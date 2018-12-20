Нужен Швед! «Химки» без лидера проиграли третий матч подряд

Баскетбол 20 декабря 2018 00:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Подмосковные «Химки» потерпели третье поражение подряд в Евролиге и параллельно – третье подряд в календаре сезона. В среду подопечные Георгиоца Барцокса уступили на выезде «Маккаби» – 63:79.

«ХИМКИ» БЕЗ ЛИДЕРА

– Нас ждет очередная непростая игра в очень тяжелой обстановке. И мы, и соперник находимся внизу турнирной таблицы. И обе команды буду бороться из последних сил, чтобы остаться в гонке за плей-офф, – признавал накануне защитник «Химок» Чарльз Дженкинс.

Так-то да, но есть один нюанс. У «Маккаби» с составом порядок! А желто-синие недавно потеряли Энтони Гилла. И – что куда страшнее! – еще раньше остались без Алексея Шведа.

Для общей картины. «Химки» со Шведом – неважное начало сезона, но потом – три победы в Евролиге подряд (Алексей дважды за неделю становится MVP тура турнира), показатель 4-7, место на пороге топ-8, плюс лидерство в Единой лиге ВТБ на пару с ЦСКА. «Химки» без Шведа – волевая победа над «Панатинаикосом», затем – провал. Поражение от «Баварии», вымученный успех в игре с «Зеленой Гурой» в Лиге ВТБ (спасибо Егору Вяльцеву, положившему в том матче все, что можно!), затем – разгром от ЦСКА и сенсационный проигрыш «Нижнему Новгороду», Первый для «химчан» на внутренней арене. Во встрече с аутсайдером чемпионата.

Обидно!

– «Химки» не были похожи сами на себя, – отметил главный тренер «горожан» Горан Лукич. И ведь прав! Ни легкости, ни свободы в передвижении, ни явного лидера – ничего не было у «Химок». Кроме поддержки домашних трибун, которые оказались бессильны всерьез повлиять на исход матча.

И что теперь ловить в игре с «Маккаби»?

ПРОВАЛ В ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ

Не будет описания хода матча в Тель-Авиве. Описывать нечего. Битком набитый зал, активная поддержка местных фанатов, хорошая игра экс-чемпионов Евролиги…. Да, это было. Азарт, кураж, вдохновение «Химок»? Нет, нет и нет.

Все, на что хватило желто-синих – уверенный, ровный старт. И то – спасибо проходам Ди Боста, Малькольма Томаса, того же Дженкинса. Броски издали? Лютый кошмар! Из первых 13 попыток – всего одно попадание! Из первых 17 – 2! К концу матча в активе гостей наберется 6 трех. За 24 выстрела.

Нет, не хватает Шведа. Очень не хватает!

Алексей в одиночку мог бы больше забить! Он, как никто в Европе, способен переломить ход встречи. Вести партнеров за собой. Заряжать их энергией. Но нет главной звезды – и никто в «Химках» не способен взвалить на свои плечи бремя лидерства. Все что-то пытаются сделать, только в конце концов пугаются, и отдают передачи друг другу. Никто не хочет рисковать. Никто не готов быть ответственным за результат. А в Евролиге так далеко не уедешь.

Даже во встрече с «Маккаби» – не самым грозным, будем честными перед собой, соперником в текущем сезоне.

Третья четверть – квинтэссенция матча. Хозяева бьют все подряд. Попадают. Гости – тушуются, мажут, теряются в позиционном нападении. Итог отрезка – 26:11. И «плюс 19» (61:42) в пользу «Маккаби» на табло. Исход понятен. Очередное поражение.

В четверг у Шведа – плановый рентген. И вся надежда «Химок» – что сломанный мизинец их лидера сросся правильно. Что нет осложнений. Что можно снять гипс. И Алексей сможет вернуться в ближайшие недели. В противном случае его не будет еще минимум месяц. А это – почти приговор для «химчан».