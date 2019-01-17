Борода – в огне, Мозгов – в лазарете. Итоги первой половины чемпионата НБА

Баскетбол 17 января 2019 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Регулярный чемпионат НБА перешагнул экватор – все команды провели по 43 или более матча. Самое время подвести промежуточные итоги – кто нас удивил, кто расстроил, а кто впечатлил больше всего.

ПРЕТЕНДЕНТ НА MVP . ДЖЕЙМС ХАРДЕН

НБА – лига звезд, и главная звезда здесь тот, кто получает награду MVP. (Ладно, неправда – главная звезда все равно Леброн Джеймс, но этот момент мы вынесем за скобки). Понятно, почему с первых матчей фанаты гадают, кто лучше проявит себя в этом году, кто прыгнет выше головы, набьет крышесносящую статистику, побьет какие-либо рекорды и – главное! – вытащит команду в плей-офф, а лучше – в топ-3 общей турнирной таблицы. Простое правило – приз MVP не достается тому, кто не участвует в матчах на вылет. По этой, например, причине, он до сих пор не светит Энтони Дэвису. Ведь Монобровь, как ни старается, пока не может поднять своих «Пеликанов» в восьмерку на Западе. А значит, его личные успехи особой роли не играют.

Сейчас, когда чемпионат перешагнул экватор, круг претендентов очертился четко. И главный фаворит – Джеймс Харден! Он получил MVP в прошлом сезоне. И в нынешнем делает все, чтобы опять забрать почетный кубок. Харден выдал серию из 17 матчей подряд, в которых набирал по 30 или более очков (превзойдя аналогичные достижения Кобе Брайанта и самого Майкла Джордана!). Он лидирует в лиге в списке сильнейших бомбардиров (34,8 очка за игру). Он – четвертый в списке лучших ассистентов (8,6 передач). Он тянет обескровленный «Хьюстон» в тройку лучших на Западе. Тот самый «Хьюстон», в котором не прижился Мело Энтони (и быстро был исключен из ротации), который потерял из-за травм Криса Пола, Эрика Гордона, а недавно – и Клинта Капелу, в котором компанию Джейму составляют ребята уровня Лиги Развития или же Лиги ВТБ… И да, не стоит обвинять Хардена в желании набить хорошую статистику. Он может был бы и рад поделиться мячом, да делиться-то не с кем! Вот и приходится кидать по 15-16 трехочковых за встречу, даже если они иногда не летят…

Но Борода хоть и крут, однако не единственный, кто доминирует в этом сезоне. И главный соперник Хардена – как считают фанаты, букмекеры и эксперты – Яннис Андетокумпо. Тот самый бедный грек, когда-то торговавший поддельными сумками на закоулочках Афин, а сейчас разрывающий Лигу своим атлетизмом, безумными данками, умением пролететь полплощадки и выдавать на гора трипл-даблы. Как и Джеймс, Яннис тянет свой «Милуоки» в лидеры конференции. И постепенно готовит всех к тому, что станет настоящим Королем, когда Леброн все же закончит карьеру.

КОМАНДА-СЮРПРИЗ. «ДЕНВЕР»

В первые месяцы мы сильно удивлялись, глядя на положение команд в таблице. На то, как «Клипперс» возглавляют Запад (хотя после прощания с прежними звездами все ждали, что команда будет «сливать» сезон). На то, как «Хьюстон» с «Сан-Антонио» скатились в подвал конференции. Как там же оказались «Вашингтон» и «Юта». И как, например, «Сакраменто» уверенно держится в зоне плей-офф с главной звездой в лице Д’Арона Фокса (он – второгодка, если кто не в курсе). Сейчас все встало на круги своя. «Рокетс» и «Сперс» поднялись, «Клипперс» сбавили темп, «Кингс» вылетели из топ-8, даже «Юта» проснулась (как только потеряла из-за травмы Рикки Рубио). Но есть один клуб, который продолжает удивлять. И называется он «Денвер».

Именно «Наггетс» перешагнули экватор сезона в качестве лидера на Западе (только вчера их, наконец, подвинули «Уорриорс»). Ни «Голден Стэйт», ни тот же «Хьюстон», ни ведомая Джорджем и Уэстбруком «Оклахома». А именно «Наггетс»! Команда из отличных ребят – крепких, талантливых, но… отнюдь не звездных. Так, по крайней мере, считалось в октябре.

Сейчас – нет. Сейчас у «Самородков» есть как минимум одна звезда с приставкой «супер». Никола Йокич сделал то, чего в Колорадо не сумели когда-то ни Тимофей Мозгов, ни Юсуф Нуркич – стал доминирующим белым европейским центровым. Главным стержнем команды на обеих половинах площадки – способным забивать и подбирать, цементирующим оборону и взрывающим защиту соперников. Бесспорно, он не единственный, кто помог «Денверу» так здорово начать сезон. Тут и Джамал Маррей раскрылся. И Пол Миллсап почти вернулся на прежний уровень после серьезной травмы. И Гэри Харрис с Уиллом Бартоном проводят лучший год в карьере. Но именно серб – явный лидер и первая звезда «Наггетс». Именно из-за Йокича за «Денвер» хочется болеть. И именно из-за него никто уже не удивится, если «Денвер» останется в топ-3 конференции по итогам сезона.

