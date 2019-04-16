Бахнули по баскам. ЦСКА «уничтожил» Басконию в первом матче плей-офф Евролиги - Советский спорт
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16 апреля 2019 22:42БаскетболМысин Николай

Бахнули по баскам. ЦСКА «уничтожил» Басконию в первом матче плей-офф Евролиги

Столичные армейцы уверенно одолели «Басконию» в первой игре четвертьфинальной серии Евролиги – на домашнем паркете подопечные Димитриса Итудиса разгромили соперников со счетом 94:68. Второй матч состоится в четверг. Опять – в «Мегаспорте».

НЕ ПУСТИТЬ «БАСКОНИЮ» В ВИТОРИЮ!

Есть у ЦСКА такая забава – в апреле с басками в плей-офф Евролиги играть. То с «Кахой Лаборалью», то с «Лаборалью Кутчей», теперь – с «Басконией» (это, на всякий случай, один и тот же клуб – ну любит он менять названия!). Разок был даже «Бильбао» из… Бильбао. И все – в четвертьфинале. Четыре раза за последние девять лет. В течение которых армейцы один раз в плей-офф не вышли (привет Душко Вуйошевичу в сезоне 2010-2011).

И всякий раз было сложно!

Нет, по счету такого не скажешь – красно-синие уверенно выходили в «Финал четырех», отдавая соперникам максимум один матч. Но каждая встреча проходила в борьбе. И почти в каждой все решалось на последних секундах. Так было и два года назад. И вряд ли что-нибудь изменится теперь. Когда «Баскония» рвется в решающую стадию, которая пройдет в Витории. На их домашней площадке. При их родных зрителях. Представьте – какова мотивация!

- Да, они будут биться до последнего. И серия получится тяжелой, как никогда! – отмечал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

С ним все были согласны. И игроки армейцев. И эксперты. И даже представители сторонних клубов. При этом делая поправку – красно-синие все равно фавориты.

- Конечно, фактор того, что «Финал четырех» состоится в Витории, является хорошим стимулом для «Басконии». И нас ждет напряженная серия. Но, все-таки, по мастерству ЦСКА выше. У них большего опыта. И, думаю, армейцы победят – 3:1, - признался главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.

Да, «химчане» не пробились в плей-офф. Но это не значит, что им неинтересно, чем закончится главный европейский турнир!

Остановить Торнике Шенгелию (вернувшегося после травмы, но успевшего набрать форму), как-то справиться в краске с Винсаном Пуарье, придумать противоядие против розыгрышей Марселиньо Уэртеса, закрыть на дуге Мэтта Дженнинга – такие задачи стояли перед армейцами. И задачи, признаемся, сложные. С которыми они разок в этом сезоне не справились – проиграв баскам в Витории в первом круге. По всем симптомам выходило – легкой прогулки у ЦСКА не будет. Но главное – все это понимали и в команде.

- Мы ждем сложную серию. И будем готовиться от матча к матчу. Мы недавно играли с «Басконией» и знаем силу соперника. Так что сражение нас ждет жесткое! Но, надеюсь, болельщики это понимают. И заполнят трибуны, - отметил Итудис.

В принципе, он не ошибся. Ни по болельщикам, ни по жесткости игры.

НЕПРОСТОЕ НАЧАЛО

С «басками» ЦСКА завершал регулярку. И с трудом добился победы – 82:78. Преимущество – «плюс 4». На одно очко больше, чем сами армейцы уступили «Басконии» в декабре (там было 70:73). Настрой подопечных Перасовича был понятен. И их амбиции возросли еще больше. Раз с горем-пополам смогли войти в плей-офф (с седьмого места, при одинаковом балансе – 15-15 – с литовским «Жальгирисом» и греческим «Олимпиакосом», хотя последний в четвертьфинал не попал), значит – терять точно нечего. И можно отрываться на полную! А вдруг и правда получиться поехать на домашний «Финал четырех»?

Поэтому гости так отчаянно рвутся к кольцу ЦСКА в начале первой четверти! Итудис был прав – болельщики поняли, что поддержка кумирам ой как пригодится! Трибуны «Мегаспорта» - едва не битком. Шум, гомон, бум барабанов – с атмосферой порядок! Непорядок – с самой игрой красно-синих.

И стартовый отрезок «Баскония» заканчивает лидером – за счет атак Шейвона Шилдса, Йоханнеса Войтманна, Пуарье и Уэртеса. Да, в общем, постарались все. Итог – 24:23 в пользу испанского клуба. У ЦСКА же пока не идет. Хорош Родригес – и умело разыгрывает, и попадает со средней, и важные трешки кладет. Но остальные пока «не включились». И до большого перерыва не отпускает ощущение, что первый матч армейцы могут проиграть… Уж слишком заряжено выглядят гости! И не слишком уверенно – фавориты игры.

К счастью, в третьей четверти все меняется кардинально.

УВЕРЕННЫЙ РАЗГРОМ

Пусть трешка Шилдса после большого перерыва вновь делает отрыв хозяев минимальным (44:43), это – финальный твист «Басконии». Прижав соперников на их половине, армейцы, под довольный гул трибун, за счет атак Курбанова, Клайберна, Хиггинса, Де Коло мгновенно убегают в отрыв. Уже к концу отрезка счет на табло – 73:52. По сути, с результатом все ясно.

Конечно, ЦСКА проваливал концовки. Собственно, из-за них и упустил первое место в регулярке, которое взял «Фенер». Стабильности частенько не хватало. Бывало – рано начинали праздновать успех. Но то – регулярка. А здесь – уже плей-офф. К опыту, мотивации и самоотдаче хозяев вопросов не может быть в принципе. Раз взяли басков за рога – своего не упустят! И Серхио Родригес, те же Клайберн и Хиггинс, плюс Джоэль Боломбой, Отелло Хантер, Кайл Хайнс продолжают увеличивать преимущество хозяев паркета.

Гости борются. Не опускают руки. Но прав был Куртинайтис – опыт и класс ЦСКА куда выше! Это именно то, что важно в плей-офф. В «матчах смерти». Когда нет права на ошибку.

Ошибок красно-синие не допускают.

Немного обидно, что им не удастся пробить отметку в 100 набранных очков. Но финальные «плюс 26» на табло помогут справиться с этой досадой. И последняя, отчаянная, при том – промазанная трешка Шенгелии – как резюме всей игры. «Баски» реально пытались дать бой ЦСКА. Но на одном старании в матче с армейцами на этой стадии не выедешь…

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