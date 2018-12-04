Боломбой ответил Шведу как Холден – не словами, а игрой за Россию

Баскетбол 04 декабря 2018 17:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Темнокожий центровой ЦСКА Джоэл Боломбой успешно дебютировал в сборной России. Он набрал 15 очков, и наша команда разгромила чехов в отборочном матче ЧМ-2019.

РАЗГОВОР О ХОЛДЕНЕ С ГРЕКОМ В ШВЕЦИИ

15 лет назад мы с одним греческим журналистом сидели в гостиничном баре на окраине Седертелье и, пытаясь малюсенькими глотками растянуть как можно дольше дорогущий (не из-за качества, а из-за шведских цен) виски, обсуждали на ломаном (у меня) английском события чемпионата Европы-2003, находившегося в самом разгаре. Грек хвалил Андрея Кириленко и другую нашу молодежь, а в какой-то момент заявил:

- Вам бы еще хорошего разыгрывающего - и будет просто суперкоманда.

- Насколько мне известно, скоро новый разыгрывающий появится, - ответил я. – Его зовут Джон Роберт Холден.

С собеседником вдруг случилась истерика.

- Не может быть! Черный американец в сборной России? Не делайте этого! Это будет позор. Позор и смерть вашего баскетбола!

Все мои попытки добиться от коллеги внятных объяснений подобной точки зрения результата не принесли. И то, что греки сами отнюдь не брезговали натурализацией, его почему-то не смущало.

Дальнейшее общеизвестно. Холден получил гражданство и одержал немало славных побед в ЦСКА и российской сборной. Его золотой бросок в финале ЧЕ-2007 мы не забудем никогда. Болельщики по всей стране обожали Ивана Робертовича, хотя за девять лет,проведенных здесь,он ни разу не пытался выставить себя даже на чуть-чуть своим-русским. Язык не учил, чурался любой публичности, а, завершив карьеру, тут же отбыл в родные Штаты, где пребывает до сих пор. Свою нужность России этот скромник предпочитал доказывать исключительно на баскетбольной площадке. И делал это так, что заводить разговор «на кой нам сдался чужак-американец» никому и в голову бы не пришло.

Хотя я прекрасно помню, что в самом начале этой истории «позор и смерть» российскому баскетболу прочили не только в Греции. Чего-чего, а ханжей с расистами у нас тоже всегда хватало. Просто Холден своей игрой и сверхпрофессиональным отношением к делу быстренько заставил их прикусить языки.

СКЕПТИЧЕСКИЙ ШВЕД

С тех пор много всего по разным трубам утекло. Натурализация стала в России привычным делом – взять хоть сочинскую Олимпиаду, где корейский конькобежец Виктор Ан, американский сноубордист Вик Уайлд и украинская фигуристка Татьяна Волосожар принесли России семь золотых медалей. Да что Сочи: в последнее время наши власти сами поставили на поток пиар-раздачу российских паспортов зарубежным звездам второй свежести вроде Жерара Депардье и ему подобных шоу-пенсионеров. Которые, в отличие от Холдена, «Оскаров» давно не берут, зато постоянно мелькают на нашем ТВ с признаниями во всерусской любви. Конечно, при этом они не забывают снимать с удачно подвернувшейся новой родины хрустящую гонорарную стружку, но предпочитают делать в тишине. А перед камерой все смотрится великолепно: хлеб-соль, дружба-жвачка, исполать-добро пожаловать.

Однако на днях вдруг обнаружилось, что с гостеприимством и космополитизмом а-ля ХХI век в России (реальной, а не телевизионной) все на самом деле не так хорошо. Причем в роли лакмусовой бумажки опять выступила эта проклятая игра (заметьте, кстати, - американская) под названием баскетбол.За несколько дней до дебюта в сборной России темнокожего Джоэля Боломбоя лидер нашей команды Алексей Швед в интервью ТАСС пренебрежительно бросил: «Я не в курсе, что это за усиление. Нас, игроков, спрашивали по этому поводу, но сделали по-своему».

Дальше все полторы недели на разные лады обсуждали «патриотическую» тираду Шведа. Одни хвалили (молодец, горой за своих), другие качали головами, вспоминая Холдена, третьи пытались спустить скандал на тормозах. А потом наступило 3 декабря. День матча Россия – Чехия в Химках.

