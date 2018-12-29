А Питино-то – хорош! Новый супертренер «Пао» начал с победы над ЦСКА

Баскетбол 29 декабря 2018 00:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Армейцы закончили первый круг поражением в Афинах от греческого «Панатинаикоса» с разницей «-12».

К этому матчу в Афины в качестве нового главного тренера «Пао» из-за океана прибыл Рик Питино. Истинный мэтр, живой экспонат американского Зала баскетбольной славы, семикратный участник «Финалов четырех» и двукратный чемпион студенческой лиги NCAA (с «Кентукки»-1996 и с «Луисвиллем»-2013), также отработавший два сезона в конце 80-х у руля «Нью-Йорк Никс» и еще три с половиной – на переломе ХХ и ХХI веков в «Бостон Селтикс».

В НБА у Питино, правда, получалось не так хорошо, как со студентами: отрицательный баланс побед и поражений (192-220), частые скандалы и ни одного выхода дальше 1/4 в плей-офф. А уж о том, что с маститыми американскими тренерами порой случается по нашу сторону Атлантики, лучше всего говорит другой свежий пример «из Зала славы». 78-летний патриарх Ларри Браун (больше двух тысяч матчей «главным» только в НБА!), на склоне лет рискнувший принять итальянский «Турин» (клуб спонсирует автомобильный концерн «Фиат»), получил на первом этапе КЕ-2018/19 от вполне сносных (чай не Евролига) соперников безжалостно-сухие 0-10. И в пятницу был беспардонно освистан туринскими тиффози после домашнего поражения с разницей «-17» от «Авеллино» в национальном чемпионате (4-8, 12-е место).

Ох, уж эта упрямая баскетбольная Европа… Ну, нипочем не хочет звездно-полосатых авторитетов просто так признавать! Хотя Браун, при всех его орденах, мог бы, прежде, чем соглашаться на Италию, припомнить, как в 2004 году его Dream Team (Тим Данкан, Аллен Айверсон, Дуэйн Уэйд, все дела!) была спокойно и хладнокровно разбита «на классе» в олимпийском полуфинале аргентинцами из европейских клубов.

Это, кстати, было тоже в Афинах. В том самом зале ОАКА, где сегодня состоялось «явление Питино греческому народу». Перед матчем 66-летний американец храбро заявил, что намерен удивить соперника новинками в защите. Х-м, ничего себе нахал! Ну, ничего, сейчас мы его шарахнем. Нам же питиной больше, питиной меньше – без разницы…

А на поверку Питино оказался и правда очень даже хорош. Неохота, конечно, признавать – но приходится. Заставил.

В принципе, «Пао» и до того был оборонительной командой. Но по-европейски. А Питино, пусть пока и на один матч, сумел скрестить это с «Америкой по-студенчески», которая в плане умно-командных идей Европе не уступит ничем. Это ж не НБА. Не раз и не два сегодня армейцы (особенно защитники), входя в чужую трехсекундную зону, сталкивались не только с жесткой, но и с коллективной обороной. Часто трое против одного! И это был он, Рик Питино.

У ЦСКА и так с разыгрывающими не очень, а тут, при питиновских добавках, на первом «номере» опозорились все. Родригес, Де Коло, Хэккетт. Хотя последний был в основном занят защитой против Ника Калатеса и до поры до времени сдерживал его неплохо, но… Калатес-то – как раз разыгрывающий. И при всех стартовых фолах-промахах он свое в итоге все равно взял. Да, «Панатинаикос» заметно беднее ЦСКА, но у них есть плеймейкер – а теперь есть и тренер. А у ЦСКА, при всем его громадном бюджете, – большие проблемы и с тем, и с другим. Точка.

Сколько бы ни летал над чужими кольцами великолепный Уилл Клайберн. После спокойной первой четверти, выигранной «на классе», наши получили отрезок 0:11 во второй четверти, а главное – толком не смогли организовать погоню после большого перерыва. Был только один момент, с «-2» на 33-й минуте. Которые вскоре превратились обратно в «-10», и это было все.

ЦСКА упустил шанс догнать «Реал», сегодня же проигравший на последней минуте в Стамбуле. Все решил бросок Луиджи Датоме (попадание с фолом!) за 6 секунд до конца. «Фенербахче» в первом круге выиграл оба матча у конкурентов по «большой тройке», но оба – дома. А ЦСКА с двумя играми в гостях имеет 1-1. Так что еще посмотрим.

Евролига

Регулярный чемпионат

15-й тур

Панатинаикос (Греция) – ЦСКА (Россия) – 96:84 (19:26, 36:18, 17:18, 24:22)

Панатинаикос: Папапетру (17), Н. Калатес (14+10 передач+6 подборов+3 перехвата), Ласме (13), Гист (11), Лекавичюс (11)

ЦСКА: Клайберн (24+10 подборов), Де Коло (17), Хиггинс (12), Хантер (11)

Химки (Россия) – Баскония (Испания) – 77:85 (19:27, 17:16, 22:14, 19:28)

Химки: Мики (19), Маркович (14+6 передач), Дженкинс (13)

Баскония: Ш. Шилдс (15), Войтманн (14), Хильярд (14), Дженнинг (12), Вилдоза (10+7 передач), Уэртас (5+10 передач)

Другие матчи: Фенербахче (Турция) – Реал (Испания) – 65:63, Дарюшафака (Турция) – Олимпиакос (Греция) – 79:75, Барселона (Испания) – Эфес (Турция) – 80:65, Маккаби Т-А (Израиль) – Милан (Италия) – 94:92, Бавария (Германия) – Будучность (Черногория) – 93:88

Положение команд: Фенербахче – 14 побед-1 поражение, Реал – 12-3, ЦСКА – 11-4, Эфес, Олимпиакос – 9-6, Бавария, Барселона – 8-7, Жальгирис – 7-7, Милан, Баскония, Панатинаикос – 7-8, Гран Канария – 5-9, Маккаби Т-А, Химки – 5-10, Будучность – 3-12, Дарюшафак) – 2-13