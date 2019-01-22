Римас, приди, порядок наведи! «Химки» вернули Куртинайтиса

Баскетбол 22 января 2019 13:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Подмосковные «Химки» отправили в отставку главного тренера команды Георгиоса Барцокаса и подписали соглашение до конца сезона с Римасом Куртинайтисом. «Советский спорт» - о причинах и возможных последствиях такого решения.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Барцокас возглавил желто-синих летом 2017 года, придя на смену Душко Ивановичу. С не единственной, но главной задачей – вывести клуб в четвертьфинал Евролиги (и, по возможности, в «Финал четырех»). Черногорец, вставший у руля химчан в марте 2016-го, подобных успехов добиться не смог. Еще одной причиной расставания с Душко стал простой, но неприятный факт – серия поражений в принципиальных матчах с ЦСКА. «Дело не в результатах, как таковых. А в том, что при Ивановиче мы во встречах с армейцами даже ни разу в концовку не зашли!» - рассказывал в гостях у «Советского спорта» гендиректор «Химок» Павел Астахов. – «А для нас эти матчи все-таки имеют особое значение».

Приглашение Барцокаса не выглядело странным, хотя и вызывало вопросы. С одной стороны, его резюме говорило само за себя. Грек побеждал в Евролиге с «Олимпиакосом», имел успешный опыт работы в России и даже довел «Локо-Кубань» до бронзы Евролиги в 2016 году. С другой стороны – перед визитом в «Химки» он провалил сезон с «Барселоной». И хотя проблемы каталонцев были не только в тренере, но и в слабом составе, на этот факт нельзя было закрыть глаза.

Тем не менее, с основной задачей Барцокас справился. Не сразу, не быстро, но «Химки» при нем заиграли, Швед утвердился в роли лучшего скорера Европы, команда уверенно прошла регулярку и вышла в плей-офф Евролиги, где даже дала мощный бой ЦСКА (армейцы победили, но только в четырех упорных матчах). Прописку в главном турнире сохранить удалось благодаря очередному «серебру» Единой лиги. И, в общем, свое назначение грек вполне оправдал. Однако на его второй сезон в команде начались серьезные проблемы…

Уже в октябре стало заметно – «Химки» не похожи сами на себя. Летом состав серьезно обновился, и не в последнюю очередь из-за ошибок самого Барцокаса в селекции. Несколько потенциально звездных американских игроков, подписанных по его настоянию еще в 2017 году, особой пользы не принесли и разъехались кто куда. Новые, приглашенные им на замену, тоже топ-звездами совсем не оказались. За исключением Джордана Мики (и, возможно, Андрея Зубкова), все остальные новички «химчан» смотрелись очень бледно. Да, Ди Бост, Кейси Прэтер и Тони Крокер местами действительно играли эффектно и ярко, но в по-настоящему тяжелых матчах чаще терялись и даже вредили, чем помогали добиваться побед. В конечном счете вся игра команды свелась к простому правилу «Отдай мяч Леше, он что-нибудь придумает». И Швед придумывал! Пока не сломал палец в ноябре и не выбыл на несколько месяцев. А в отсутствие лидера внезапно оказалось, что «плана Б» у Барцокаса нет. В отдельных встречах (например, на выезде у «Пао» и у «Гран Канарии»), «Химки» смогли достичь побед – на классе, на морально-волевых. Но в остальном… Ни грамотно построенной игры в атаке, ни плотной защиты, ни интересных тренерских решений – ничего этого не было и близко. 57 очков в недавней встрече с «Олимпиакосом» стали апофеозом – столь беззубого нападения у команды не было никогда! В итоге желто-синие нашли себя в Евролиге на 13-м месте, имея в активе всего 7 выигранных встреч (и 12 проигранных!). При этом цель осталась неизменной – выход в плей-офф и борьба за поездку в Виторию.

Перемены назрели давно. Теперь же руководство, наконец, на них решилось.

ПОЧЕМУ РИМАС?

Во-первых – не так просто найти хорошего наставника в разгар сезона. Большинство звездных тренеров уже заняты в клубах. Одного из немногих специалистов с громким именем, не имевшего текущего контракта, недавно пригласил «Зенит» - там тоже решились на перемены, уволив Василия Карасева и подписав Жоана Пласу. По сути, выбор-то у «Химок» был вовсе не велик.

А во-вторых – Римас уже здесь работал. И работал успешно!

- Это было непростое решение, но ситуация в команде требовала перемен, - отметил Астахов. – Куртинайтис – единственный опытный специалист высокого уровня, которому не потребуется время на адаптацию. Ведь он прекрасно знает клуб изнутри. С именем Римаса связаны яркие и победные страницы в наше истории. На протяжении последних лет мы поддерживали с ним дружеский контакт. И уверен, что с приходом Куртинайтиса мы сможем изменить ситуацию.

Литовец возглавлял «химчан» ровно пять лет – с марта 2011-го (когда сменил Олега Мелещенко, который, в свою очередь, исполнял обязанности вместо уволенного ранее Серджио Скариолы) по март 2016-го (когда уволили уже самого Римаса). За это время Куртинайтис привел клуб к победе в Лиге ВТБ (2011) и к двум Кубкам Европы (2012, 2015). «Желто-синие» регулярно давали бой ЦСКА, пусть и редко, но побеждая армейцев. И несколько сезонов отыграли в Евролиге. Но неудачи в последней когда-то привели к тому, что Римаса отправили в отставку. Лучше, кстати, не стало (не при Ивановиче - точно). Но, может, станет теперь?

ЧТО БУДЕТ ТЕПЕРЬ?

Плотная конкуренция в Евролиге выражается в том, что от 13-го места «Химок» до места в топ-8, дающего путевку в плей-офф – всего две победы. Исправить ситуацию еще возможно. И хорошая эмоциональная встряска, которая случается при смене руководства, может серьезно «желто-синим» помочь. Тем более, состав позволяет. Да и возвращение Шведа рано или поздно состоится.

Куртинайтису действительно должен помочь тот факт, что он всех в клубе знает. Даже из игроков остались многие – Швед, Моня, Вяльцев. Римасу не придется тратить ресурсы и время на то, чтобы устроить свой быт, со всеми познакомиться, наладить диалог с руководством и с главными звездами. В понедельник вечером он прилетел в Москву. Во вторник утром уже провел тренировку.

У него есть понимание, как построить игру, чтобы наладить действия в атаке (как бывший плеймейкер, он здесь особенно силен, и мы помним то яркое и эффективное нападение «Химок», которое было при Римасе еще до Шведа!). У него есть амбиции, ведь Куртинайтис – тренер молодой, еще не все сказавший, и получивший отличную возможность вновь громко заявить о себе (чего, например, не хватало Ивановичу и даже Барцокасу – особой страсти к новым титулам ни у того, ни у другого мы не видели). У него есть в распоряжении хороший состав, с которым можно работать и который вполне позволяет рассчитывать на «Финал четырех». Никто не обещает, что Римас мгновенно изменит все к лучшему. Что желто-синие начнут громить всех подряд. Возможно, этого не будет. Возможно даже, что у Куртинайтиса не выйдет исправить все то, что сделал Барцокас. Но его появление – шанс сам по себе. Без смены тренера лучше бы не стало. А вот теперь у «Химок» есть возможность реанимировать этот сезон.