ЧЕХОВ БОЛОМБОЙ УКАТАЛ ЗА ВОСЕМЬ МИНУТ

Гости, уже обеспечившие себе путевку на ЧМ-2019, приехали в Химки без целой группы ведущих игроков, но всю стартовую четверть вели в счете. Доходило до «+8». Первый период завершился при разнице в два очка, а на второй вышел Боломбой, проведший с командой всего одну полноценную тренировку. Ну-ка, сейчас посмотрим - что это за «усиление» такое…

Когда восемь минут и четыре секунды спустя он садился обратно на скамейку, матч можно было заканчивать: «-2» превратились в «+15» в пользу России. На счету Боломбоя было 10 очков, добытых всеми возможными способами: броском сверху, броском из-под щита в контратаке, броском со средней дистанции, трехочковым (ни одного промаха с игры!) и с линии штрафных. Плюс три подбора (один в атаке), голевая передача и два заработанных гостями фола. Для полной коллекции не хватало блок-шота, но здесь Боломбою дважды помешало… кольцо. Собираясь накрывать бросок, он выпрыгивал так высоко, что вынужден был сначала уворачиваться от металлической дужки, и чехи успевали ускользнуть.

Трибуны, на одной из которых сидел Швед (он не играл из-за сломанного пальца), приветствовали супердебют Боломбоя с восторгом. А главный тренер Сергей Базаревич сказал ему: «Это слишком, мы такого не ожидали. Дальше можешь и не так хорошо». Шутил, конечно. Хотя в каждой шутке, как известно, разных долей намешано.

Что тут еще нужно объяснять – не знаю. По-моему, все ясно, как дважды два. Разве что еще напомню: по правилам ФИБА в каждой сборной может играть только один натурализованный баскетболист. Ни о каких сплошных бразильцах, как в нашем мини-футболе, тут не может быть речи. И один человек помешать развитию баскетбола в стране определенно не в состоянии, даже если б захотел. А вот помочь с победами - другое дело. Кто не верит – спросите у Холдена.

Разумеется, Швед ляпнул то, что он ляпнул, не столько против Боломбоя, сколько за своих сборников-друзей. У некоторых из них теперь станет явно сложнее с игровым временем. Хотя по ходу матча с чехами никаким отторжением новичка старожилами не пахло- совсем наоборот. Дмитрий Хвостов сразу принялся «кормить» Боломбоя передачами, и вообще ему все постоянно старались помочь, поддержать, что-то подсказать. Парень ведь молодой (24 года) и сырой. При всех блестящих данных еще многого не умеет. А через десять месяцев на чемпионате мира (задачу отобраться туда россияне почти решили) им вместе придется иметь дело с соперниками куда сильнее полуторного состава Чехии. Вплоть до самой американской DreamTeam.

Так что не будем переоценивать случившееся. Просто запомним, не более того. И искренне, без показушных хлебов-солей, пожелаем уроженцу Донецка Джоэлу Боломбою долгой и успешной карьеры под российским флагом. В идеале - такой, как у Холдена.

Чемпионат мира-2019

Отборочный турнир

Европа

2-й этап. 4-й тур

Группа К

Россия – Чехия – 81:61 (14:16, 30:12, 21:11, 16:22)

Россия: Хвостов (17, трехочковые 5/8), Д.Кулагин (15+9 подборов+7 передач), Боломбой (15), Фридзон (13).

Чехия: Богачик (26, трехочковые 6/10), Петерка (10).

Босния – Финляндия –77:81,Франция – Болгария – 77:53.

ФРАНЦИЯ – 9 побед, 1 поражение, ЧЕХИЯ – 7-3, Россия – 6-4, Финляндия – 5-5, Болгария – 4-6, Босния – 2-8.

Оставшиеся матчи: 5-й тур, 21 февраля – Болгария – Россия, Финляндия – Франция, Чехия – Босния, 6-й тур, 24 февраля - Россия - Финляндия, Босния – Болгария, Франция – Чехия.

Группа I

Словения – Латвия – 77:82, Испания – Украина – 72:68, Черногория – Турция – 71:66.

ИСПАНИЯ – 8-2, ТУРЦИЯ – 7-3, Черногория, Латвия – 6-4, Украина – 5-5, Словения – 2-8.

Группа J

Литва – Хорватия – 79:62, Польша – Италия – 94:78, Венгрия – Голландия – 91:86.

ЛИТВА – 9-1, Италия – 7-3, Польша – 6-4, Венгрия – 5-5, Хорватия – 4-6, Голландия – 3-7.

Группа L

Сербия – Греция –84:61, Грузия – Израиль – 71:69 (ОТ), Германия – Эстония – 87:70.

ГЕРМАНИЯ, ГРЕЦИЯ – 9-1, Сербия – 6-4, Грузия – 5-5, Израиль – 4-6, Эстония – 2-8.

Отбор участников ЧМ-2019 на всех континентах завершится 25 февраля. Из 32 команд-финалистов уже известны 18: Германия, Греция, Испания, Литва, Турция, Франция, Чехия, Аргентина, Венесуэла, Канада, США, Ангола, Нигерия, Тунис, Австралия, Новая Зеландия, Корея, Китай (страна-организатор).