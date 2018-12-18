«Полтинник» от Бороды и исторический рекорд Дирка. Обзор недели в НБА

Баскетбол 18 декабря 2018 14:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Яркое выступление Джеймса Хардена, дебют Дирка Новицки в своем 21-м сезоне за «Даллас», курьезный срыв сделки «Финикса» с «Мемфисом» и поздравление Алексея Шведа от Рикки Рубио. «Советский спорт» – о самых ярких событиях в сильнейшей лиге мира.

ИГРОК. ДЖЕЙМС ХАРДЕН

Пока «Хьюстон» пытается прорваться в зону плей-офф (не переживайте, фанаты «Рокетс» – прорвутся, никуда не денутся!), Джеймс Харден активно работает на второй приз MVP подряд. Борода опять неудержим! На прошлой неделе он выдал два трип-дабла подряд, накидал 50 очков в кольцо «Лейкерс», заработал в этом матче 19 штрафных (при том, что игроки ЛАЛ демонстративно убирали руки за спину при опеке защитника «Хьюстона), помог своей команде одержать победы во всех поединках и был признан лучшим на Западе. В общем, если кто-то сомневался, Джеймс – действительно крут. И он – действительно топ-5 игрок Лиги.

ВЫЛЕТ. ДЖАБАРИ ПАРКЕР

Паркер «который не Тони» был выбран вторым на драфте-2014 (вслед за Эндрю Уиггинсом), но первый период карьеры – в «Милуоки» – больше боролся с травмами, чем блистал на паркете. Второго контракта в Висконсине он не дождался, зато получил чек от «Буллс» – на 20 миллионов в год. Правда, второй год контракта в «Чикаго» сделали негарантированным. Как оказалось – не зря. Пусть Джабари и приехал в родной город (в котором родился), пусть набирал по 20 очков за игру, все это не спасло его от вылета из ротации. Конечно, странно, с учетом того, что легендарный клуб из Иллинойса в этом сезоне «танкует», претендуя не на место в плей-офф, а на топ-3 пик драфта. Казалось бы – какое вам дело до полезности Паркера? Играет себе и играет. Старается в меру сил. Но нет – очки очкам рознь, и нынешний Джабари «Чикаго» все же оказался не нужен. Ждем, кому пригодится. По слухам – первой на возможность обмена откликнулась «Юта».

РЕКОРД. ДИРК НОВИЦКИ

Новицки пропустил начало регулярки из-за операции на голеностопе, но все же вышел на паркет в минувшую пятницу – во встрече с «Санс». И полные трибуны родной арены «Далласа» встречали Дирка стоя!

Задержаться в НБА на 21 год – уже достижение. Провести все эти годы в одной команде – такого раньше не случалось в принципе. Новицки побил предыдущий рекорд – 20 лет Кобе в «Лейкерс». И заново переписал историю. С драфта-1998, на котором Дирка забрали под 9-м номером, играть продолжают лишь двое – сам Новицки и заодно Винс Картер. Даже Пол Пирс уже закончил карьеру. И если Винса откровенно покидало по разным командам, то долговязый немец всегда был предан «Далласу».

Тут надо понимать – он не просто тусовался на лавке. Он 13 раз играл в «Матче звезд». 11 раз попадал в пятерки НБА по итогам сезона. Был MVP регулярки. И MVP финальной серии. Наконец – он сделал клуб чемпионом, остановив в финале в 2011-м «Майами» с Леброном, Уэйдом и Бошем! Дирк – реально велик. Он заслужил овации в свой адрес.

ИНСАЙД. КАВАЙ ЛЕНАРД

– «Рэпторс» не могут изменить географию. Они не изменят погоду в Торонто. Эти вещи всегда буду работать против них. А Кавай Ленард всегда будет стремиться в Лос-Анджелес.

Главный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски еще раз подчеркнул тот факт, что звездный свингмен вряд ли останется в Канаде. Пусть в свой контрактный год Кавай вовсю старается поправить репутацию, всерьез испорченную плохим расставанием со «Сперс», пусть набивает крутую статистику и делает «Торонто» лидером Востока, это не значит, что Ленард готов остаться в Онтарио. Нет, парень рвется на Запад. В город, в котором родился. И, скорее всего, там и окажется. Вопрос, где именно? В «Клипперс»? Или все-таки в «Лейкерс»?

