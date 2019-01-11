Удар от «Маккаби». ЦСКА потерпел самое крупное поражение в сезоне

Баскетбол 11 января 2019 23:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Столичный ЦСКА в «Мегаспорте» потерпел поражение в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги. Израильский «Маккаби» устроил сенсацию, одолев фаворитов турнира с почти разгромным счетом – 93:76.

ЯНВАРЬ – ТЯЖЕЛЫЙ МЕСЯЦ

Поражения армейцев в январе-феврале – это нормально. Дежурные, считайте, поражения. Можно сказать конкретнее – запрограммированные. Не в смысле, что ЦСКА уступает специально. Просто команда проходит сезон так, чтобы именно в его середине угодить в небольшую функциональную яму, немного сбавить обороты, выдохнуть, передохнуть, и следом снова набрать обороты – на финальную часть всех турниров, в которых участвует. В прошлом году красно-синие за январь проиграли аж трижды (из них два поражения – в Лиге ВТБ). Что-то подобное мы могли ожидать и сейчас.

Но случилось внезапное – армейцы начали уступать еще в декабре.

И ладно – проигрыш «Будучности». Да, аутсайдеру турнира, но в Евролиге все в удачный день способны дать бой лидерам, тем более – на собственном паркете, тем более, когда сам лидер не ожидает подобной борьбы. Обидно, но бывает. Лучше сейчас, в начале регулярки, чем в «Финале четырех». То поражение в Пардубице должно было встряхнуть команду. Взбодрить. Помочь сконцентрировать. Но вышло не так. Наоборот – под занавес уходящего года ЦСКА уступил еще три гостевые встречи подряд. Сначала – «Басконии», затем – «Фенеру» и «Панатинаикосу». Соперники сильные? Ну, в Евролиге других нет. Хотя если стамбульцы в тот момент уже возглавили турнирную таблицу, то ни афиняне, ни баски не значились в числе лидеров, а последние вовсе не входили в зону плей-офф (как не входят в нее и сейчас). В общем, симптом был тревожный. Четыре поражения в первом круге регулярки – такого с красно-синими доселе не случалось! Так что Новый год (и новый круг) хотелось начать поударнее…

МОЩНАЯ ПОГОНЯ «МАККАБИ»

И, вроде, даже получилось. В первых трех матчах ЦСКА взял верх на выезде над «Жальгирисом» потом устроил порку ВЭФу в Лиге ВТБ, затем – красиво порезвился в игре с «Дарушафакой» (опять же – выездной). «Маккаби»? Да, принципиальный соперник. Да, чемпион Евролиги-2014 (вроде, не так давно было!). Но сейчас в Тель-Авиве нет Дэвида Блатта, нет многих прежних звезд, а нынешний сезон команда проваливает, болтаясь ближе к подвалу турнирной таблицы. У себя дома, в «Мегаспорте», при усиленной поддержке трибун (как-никак – пятница, народ подтянулся!), подопечные Димитриса Итудиса обязаны были выигрывать. Так нам казалось. И поначалу все получалось здорово.

Сочный данк Хантера, несколько трех, подбор Де Коло в нападении – и гости срочно требуют тайм-аут, горя 4:14. Увы, это – единственный классный отрезок в исполнении красно-синих, который мы увидели в этом матче.

Затем все меняется. Быстро, внезапно и очень обидно. О’Брайант, Тайс, Блэк мощно давят оборону хозяев, кидает трешки Йовел Зусман, добавляют свое понемногу Деандре Кейн и Анджело Калояро… Уже к концу стартовой четверти от прежнего превосходства армейцев остались лишь одни воспоминания – красно-синие пока впереди, но с минимальным отрывом (24:22). К большому перерыву «Маккаби» вовсе вырывается вперед – 46:41. И если третья десятиминутка еще дарит надежду, что подопечные Итудиса на классе, опыте и волевых перевернут ход игры в свою пользу (особо постарались Клайберн, Хантер, Де Коло), то вскоре эта надежда усиленно тает, словно зарплата во время новогодних праздников. Гости, конечно, хороши – стоит отдать им должное! Но и хозяева явно играют не на своем истинном уровне. Отрыв «плюс 10» для «Маккаби» по ходу заключительной четверти они не только не могут сократить. Наоборот – все дальше отпускают соперников. Что приводит к финальным «минус 17».

Самое крупное поражение армейцев в сезоне!

И в данном случае январь уже – не отговорка…