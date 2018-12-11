Сто тысяч за кроссовки Леброна. Обзор недели в НБА

Баскетбол 11 декабря 2018 18:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Рекордный разгром в истории Лиги, победная серия «Бостона», подарок Леброна Джеймса простой сотруднице арены в Мемфисе и неожиданный кризис лучшего центрового. «Советский спорт» – о главных событиях в НБА на прошедшей неделе.

МАТЧ. «ГОЛДЕН СТЭЙТ» – «КЛИВЛЕНД»

Четыре года матчи «Воинов» с «Кавс» считались главными в чемпионате НБА. Хоть в регулярке, хоть в плей-офф, где эти команды неизменно встречались в финалах с сезона-2015. Не всегда в таких встречах было жарко и весело, не всегда все решалось в концовках, но интерес болельщиков зашкаливал, а принципиальность поединков выходила на уровень исторических рубок «Бостона» с «Лейкерс».

Теперь все изменилось.

Нет, «Голден Стэйт» остался прежним. Вот «Кливленд» превратился в руины. Здесь нет больше ни Кайри Ирвинга, ни Леброна Джеймса. Даже Кевин Лав надолго засел в лазарете и пока не понятно, когда вернется на паркет. Вместо борьбы за лидерство в конференции «Кавс» прозябают в подвале таблицы, опережая только «Чикаго». А из предыдущих звезд в составе значится разве что, кхе-кхе, Тристан Томпсон. Конечно, ничего эпичного в очередной их встрече с «Уорриорз» мы не увидели. Главный фаворит сезона добился будничной победы – 129:105.

– С учетом всех предыдущих сражений, немного странно выиграть у «Кливленда» в гостях с разницей в 24 очка. Что ж, надо признать – противостояние закончилось, – резюмировал Стефен Карри.

ИГРОК. ЛЕБРОН ДЖЕЙМС

Пока «Кливленд» слампует и готовится к высокому пику на драфте, Леброн тянет другую команду в плей-офф. Причем настолько уверенно, ярко и мощно, что кажется – он вновь включится в битву за награду MVP (на которую после четырех статуэток конкретно «подзабил» в последние годы). На прошлой неделе Король выдал статистику 31,3 + 7,5 + 95 в среднем за матч (очки-подборы-передачи), а сами ЛАЛ добыли три победы, проиграв только «Сан-Антонио» в гостях. Попутно Леброн наваял два дабл-дабла, выбил 42 очка в домашней встрече со «Сперс» (которая закончилась победой «озерных») и, в общем, мощно поспособствовал тому, что прямо сейчас «Лейкерс» идут на пятом месте в конференции.

Впрочем, что удивительного? Король – он и на Западе Король.

ПРОГНОЗ. РУБИО О ДОНЧИЧЕ

– Не люблю много говорить о Дончиче, но он – тот парень, о ком надо говорить. Он станет очень опасным. И будет лучшим европейцем в баскетболе за всю его историю.

Это слова Рикки Рубио о новичке «Далласа», который сразу после подобной похвалы испанца обновил личный рекорд по передачам, раздав 9 ассистов во встрече с «Орландо» (101:76). Лука и правда идет на награду лучшего дебютанта сезона, его средние цифры в первом сезоне в НБА – 17,8 очков плюс 6,7 подборов, он отодвинул на второй план даже Хариссона Барнса и превратился в лидера клуба (по крайней мере – по результативности).

– Не так-то просто стать самым полезным игроком в команде. Тем более – в таком юном возрасте. Но Лука – он особенный талант, – добавил Рубио.

Кто бы спорил! Пока 19-летний вундеркинд с золотом Евробаскета и трофеем Евролиги за плечами ожидания оправдывает. Хотелось бы, чтобы прогноз Рикки сбылся. Главное, чтобы не вышло так, как с самим Рубио. Которого когда-то тоже считали потенциально лучшим европейцем в истории НБА.

ПРОВАЛ. ДЖОЭЛЬ ЭМБИИД

– В последних матчах я сыграл убого, – грустно признался центровой «Филадельфии». И если, для примера, взять встречу «Сиксерс» с «Торонто» (102:113), то слово «убого» в отношении игры Эмбиида еще звучит как комплимент!

Камерунец начал сезон как лучший центровой лиги, доминируя на обеих половинах площадки и набирая по 30 очков. С прилетом в Пенсильванию Джимми Батлера ситуация немного изменилась. Джоэля стали реже задействовать в борьбе под щитами, отодвинув его на периметр. И результативность Эмбиида рухнула. Нет, он все еще штампует свои дабл-даблы, но больше не выглядит лидером клуба.

– В последнее время я сам не свой. Браун ставит меня на периметр, и меня это расстраивает. Физически я чувствую себя отлично, но играю не здорово. Так получилось с самого момента обмена Батлера. Мне не нравится моя роль в системе команды после того, как к нам пришел Джимми, – признался Джоэль.

