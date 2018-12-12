«Нам есть, чем обыгрывать ЦСКА». Защитник «Химок» Егор Вяльцев - о встрече с армейцами

Баскетбол 12 декабря 2018 20:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

В четверг в Евролиге пройдет первое российское дерби сезона – столичный ЦСКА в «Мегаспорте» примет подмосковные «Химки». Вице-капитан подмосковной команды Егор Вяльцев рассказал «Советскому спорту» об ожиданиях от предстоящей игры.

«ЦСКА В «МЕГАСПОРТЕ» УЮТНЕЕ»

- Для болельщиков и журналистов любая встреча ЦСКА и «Химок» - громкая вывеска и повод кричать «Вау!». Баскетболисты также воспринимают эти матчи?

- Почти. Понятно, каждая игра важна. Но не могу сказать, что встреча с ЦСКА для нас – просто одна в ряду других таких же. Конечно, мы – принципиальные соперники. Мы постоянно боремся в финалах Лиги ВТБ. Встречаемся в Евролиге. В прошлом году даже сошлись там в плей-офф. И особый настрой на этих матчах присутствует. И у нас. И армейцев тоже.

- Формально вы играете в гостях. В данном случае это важно?

- В данном – нет. Думаю, наших болельщиков на трибунах тоже будет достаточно. Так что без поддержки не останемся.

- Чисто в бытовом плане – это ведь проще, чем куда-то лететь, селиться в отеле…

- Чисто в бытовом – я от «Мегаспорта» пешком могу до дома дойти! – смеется Егор. – Конечно, для ЦСКА обстановка будет уютнее. Они там часто играют, тренируются, они лучше знают этот зал. Мы тоже там часто бывали, но все равно это не то – дома, на родной арене, в родной раздевалке себя ощущаешь комфортнее. Так будет во втором круге, когда мы сыграем на «Арене Мытищи» - вот там уже уютнее будет для «Химок». Но если смотреть в целом, разница не так велика.

- Вы сами, пусть и давно, играли в форме армейцев. Какие-то особые чувства по этому поводу во встречах с ЦСКА испытываете?

- У меня там осталось много друзей. Хотя уж сколько лет прошло (Вяльцев выступал за армейцев в 2002-2004 года, - Прим. ред.)… Приятно со всеми увидеться, пообщаться. Но это – за пределами площадки. С момента стартового спорного и до самой финальной сирены об этом не думаешь. В этот период все мысли только об одном – о том, как ЦСКА победить.

«НАМ ЕСТЬ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПОБЕДИТЬ»

- «Химки» не лучшим образом начали сезон в Евролиге. С четырех поражений подряд…

- Тут много факторов сказалось. И обновление состава – один из главных в их числе. Конечно, нужно время, чтобы притереться друг к другу, чтобы новые ребята нашли свое место в команде, поняли, чего от них хочет тренер. У нас ведь есть новички, которые до этого не то, что в Евролиге – в Европе не выступали! Это надо учитывать. Но это – не оправдание. Конкуренция высока, и соперники не будут ждать, пока мы тут друг к другу притремся и заиграем на все 100 процентов. Так что приходится решать проблемы максимально быстро.

- Успеете?

- Еще первый круг не закончился. Плюс весь второй впереди. Поверьте – там столько всего случится, что положение команд в таблице изменится радикально! Взять хотя бы, что видим сейчас. Да, мы проиграли четыре первых матчах, но два из них – в одно очко. Плюс были шансы одолеть «Баварию». Переверни ситуацию в этих встречах – у нас бы было 7 побед и мы бы стояли в топ-5! Ладно, прошлое не изменишь. Но будущее можно изменить. От места в зоне плей-офф нас отделяют всего два-три успешных матча.

- При этом «Химки» остались без двух лучших снайперов – Алексей Швед и Энтони Гилл в лазарете.

- Это обидно, да. Но придется справляться. Тут оправдания из серии «лишились сильных игроков» не катят. Надо стараться выиграть в любой ситуации.

- И как в такой ситуации одолеть, например, ЦСКА?

- За счет командной игры. В первую очередь – в защите. Мы это умеем. И может это показать. Так было в матче с «Панатинаикосом», где мы здорово сыграли на своей площадке, были сплоченными, сконцентрированы, собраны. И это дало результат.

- Зато потом «Баварии» уступили…

- Конечно, защита важна. Но чтобы победить, нужно уметь забить самим. Главная задача в баскетболе – поразить кольцо соперника. В Мюнхене у нас с этим были проблемы. Подвела реализация моментов. При том, что в обороне отыграли хорошо. Обидно, что в игре с «Баварией» не полетело. Но это не значит, что так будет всегда. У нас хватает сильных ребят, которые умеют попадать с любой дистанции…

- Например, вы. Забили же четыре трехи в кольцо «Зелены Гуры» в последнем туре Лиги ВТБ!

- Мне просто доверился тренер. Дал много времени на площадке. И я старался не подвести – ни его, ни команду. Уж сам себя не удивил точно. Я ведь знаю, на что я способен.

- Статус ветерана клуба и вице-капитана психологически не давит?

- Есть дополнительное напряжение. Я его чувствую. Ответственность за результат. Необходимость помогать партнерам. Где-то кого-то встряхнуть, где-то кого-то взбодрить… Но опыта достаточно, чтобы с этой задачей справляться. Надеюсь, в матче с ЦСКА он тоже мне поможет.