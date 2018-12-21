Мики а-ля Джордан. Джордан Мики спас «Химки» от поражения в игре с «Дарушафакой» - Советский спорт
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    • Баскетбол21 декабря 2018 23:00Источник: «Советский спорт»Автор: Мысин Николай

    Мики а-ля Джордан. Джордан Мики спас «Химки» от поражения в игре с «Дарушафакой»

    Точные штрафные броски Джордана Мики помогли желто-синим добыть пятую победу в регулярке Евролиги. На своем паркете подопечные Георгиоса Барцокаса с трудом одолели «Дарушафаку» – 85:84.

    В ОЖИДАНИИ ШВЕДА И ГИЛЛА

    Уж на что без Алексея Шведа стало плохо, а без Энтони Гилла поплохело совсем. Беда одна не приходит – вслед за главным лидером (и лучшим бомбардиром Евролиги), «Химки» потеряли свою вторую яркую звезду. И сразу угодили в кризис. В отсутствие Шведа хотя бы был повержен «Пао». Как только вылетел еще и Гилл, последовали три поражения подряд. В том числе – от скромного «Нижнего Новгорода» (и этот проигрыш стал для желто-синих первым в текущем сезоне в Лиге ВТБ).

    Понятно, отчего в клубе так ждали новостей по состоянию здоровья ребят! И если в случае с Энтони прогноз врачей обнадежил – на днях он вернется к тренировкам с командой, то с Алексеем все оказалось немного печальнее. Рентген, сделанный в четверг, показал – перелом мизинца до конца не сросся. И еще минимум неделю он проходит в гипсе. Когда же полностью вернется в строй? Похоже, потерпеть придется еще примерно месяц.

    Пока же надо как-то справляться без них. Благо, очередной соперник никак не относился к грандам. «Дарушафака» под руководством Дэвида Блатта в прошлом сезоне взяла Еврокубок и получила путевку в Евролигу, только этот успех никак не помог в развитии стамбульской команды. Денег на активную селекцию спонсоры не выделили, Блатт вовсе ушел, переехав в Пирей, и в результате клуб оказался аутсайдером чемпионата. Всего одна победа по ходу регулярки и железно последнее место в таблице – с таким активом «Дарушафака» прилетела в Москву. Кого еще обыгрывать, как не таких соперников? Пусть даже без Шведа и Гилла?

    КАЧЕЛИ ПО ХОДУ ИГРЫ

    И «Химки» радуют трибуны «Арены Мытищи» вполне бодрым началом, точной трешкой Андрея Зубкова, рывком 7:2 на старте первой четверти и счетом 30:18 – по ее итогам. Завелись, заиграли ребята! Продолжат в том же духе – «Дарушафака» получит разгром.

    Беда в том, что выдержать заданный темп не выходит. Во-первых, соперники внезапно мощно упираются в защите. А во-вторых – «химчане» сами разбазаривают весь свой задел, допуская обидные потери, теряя точность дальних выстрелов и не всегда хорошим образом работая на подборах. Уже к большому перерыву ситуация накаляется. Тони Дуглас, Майкл Эрик, Рэй Маккалум своими атаками приводят к тому, что гости сравнивают счет. Даже вперед выходят – 41:43! И пусть Зубков с Ди Бостом помогают «Химкам» уйти лидером на большой перерыв (45:43), всем понятно, что в этом матче все начинается заново.

    Так дальше и будет – желто-синие то убегут в отрыв, то весь свой запас растеряют. И даже при таком раскладе до последнего кажется – гостям мало что светит. Слишком хорош в нападении Бост. Свой лучший матч в сезоне проводит Зубков. Когда надо – взрывается Стефан Маркович, добавляют, что могут, Тони Крокер, Малькольм Томас, Чарльз Дженкинс… За 2 минуты до сирены (точнее – за 2.24) «Химки» ведут плюс 10 – 83:73. Можно выдохнуть в предвкушении их пятой победы…

    КОШМАР ОТ БОСТА, ЧУДО ОТ МИКИ

    Нет. Рано!

    «Тот, кто нам мешает, тот нам поможет»… Вряд ли игроки «Дарушафаки» знают советскую комедийную классику. И вряд ли прям так думали в концовке встречи с «Химками». Но вышло, как в «Кавказской пленнице» – главный герой игры внезапно стал «злодеем». Пусть и несознательно.

    Тот самый Бост, который всю дорогу издевался над обороной гостей, на последней минуте едва не убивает уже «Химки». Дважды под прессингом теряет мяч. Еще разок вводит его из-за лицевой линии, отдавая прямо в руки соперникам. Барцокас едва не седеет, глядя на чудачества своего подопечного. Конечно, сажает его на скамейку. Конечно, сам Ди выглядит растерянно. Но нам-то что? Его стараниями (ну и активностью парней «Дарушафаки») «плюс 10» превращается в «минус 1» – 83:84 за 13 секунд до сирены!

    Как правило, в такой ситуации и при таких кошмарных действиях в концовке, поражение уже неизбежно. Но у «Химок» есть Джордан! Точнее – Джордан Мики. И он, аки Майкл, спасает хозяев паркета. Рвется в проход в финальной атаке, накручивает на себя оппонентов, заставляет сфолить… И дважды точно кладет мяч в корзину.

    Уф… Вот теперь можно выдохнуть…. Но как же было опасно!

    #бк химки#бк дарушафака#евролига#мики джордан
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