Потом, правда, добавил – претензий к Батлеру у него нет. Да и к Брауну тоже. Мол, нужно просто сесть, поговорить, во всем разобраться… Тем более, «Сиксерс» неплохо идут на Востоке, поднявшись на третье место в конференции. Но атмосфера в раздевалке явно не самая здоровая. Взрыв – не взрыв, но что-то там назревает…

РАЗГРОМ. «БОСТОН» ПРОТИВ «ЧИКАГО»

Оно, конечно, понятно, что главная задача «Буллс» – слить этот сезон и получить высокий пик на драфте. Звезд нет, лидеров – нет, половина основы либо находится в лазарете, либо едва-едва его покинула, пока не успев набрать форму… Какие тут перспективы? И все-таки, проигрывать – к тому же, на своей площадке! – с разницей в 56 очков, это уже за гранью… «Чикаго» родные болельщики освистали не зря – такого безволия в НБА не встречали давно. «Бостон» же, покуражившись над слабым соперником (133:77), повторил рекорд Лиги, одержав самую крупную победу в гостях. Последний раз с таким же отрывом – плюс 56 – на выезде выигрывал «Сиэтл». В Хьюстоне. В 1986 году.

ПЕРСПЕКТИВА. ЭНТОНИ – В «ЛЕЙКЕРС»

Странно, что Кармело сразу не поехал в Лос-Анджелес, а зачем-то подписался в «Хьюстон». Где у Мело все равно ничего не получилось. Но вот, инсайды не заставили себя ждать – как сообщает The Athletic, Леброн Джеймс хотел бы заполучить старого друга в «Лейкерс». И если это так – он его получит.

Правда, придется подождать. «Рокетс» расстался с Энтони 15 ноября, но не стал его отчислять. При этом, поскольку звездный форвард был подписан летом в качестве свободного агента, его нельзя обменивать до 15 декабря. Так что запасемся терпением – осталось недолго. И два самых ярких таланта с драфта-2003 все-таки, скорее всего, окажутся в одной команде. Пусть сам Кармело уже давно не тот, каким мы его знали в его лучшие годы.

ВЫВОД. ДЖЕЙСОН ТЕЙТУМ

– Есть несколько причин неудачного начала сезона. Возможно, главная из них – мы слишком поверили в хайп вокруг «Бостона» и в то, что легко победим на Востоке. Соперники выходили на нас с запредельным настроем, мы же не придавали этому значения. И сами играли недостаточно хорошо. Но с прошлым ничего поделать. Надо собраться и всеми силами исправлять ситуацию в будущем.

К такому выводу пришел Джейсон Тейтум – возможно, лучший новичок прошедшего сезона и потенциальная суперзвезда «Селтикс». От «Бостона» и впрямь ждали многого – со здоровым-то Ирвингом и вернувшимся в строй Хэйвордом! Но команда к концу ноября подошла с показателем 10-10… К счастью для фанатов клуба, очнулись они вовремя. С тех пор одержано 6 побед подряд. В том числе – с разницей плюс 56 над «Чикаго».

СЛОВА. ЯННИС АДЕТОКУМБО

– Нельзя тренироваться с кем-то летом, а потом выходить играть против него. Это неправильно. Это странно. Других ребят это устраивает, но точно не меня. Я ненавижу эти совместные летние фото. Не хочу, чтобы соперники считали меня своим другом. Или хотя бы приятелем. Как это должно выглядеть? Я тренируюсь с Леброном и Кей-Ди, потом иду с ними ужинать, потом – выхожу против них на паркет? Нет, нет и нет. Это глупо.

Так Яннис Адетокумбо прокомментировал историю, когда он отказался от совместной практики с Джеймсом, Дюрантом и Кармело Энтони. У «безумного грека» не может быть друзей! Не в НБА! Возможно, поэтому он прямо сейчас – главный претендент на MVP сезона.

НАГРАДА. «ГОЛДЕН СТЭЙТ»

Авторитетный журнал Sports Illustrated подвел итоги года и вручил свои призы, которые раздает аж с 1954 года. И в номинации «Спортсмен года» (точнее – «Спортивная персона») внезапно выиграл… весь «Голден Стэйт». История из разряда тех, когда игроком месяца в НБА была признала вся стартовая пятерка «Атланты» (случилось несколько лет назад). Реально, «Воины» – сильнейший спортивный клуб в Америке (независимо от лиг и видов спорта). Но как в них выделить главнейшую звезду? Кто эту роль потянет? Карри? Дюрант? Нет, парни сильны и сами по себе. Но ведь особенно сильны именно как команда. В Sport Illustrated учли этот момент. И, в общем, поступили справедливо.

ЦЕНА ВОПРОСА. 100 000 ДОЛЛАРОВ ЗА КРОССОВКИ ЛЕБРОНА

Именно столько предложили простой работнице арены «Мемфиса» за тот подарок, который ей сделал Джеймс. В концовке гостевого матча лидер «Лейкерс» подписал свои кроссы и отдал их Бриан Миллер – простой девушке, сотруднице стадиона. Подобный сувенир тут же попробовали у нее перекупить. В том числе – за 100 тысяч долларов. Но Миллер (чей годовой доход втрое ниже) все равно отказалась. Есть вещи, которые дороже денег. Даже больших.