ТРАВМА. ДЖОН УОЛЛ

Летом Джон Уолл подписал продление контракта на 40 с лишним миллионов в год (которые начнет получать с сезона 2019-2020). А в ноябре… попал на стол хирургов из-за проблем с пяточными шпорами. До этого звездный плеймейкер успел накалить атмосферу в команде (где переругались все со всеми), вступить в открытый конфликт с главным тренером и даже добиться того, что руководство «Уиззардс» допустило возможность обмена своего лидера. При том, что сам «Вашингтон» вместо борьбы за лидерство в конференции не входит в зону плей-офф даже на слабом Востоке! И есть ощущение, что уже не войдет. В какой-то момент показалось, что травма Джона стала для команды облегчением. Мол, результата уже не добиться, а так хотя бы от него все отдохнут. Возможно, так и есть. Но, как ни крути, а стоит признать – даже на фоне пребывания в лазарете многих других крутых игроков (от Кевина Лава до Кристапса Порзингиса), именно вылет Уолла до конца сезона стал самой серьезной потерей для отдельно взятого клуба. Собственно, и для лиги в целом.

ДЕБЮТАНТ. ЛУКА ДОНЧИЧ

Если до старта сезона еще кто-то думал, что Марвин Бэгли, Деандре Эйтон, Трей Янг или, скажем, Мо Бамба тоже способны побороться за приз для лучшего новичка НБА, сейчас сомнения на этот счет отпали. Нет, не способны! Потому что в Лигу пришел Лука Дончич. Даже не так. Не пришел. А ворвался! Никто и никогда не дебютировал в НБА в таком юном возрасте (парню, напомним, 19 лет), при этом – настоль подготовленным. Но титул чемпиона Евробаскета и Евролиги, добытые Дончичем не со скамьи, а в качестве лидера что сборной, что «Реала», говорят сами за себя. Лука влюбил в себя всех – звезд нынешних и звезд прошлых лет, владельца клуба (неспроста Марк Кьюбан пообещал отправить сына учиться игре в баскетбол конкретно в Словению!), местных экспертов и, разумеется, болельщиков. Он точно поедет на «Матч всех звезд» – Дончич сейчас идет третьим (после Леброна и Янниса) в голосовании фанатов на место в стартовых пятерках МвЗ. Он войдет в топ-25 сильнейших по статистике баскетболистов Лиги. И уж конечно завоюет приз как лучший новичок. Бесспорно – «Даллас» получил своего нового европейского франчайза на смену прежней легенде – Дирку Новички. Есть, правда, одно «но» – вдохновенная игра Лука пока не спасается «Бродяг» от прозябания в конце таблицы Запада.

А НАШ-ТО ЧТО?

Мозгов остается единственным россиянином, имеющим контракт в НБА. Контракт солидный – аж на 16 миллионов. При этом в текущем сезоне Тимофей ни разу не вышел на паркет. И, судя по всему, уже не выйдет.

Причина – старая травма колена, полученная еще в 2015-м. Из-за нее Ти-Мо летом того же года перенес операцию, которая эффекта не дала. По крайней мере – нужного. Боли остались, дискомфорт – тоже. Все это повлияло на игру Тимофея, на его эффективность, и привело к тому, что игровое время Мозгова упало, а сам он за два года сменил аж четыре команды (из них две – прошедшим летом). В конечном счете, устав бороться с проблемой консервативными методами, россиянин вновь доверился хирургам. Как раз под Новый год. Насколько новое оперативное вмешательство было успешным – узнаем в будущем. Но велика вероятность, что до конца сезона Мозгов в «Орландо» так и не сыграет.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В П Процент 1. Торонто 33 12 73,3 2. Милуоки 31 12 72,1 3. Индиана 29 14 67,4 4. Филадельфия 29 16 64,4 5. Бостон 25 18 58,1 6. Майами 21 21 50,0 7. Бруклин 22 23 48,9 8. Шарлотт 20 23 46,5 9. Орландо 19 24 44,2 10. Детройт 18 24 42,9 11. Вашингтон 18 26 40,9 12. Атланта 14 30 31,8 13. Нью-Йорк 10 33 23,3 14. Чикаго 10 34 22,7 15. Кливленд 9 35 20,5

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В П Процент 1. Голден Стэйт 30 14 68,2 2. Денвер 29 14 67,4 3. Оклахома-Сити 26 17 60,5 4. Хьюстон 25 18 58,1 5. Портленд 26 19 57,8 6. ЛА Клипперс 24 19 55,8 7. Сан-Антонио 25 20 55,6 8. ЛА Лейкерс 24 21 53,3 9. Юта 24 21 53,3 10. Сакраменто 23 21 52,3 11. Миннесота 21 23 47,7 12. Новый Орлеан 21 23 47,7 13. Даллас 20 23 46,5 14. Мемфис 19 24 44,2 15. Финикс 11 34 24,4

Примечание. При равном балансе побед/поражений учитываются результаты очных встреч.

ТОП-5 ИГРОКОВ ПО ОЧКАМ

Имя Клуб Очки 1. Джеймс Харден Хьюстон 34,8 2. Стефен Карри Голден Стэйт 29,5 3. Энтони Дэвис Новый Орлеан 29,4 4. Кевин Дюрант Голден Стэйт 28,2 5. Кавай Ленард Торонто 27,5

ТОП-5 ИГРОКОВ ПО ПОДБОРАМ

Имя Клуб Подборы 1. Андре Драммонд Детройт 15,0 2. Деандре Джордан Даллас 14,0 3. Джоэль Эмбиид Филадельфия 13,3 4. Энтони Дэвис Новый Орлеан 13,3 5. Руди Гобер Юта 12,8

ТОП-5 ИГРОКОВ ПО ПЕРЕДАЧАМ

Имя Клуб Передачи 1. Рассел Уэстбрук Оклахома-Сити 10,6 2. Кайл Лоури Торонто 9,6 3. Джон Уолл Вашингтон 8,7 4. Джеймс Харден Хьюстон 8,6 5. Джру Холидей Новый Орлеан 8,2

Примечание. Указаны игроки, проведшие в сезоне более 30 матчей. При равенстве показателей выше стоит тот, кто сыграл больше встреч.