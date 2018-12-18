ЦСКА в Стамбуле забыл доиграть две последних минуты

Баскетбол 18 декабря 2018 23:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

По ходу гостевого матча с лидером регулярного чемпионата «Фенербахче» московские армейцы долго вели в счете, но в итоге уступили – 75:79.

Хотя речь шла о матче двух лидеров и фаворитов Евролиги, в первой половине главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис явно заскучал – подсказывать игрокам ему было особо нечего. Армейцы демонстрировали нападение, близкое к идеальному, отлично комбинируя и забивая с любых дистанций и под любыми углами, вне зависимости от наличия или отсутствия сопротивления.

Хотя одна заготовка Итудиса в этих атаках просматривалась четко. Стоило субтильному разыгрывающему «Фенербахче» Костасу Слукасу разменяться с кем-нибудь в обороне, как его новый, более высокий подопечный моментально заходил в трехсекундную зону, быстро получал там мяч и набирал очки. Вообще-то Слукас – сильный плеймейкер, один из лучших распасовщиков Европы. Просто защита – не его конек, и ЦСКА этим многократно пользовался.

Впервые преимущество москвичей в счете стало двузначным на 6-й минуте, а под конец второй четверти доходило и до «+15» – 48:33. Незадолго до этого Итудис все-таки проснулся: он взял первый тайм-аут и громко выговаривал Джоэлю Боломбою, позволившему обыграть себя на «усах» вместо того, чтобы разумно потратить на этот эпизод третий командный фол в периоде.

К большому перерыву «Фенер» сделал под своим щитом семь подборов, а ЦСКА там же (то есть, на чужом) добыл лишь один. Подбирать им было просто нечего – более 70 процентов армейских бросков с игры достигали цели. Однако в матче этих двух соперников подобное долго продолжаться не могло. Из восьми их личных встреч за четыре предыдущих сезона Евролиги (4-4) половина заканчивалась овертаймами. Включая легендарный берлинский финал-2016, где ЦСКА растерял не «+15», а «+20» и был очень близок к поражению в основное время, но в итоге все-таки победил.

Еще с сиреной об окончании второй четверти «Фенер» сподобился, наконец, на первое дальнее попадание. А четверть третью турецкий клуб начал с рывка 16:0! Почти шесть минут ЦСКА не мог набрать ни одного очка, за что и получил взамен прежних плюсов законные «-4». Все сгорело, все с нуля.

Разбудили армейцев семь очков подряд Серхио Родригеса. А потом было еще 74:67 в нашу пользу за пять минут до финальной сирены. Они играли очень хорошо. Но… забыли сыграть в баскетбол последние две минуты. Которые вместе с матчем «Фенербахче» выиграл всухую – 6:0.

Это был сплошной кошмар. Сначала Отелло Хантер два раза не попал из-под кольца. Потом Алек Питерс, принимая элементарную передачу вдоль трехочковой дуги, уронил мяч себе в ногу, и тот ускакал в аут. А потом наши отдали Луиджи Датоме подбор после промаха Слукаса, грек реализовал пару штрафных, и все было кончено – 79:75 в пользу «Фенера» за 10,7 секунды до конца.

Последнюю атаку ЦСКА завершал Нандо Де Коло, до этого ограничившийся тремя очками. Он тоже дошел до самой корзины – и тоже в нее не попал. После чего растерянные армейцы даже фолить не стали. Они просто дождались финального свистка и поехали домой. Такая игра в концовке точно не заслуживает овертайма.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур

«Фенербахче» (Турция) – ЦСКА (Россия) – 79:75 (18:26, 18:22, 24:14, 19:13)

«Фенербахче»: Веселы (19+10 подборов), Гудурич (15+4 перехвата), Датоме (10), Калинич (10)

ЦСКА: Клайберн (17), Хиггинс (12), Родригес (11) Хантер (11), Хэккетт (10)

«Эфес» (Турция) – «Будучность» (Черногория) – 106:68

Положение: Фенербахче – 12 побед, 1 поражение, Реал (Испания) – 10-2, ЦСКА – 10-3, Эфес – 9-4, Олимпиакос (Греция) – 7-5, Панатинаикос (Греция), Милан (Италия), Бавария (Германия), Барселона (Испания) – 6-6, Жальгирис (Литва), Баскония (Испания), Гран Канария (Испания) – 5-7, Химки (Россия) – 4-8, Маккаби Т-А (Израиль) – 3-9, Будучность – 3-10, Дарюшафака (Турция) – 1-11.