команды.

ДЖОЭЛЬ НА КУРАЖЕ

А покажет он многое!

Конечно, в старте Боломбоя нет. Вряд ли только из-за этого факта, скорее – и из-за усталости, и привычной уже для нашей сборной тяжелой раскачки, но в первой четверти игра не ладится. Пока Бохалит богато накидывает в кольцо россиян хоть издали, хоть со средней, выводя Чехию вперед (12:4), подопечные Базаревича опять страдают из-за постоянных промахов, с трудом доводя атаки до конца. Правда, в отличие от матча с Финляндией, на этот раз прицел налаживаем быстро. Трешки Хвостова и Фридзона помогают почти сравнять счет до первого двухминутного перерыва – 14:16.

А в начале второй, наконец, дебютирует Джоэль.

И тут начинается шоу! Скидка Хвостова под «парашют» - и Боломбой первым касанием мяча в полете забивает данк, взрывая трибуны. Эффектно! Но этот момент – не единственный. Новый русский действует так, будто провел в команде много лет. Чувствует партнеров интуитивно. Указания тренера схватывает на лету. Он ловит мяч спиной к кольцу и безо всяких оборотов, прыжком с места, руками назад и затылком к щиту кладет его в корзину. Потом и попадает издали. И забивает свой первый штрафной. За 8 минут – целых 10 очков со 100-процентной реализацией с игры.

Чехи как будто испугались такой прыти. Скисают тут же. Быстро, бесповоротно. Трешка Кулагина-старшего, забитая с сиреной, устанавливает счет первой половины – 44:28. Дальше все будет только легче. По ходу встречи россияне поведут «плюс 30». Боломбой продолжит куражиться. Продолжит заводить трибуны своей яркой, эффектной игрой. Он – не единственный герой этой встречи. Супер-матч выдает и Хвостов. И Фридзон. И Кулагин. Но эти парни – ветераны. Да, даже Дмитрия таким можно назвать (тем более, в отсутствие Шведа именно он выполняет роль лидера). А Джоэль в форме сборной играет первый раз.

Но, черт возьми, как же красиво играет!