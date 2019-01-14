Лекарство от желтухи. ЦСКА разобрался с «Химками» в Единой лиге ВТБ

Баскетбол 14 января 2019 22:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

После провала в игре с «Маккаби» ЦСКА «частично реабилитировался» в матче лидеров внутреннего чемпионата - 75:65.

До этой встречи у ЦСКА и «Химок» в Единой лиге было одно поражение на двоих. Предыдущую, двухтуровую неделю в Евролиге они прошли с одинаковым результатом 1-1, но все-таки по-разному. «Химки», у которых по-прежнему не играет Алексей Швед, в овертайме взяли верх над грозным турецким «Фенербахче», ЦСКА же в пятницу потерпел в Москве сокрушительное поражение с разницей «-17» от израильского «Маккаби». Так крупно армейцы не проигрывали дома аж с ноября 2012 года.

В понедельник тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал отдохнуть Серхио Родригесу и Алеку Питерсу. Ни тот, ни другой в заявку на матч с «Химками» не попали. А у подмосковной команды помимо Шведа не играли Тони Крокер и Энтони Гилл, вроде бы вернувшийся в строй после травмы на прошлой неделе. Начало осталось за армейцами: стартовые 12:4 в их пользу организовали Дэниэл Хэккетт и соскучившийся по большому баскетболу (в новом году – лишь 12 минут против ВЭФа) Семен Антонов.

Где-то мы уже видели такие первые минуты, не так ли? Тремя днями ранее, в том же городе – и тоже против соперника в желтой форме. Тогда все закончилось весьма печально…

И теперь столь же печально продолжилось: 6-минутный отрезок в начале второй четверти ЦСКА проиграл со счетом 0:12. Причина была совершенно та же, что и с «Маккаби» - отсутствие в атаке нормального розыгрыша. Или разыгрывающего, что вообще-то одно и то же. В нападении у «Химок» солировал центровой Джордан Мики, к большому перерыву настрелявший 13 очков.

«+5» - таково максимальное преимущество гостей во втором периоде. И точно таким же оно было в начале третьего, после чего все перевернулось обратно. Ответный «сухой» рывок ЦСКА получился тоже 6-минутным, но по результату еще более впечатляющим – 17:0! Тут в бой пошла уже тяжелая армейская артиллерия. В защите царствовал Кайл Хайнс, успевавший еще и раздавать голевые пасы на дугу на другой половине площадки. А прорыв в стане снайперов обеспечил Кори Хиггинс, проснувшийся впервые в новом году. Именно его трехочковый дуплет (два попадания меньше, чем за полминуты) фактически предрешил исход этого поединка – 55:40 за 2.16 до последнего перерыва.

Сразу после этого «Химки», наконец, сподобились на первое дальнее попадание в матче. После 12 промахов (итоговое соотношение – 3 из 19) и, увы, слишком поздно. В оставшиеся минуты ЦСКА спокойно удерживал соперника на безопасной дистанции, и после точных штрафных Нандо Де Коло за 5.21 до финальной сирены, эту историю можно было досрочно закрывать – 67:51.

Нашли ли армейцы «лекарство от желтухи»? Пока сомневаюсь. Цвета цветами, но «Химки» в этот раз выглядели слишком беззубыми. Так, встрепенулись разок – да и все. И продолжают ждать возвращения Шведа, которое уже давно обещают «вот-вот», однако оно почему-то никак не случается. Кроме того, подмосковная команда теперь вынуждена делить второе место в Единой лиге ВТБ с казанским УНИКСом, против которого химчанам еще играть 15 февраля в гостях. Правда, в запасе у них есть победа в личной встрече первого круга с разницей «+13».

В Евролиге же и ЦСКА, и «Химки» играют в четверг. Первые – дома со слава богу не желтой «Баварией», вторые – в Афинах с «Олимпиакосом» Дэвида Блатта.

Где-где, а уж там Швед команде точно бы пригодился.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

ЦСКА – Химки – 75:65 (21:15, 10:19, 27:11, 17:18)

ЦСКА: Хиггинс (17), Хэккетт (13+7 передач), Клайберн (10).

Химки: Мики (24+11 подборов+3 перехвата), М.Томас (11), Маркович (10).

Положение: ЦСКА – 13 побед-0 поражений, Химки, УНИКС – 10-2, Локомотив-Кубань – 8-4, Астана, Зенит – 7-5, Автодор – 6-6, Калев – 6-7, Нижний Новгород – 5-7, Енисей – 4-9, Парма – 3-9, ВЭФ – 3-11, Зелена Гура – 2-9, Цмоки-Минск – 2-10.