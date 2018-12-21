Движение вниз: капитан сборной СССР по баскетболу оказался агентом КГБ - Советский спорт
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    • Баскетбол21 декабря 2018 14:38Источник: «Советский спорт»Автор: Анисимов Вадим

    Движение вниз: капитан сборной СССР по баскетболу оказался агентом КГБ

    Латвия раскрыла архивы КГБ и мы нашли там знакомые болельщикам фамилии.

    «Я ничего о себе не знаю. Звучит как в каком-нибудь фильме, но это так. Я часто меняюсь. Меняюсь в зависимости от ситуаций. У меня есть строгие убеждения, которых я придерживаюсь, но временами на пути возникают препятствия, которые приходится обходить. Моя линия жизни прямая. Но порой меня бросает в стороны», - рассказывал в одном из интервью в прошлом году прославленный латышский и советский баскетболист Валдис Валтерс. Как выяснилось, его биография хранила в себе тайны, которые не знали и болельщики.

    Национальный архив Латвии опубликовал засекреченные документы Управления КГБ по Латвийской ССР. И кого там только не оказалось! Это и известный латвийский журналист Сергей Малаховский, и двукратный премьер-министр Латвии Иван Годманис, и Митрополит Рижский и всея Латвии Александр, и много-много других известных персон. От мира спорта одним из агентов КГБ был именно Валдис Валтерс – чемпион мира, двукратный чемпион Европы, лучший игрок ЧЕ-81, член Зала славы Международной федерации баскетбола и капитан сборной СССР. И это не голословные обвинения. Сайт Национального архива Латвии хранит личную карточку спортсмена.

    Давайте взглянем на карточку Валдиса Валтерса. Из нее следует, что баскетболист был завербован в сентябре 1985 года – то есть уже после победного для сборной СССР чемпионата Европы. Вербовал игрока некий И.Я. Шнейдерс – сотрудник 5 отдела 1 отделения КГБ Латвийской ССР. Этот отдел занимался борьбой с «идеологической диверсией». Каким образом он был завербован и при каких обстоятельствах – неизвестно. Также непонятна пока степень его сотрудничества с КГБ, но в графе «Категория» написано четко – агент. У него был и свой псевдоним – «Стивс».

    Кстати, в своих интервью Валтерс описывал свое прошлое совсем иначе: «Я состоял лишь в одной партии — в "Latvijas ceļš. Всегда был патриотом. Даже тогда, когда об этом было опасно говорить. В советское время матч ВЭФа и "Жальгириса" — это все равно, что Латвия против Литвы сейчас. ВЭФ против ЦСКА — Латвия против России. Даже тогда, когда мы были одной страной, все понимали подтекст этих матчей».

    Что ж, пока что это только небольшая всех архивов Латышского КГБ. Интересно, что всплывет в них дальше. А еще интереснее будет узнать об агентах спецслужб СССР из архивов Литвы и Эстонии, которые также грозятся их опубликовать. А еще Украина обещает открыть доступ к базам данных КГБ УССР. Не исключено, что нас ждет еще много интересных открытий о спортивных легендах СССР.

    #мужская сборная ссср по баскетболу
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