ТРАВМА. ЗАК ЛАВИН

В отличие от Паркера, Лавин стал лидером «Чикаго», и уж его-то очки мусорной статой никто не назовет! Когда-то Зак считался просто классным «данкером», играющим за счет атлетизма и физики, но без особых талантов в чем-то другом. Он смог перевернуть такое представление. В нынешних «Буллс» этот прыгучий белый действительно мощно начал сезон, а его показатели в районе 25+5+5 вполне позволяли надеяться на звездный уик-энд. Увы, в последнем матче с «Орландо» Лавин травмировал голеностоп. Прогноз неутешительный – минимум несколько недель в лазарете.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ. РУБИО – ШВЕДУ

Помните это, эпичное: «Алексей, смени лицо!»? У Рубио со Шведом всегда были свои отношения. В общем целом – хорошие. Рикки учил парня радоваться жизни и наслаждаться игрой в НБА еще в тот период, когда Швед только прилетел в Миннеаполис и дебютировал в «Миннесоте». С тех пор много воды утекло. Испанец так и остался крепким защитником, сменив прописку и переехав в «Юту». Швед успел поколесить от Филадельфии до Хьюстона и Нью-Йорка, после чего вернулся в Россию, стал лидером «Химок» и лучшим снайпером Европы. Но дружеские связи остались. На днях Алексею исполнилось 30 лет. И Рикки был в числе первых, кто поздравил его с круглой датой.

– Всего наилучшего. Наслаждайся этим днем! – пожелал Шведу Рубио в специально записанном ролике.

ОБМЕН. ТРЕВОР АРИЗА

Ариза, уехавший из «Хьюстона» в «Финикс» за длинным долларом, как многие и предсказывали, «Санс» оказался не нужен. Это в «Рокетс» его умелая защита помогала команде бороться за финал НБА и выиграть регулярку. У аризонского клуба цели скромнее, задачи – так себе, и пребывание Тревора там оказалось неуместным. Итог вышел немного предсказуемым – защитника обменяли. Правда, не в «Лейкерс», как он хотел. И не в «Мемфис», как объявили изначально. А в «Вашингтон». На Остина Риверса и Келли Убре.

КОНФУЗ. БРУКС И БРУКС

Вот почему Ариза не поехал в Теннесси – это отдельная история, достойная прикольной серии в ситкоме!

– Это просто немыслимо! Такого со мной еще не было за 30 лет работы с разными командами – когда ты вытаскиваешь двоих парней из раздевалки и сообщаешь им об обмене, а потом возвращаешься и говоришь, что сделка сорвалась. Было неловко и очень-очень глупо, – признался генменеджер «Мемфиса» Крис Уоллес.

Суть в том, что «Гриззлис» договорились о трехстороннем трейде с «Финиксом» и «Вашингтоном», по итогам которого к ним должен был приехать Ариза, а в «Санс» отправился бы Маршон Брукс. Однако случилось внезапное – в офисе «Солнечных» банально перепутали двух однофамильцев! Как оказалось, в Аризоне хотели выцепить Диллона Брукса. А вовсе на Маршона. Когда ошибка вскрылась, сделка была отменена.

И это, пожалуй, самая забавная причина срыва трейда в истории НБА за последние годы.

ДОСТИЖЕНИЕ. ДВА ТРИПЛ-ДАБЛА В «ЛЕЙКЕРС»

До прошлой недели всего восемь раз в истории партнеры по команде в НБА оформляли трипл-дабл в одном матче. Последний из них случился в 2007 году – тогда в «Нью-Джерси» отожгли Винс Картер и Джейсон Кидд. Теперь это же достижение повторили Леброн Джеймс с Лонзо Боллом. В матче с «Шарлотт» Король набрал 24 очка, 12 подборов и 11 передач, Болл выдал линейку 16-10-10. «Лейкерс», конечно, выиграли – 128:100.

КОНФЛИКТ. «ФИНИКС» И ФИНИКС

– Я не планирую перевозить команду в другой город! – громко объявил владелец «Санс» Роберт Сарвер. И попросил у властей Финикса 150 миллионов на реконструкцию домашней арены.

Но наткнулся на непонимание со стороны местных жителей.

– Мистер Сарвер за 14 лет владения клубом не сделал ничего, чтобы его улучшить! Он не вкладывал денег, не приглашал новых звезд. Он настолько скупой, что скрипит, когда движется! И мы должны вести переговоры и выделять ему наши средства? Это просто позор! – мощно выступила член городского совета Гретта Роджерс. Бабулька, кстати, с огоньком.

– Мы не должны тратить наши налоги на поддержку частного предприятия. Особенно, если это предприятие не приносит нам радости, – добавила миссис Роджерс.

И сорвала овации.

А что хотел-то Сарвер, когда его команда – железно худшая в Лиге на протяжении последних многих лет?