«Фенер» повержен в супербитве! «Химки» обыграли лидера Евролиги

Баскетбол 08 января 2019 23:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Это был блестящий матч. Суперматч, супербитва! И наша, подмосковная команда превзошла в ней очень грозного соперника – 84:78 в пользу «Химок» после овертайма.

Больше всего меня поразил момент на последней минуте дополнительного периода, когда маленький разыгрывающий «Химок» Стефан Маркович взял подбор на чужом щите. Правда, это уже было при счете «+4», который вскоре превратился в «+6». За 20 секунд до финальной сирены. Ау, мистер Желько Обрадович (главный тренер «Фенербахче» и самый титулованный тренер в европейской истории), ты где? Здесь? Что, не нравится?

«Химки», у которых по-прежнему нет травмированного Алексея Шведа, но в состав которых сегодня вернулся Энтони Гилл, вообще-то должны были выигрывать в основное время. 70:67 за 40 секунд до конца четвертой четверти (5-й фол Яна Веселы!) говорят сами за себя. Но потом Маркович смазал оба штрафных, и чуть позже наши позволили взять подбор под российским щитом Николо Мелли. Хорошо он хоть первый не забил и вышла ничья. Овертайм. Про который вы уже, собственно, все знаете.

А до этого битва была большая. 0:10 в конце первой четверти и «-13» в начале второй. Потом недолгое лидерство перед самым большим перерывом. Потом обратно «-7» – и вскоре, еще до конца того же, третьего периода, «+5»! В общем, это была битва. Жуткая битва.

А посему главное в том, что она – была. Мало кому удается закусать «Фенербахче» до реальной концовки. И ведь, напоминаю, у «Химок» не было Шведа. А все равно – смогли. Второе поражение лидера Евролиги-2018/19 за 17 туров!

Откуда это взялось? Ну, в основном, конечно, от защиты. Пока на паркете еще был декабрьский MVP Евролиги Ян Веселы, ныне исполняющий в «Фенере» обязанности реального распасовщика, «Химкам» приходилось туговато, но на 40-й минуте чех схлопотал пятый фол. По делу, на Гилле. И – да, собственно, на этом было и все. Пусть и с недолгим овертаймовым продолжением.

Да, перебодать «Фенер», да еще и без Шведа – это очень круто. Хотя «по арифметике» – вообще-то чуть ли не все равно. Просто еще одна победа в турнирную таблицу, где «Химки» уже вплотную приблизились к зоне плей-офф. Кстати, эта неделя – «двойная», уже 10 января «Химки» играют в Стамбуле с «Эфесом». А завтра, 9-го – ЦСКА там же с «Дарушафакой». Такие дела.

Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур

Химки (Россия) – Фенербахче (Турция) – 84:78 ОТ (13:23, 25:18, 19:13, 15:18, 12:6)

Химки: Маркович (13, трехочковые 3/3), Гилл (12+7 подборов+3 передачи+3 перехвата), Бост (12), Крокер (10)

Фенербахче: Махмутоглу (18, трехочковые 4/7), Веселы (17+5 перехватов), Слукас (11)

Положение: Фенербахче – 15 побед-2 поражения, Реал (Испания) – 13-3, ЦСКА (Россия) – 12-4, Эфес (Турция), Олимпиакос (Греция) – 10-6, Барселона (Испания) – 9-7, Милан (Италия), Бавария (Германия) – 8-8, Жальгирис (Литва), Баскония (Испания), Панатинаикос (Греция) – 7-9, Химки – 7-10, Гран Канария (Испания) – 6-10, Маккаби Т-А (Израиль) – 5-11, Будучность (Черногория) – 3-13, Дарушафака (Турция) – 2-14