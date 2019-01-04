На Канарах – праздник! «Химки» разгромили «Гран-Канарию»

Баскетбол 04 января 2019 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Подмосковные «Химки» добыли шестую победу в текущем регулярном чемпионате Евролиги, одолев на выезде испанскую «Гран-Канарию» – 99:70.

НОВЫЙ ГОД – С ЧИСТОГО ЛИСТА

Тяжелый был год. В том числе – и для «Химок». Особенно – его завершение. После предыдущего успешного сезона и выхода в четвертьфинал Евролиги (первого в истории клуба), желто-синие отнюдь не лучшим образом начали сезон нынешний. Четыре поражения подряд – вполне себе весомый повод для расстройства фанатов! Но именно во встрече с «Гран-Канарией» – в первом круге, на «Арене Мытищи» – была добыта первая победа. Придавшая команде положительный заряд. Да, потом были сложные матчи против «Барселоны» и «Реала» (при том, что «Реал», в отсутствие заболевшего Шведа, да еще и в Мадриде, «Химки» едва не одолели!), а следом подопечные Барцокаса выдали серию из трех успешных матчей, всерьез повысив свои шансы на плей-офф!

Жаль, что тут же сломались и Швед (перелом пальца), и Энтони Гилл. Отсутствие сразу двоих сильнейших снайперов команды не могло не сказаться на общих ее результатах. В итоге желто-синие попали в кризис. И свой последний матч в уходящем году закончили опять поражением – от «Басконии».

Да-да, испанских клубов в Евролиге много!

Но, может, все плохое осталось в 2018-м? Пока страна наслаждается зимними праздниками, «Химки» улетели на Канары. Не отдыхать, как это делают на островах простые люди. А активно работать. И по возможности – попробовать сделать подарок собственным фанатом. Знаете, что? У них получилось!

РЕКОРД ДЛЯ «ХИМОК»

Вычеркнем из памяти стартовую четверть – в ней все было плохо. Опять потери, опять плохой процент реализации бросков, снова проблемы в защите… Итог – 30:23 в пользу хозяев. «Гран-Канария», хоть и дебютант Евролиги, но точно не команда для битья. И ко второму кругу подошла даже на чуть лучших позициях, чем, собственно, «Химки» (имея шесть побед в активе против пяти у подмосковного клуба). Тем более дома парни всегда играют хорошо! Тут и ЦСКА успел помучиться. Другие гранды – тоже. Естественно, что тяжело приходится и желто-синим!

Еще раз – забудем. Ведь до большого перерыва все изменится. «Химки» устроят для хозяев Рагнарек, позволив набрать всего 6 очков за всю вторую четверть! Эта сумасшедшая защита, эта командная игра с полной отдачей всех ребят на площадке, эти броски Ди Боста, Чарльза Дженкинса, Джордана Мики – вот он, новогодний подарок! Первую половину матча гости закончат в роли лидеров – 50:36. А к финальной сирене едва не оформят «плюс 30» – 99:70. И это – самый крупный их успех в своей истории в Евролиге!

Такой игры мы от химчан и ждали.

– Нам нужна была эта победа, – признается Дженкинс. – Именно так и мы и хотели начать новый год. В этом сезоне в Евролиге у нас хватало неудачных матчей. И было важно выйти и сыграть именно так, как мы сыграли сегодня. Тем более, что выезд был особенный. С нами летели болельщики. Они нас поддерживали. И заслужили нашу благодарность. Думаю, мы сделали шаг в нужном направлении. Теперь будем стараться развиться этот успех.

Что ж, первая победа над «Гран-Канарией» в этом сезоне «Химки» неплохо разогнала. Посмотрим, что будет теперь. Новый матч уже скоро. Во вторник. Против лидеров турнира – турецкого «Фенербахче».