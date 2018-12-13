Выбили «десятку». В дерби против «Химок» ЦСКА добился 10-й победы в Евролиге

Баскетбол 13 декабря 2018 22:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Столичный ЦСКА в первом российском дерби в Евролиге в нынешнем сезоне на родном паркете уверенно справился с «Химками».

ЦСКА 88

Химки 74

«РАНЕННЫЕ, НО ОСОБО ОПАСНЫЕ»

Это – цитата заголовка анонса к матчу на официальном сайте армейцев. Метко! Точно! Ведь так и есть.

Что может быть важнее, притягательнее в российском баскетболе, чем вывеска «ЦСКА – «Химки»? Болельщики при виде оной тут же кричат восторженное «Вау» и бегут скупать билеты, журналисты тренируют пальцы, готовясь к огненным отчетам, главные тренеры команд не спят ночами, разрабатывая тактику, а игроки… Ну, собственно, готовятся в обычном режиме. Однако – с немного большим мандражом, чем привыкли.

Евролига словно специально старается составлять календарь регулярки, чтобы российские клубы в конце первого круга встречались друг с другом как раз под Новый год. Считайте – такой вот подарок для наших зрителей. Исходы случаются разные. Бывало, что и Швед положит трешку «в лоб» через руки соперников на заключительных секундах, порадовав фанатов «Химок». Но чаще, все же, побеждает ЦСКА. Так исторически сложилось. И общий счет встреч команд красноречиво говорит в пользу в армейцев (86:18). И в главном клубном турнире Европы они выигрывают чаще (6:2). Правда – с куда большим трудом, чем обычно. Как пример – четвертьфинал последнего сезона. Где все закончилось со счетом 3:1 (в пользу понятно кого), но так все было «на тоненького», с таким азартом, драйвом, куражом, с такими нервами в концовках, что, в общем, «Химки» оказались недалеки и от сенсации в виде победы в серии! Не хватило, наверное, опыта. Конечно – класса, мастерства и глубины состава. Еще – везения. В одном отказать желто-синим было нельзя – в желании бороться и умении упираться до конца.

Только сейчас все немного иначе. Определение «ранены» - оно ведь неспроста. Перед встречей с армейцами химчане потеряли двух своих лидеров и лучших снайперов команды. Сначала выбыл Алексей Швед. Потом сломался Энтони Гилл.

- И как обыгрывать армейцев? – спросил я вице-капитана желто-синих Егора Вяльцева.

- За счет командной игры. И собранных действий в защите. Так, уже без Леши Шведа, мы обыграли «Пао». И почти справились с «Баварией». Если сумеем уверенно и сконцентрировано сыграть в «Мегаспорте» - у нас появится шанс на успех, - ответил звездный защитник.

ДЕСЯТАЯ ПОБЕДА ЦСКА

На это и сделал ставку Георгиос Барцокас. На что еще, в конце концов, ему было рассчитывать? Без лидера турнира по набранным очкам и эффективности (речь, понятно, о Шведе), без Энтони Гилла особых изысков в атаке от «Химок» ждать не пришлось. Упор – на самоотдачу, желание. И, конечно, удачу.

Которая гостям сопутствует. Правда, в самом начале.

- «Химки» сыграют без лидеров, но это лишь добавит мотивации нашим соперникам. Мы ожидаем, что они будут агрессивно защищаться. Будут сражаться, как раненые звери, - признался Димитрис Итудис.

Так и выходит. Атаки Чарльза Дженкинса, Тони Крокера, Малькольма Томаса приносят гостям преимущество. Полные трибуны «Мегаспорта» слегка удивлены развитием событий, но к середине первой четверти «Химки» ведут – 13:9. У армейцев не все получается в нападении, не все броски залетают, не все подборы удается забрать. И ощущение, что борьба будет плотной, не покидает на протяжении стартовых минут.

Однако все быстро меняется. В отличие от гостей, ЦСКА – в полном составе. Потерь среди лидеров нет. А злость за поражение в предыдущем туре имеется такая же, как у «Химок» (те на прошлой неделе проиграли в Мюнхене «Баварии», красно-синие обидно уступили «Басконии» в Витории). Сначала Нандо Де Коло своим броском в проходе сравнивает счет. Потом Серхио Родригес выводит армейцев вперед – 15:13. К концу отрезка ЦСКА лидирует уже с запасом 24:17. И пусть во второй четверти «Химки» еще упираются, в начале третьей понятно – напряженной концовки не будет. Так Дэниэлл Хэкетт добавит, там Кайл Хайнс, там Отелло Хантер. «Химки» теряются в нападении – Шведа нет, бросать трехи некому (по крайней мере – регулярно и точно). Отрыв быстро становится пугающим – Никита Курбанов за 15 минут до финальной сирены делает разницу «плюс 20» (64:44). И пусть гости потом еще будут радовать отдельными эффектными моментами в исполнении Крокера, Ди Боста, Стефана Марковича, принципиально это ничего не изменит. ЦСКА уверенно оформит победу. Уже десятую для себя на турнире.

СТАТИСТИКА

ЕВРОЛИГА

Регулярный чемпионат. 12-й тур

ЦСКА (Россия) – Химки (Россия) – 88:74 (24:17, 25:23, 26:13, 13:19).

ЦСКА: Хэкетт (14), Родригес (12), Хиггинс (11), Де Коло (10), Клайберн (10). Химки: Маркович (18), Томас (15), Мики (14), Крокер (13).

Положение лидеров. 1. Фенербахче (Турция) – 10 побед, 1 поражение. 2. ЦСКА – 10-2. 3. Реал (Испания) – 9-2. 4. Анадолу Эфес (Турция) – 8-4. 5. Олимпиакос (Греция) – 7-5… 13. Химки – 4-8.