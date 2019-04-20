Кроме «Реала» - везде 1-1. Закончилась первая неделя плей-офф Евролиги

СТАМБУЛ В ТРАУРЕ

Вслед за поражением армейцев от «Басконии» в четверг, хозяева-фавориты из других четвертьфинальных серий решили последовать российскому примеру. И первым это сделал победитель регулярного чемпионата «Фенербахче». Каунасский «Жальгирис», незадолго до конца регулярки стоявший в ней 13-м (ниже «Химок»), но потом выдавший серию 6-0 и на флажке протиснувшийся в зону плей-офф, опять подтвердил репутацию главного «джокера» баскетбольной Европы. Если во вторник литовский клуб набрал всего 43 очка, то двумя днями позже добыл почти вдвое больше!

В третьей четверти гости вели с разницей «+17», хотя без концовки все-таки не обошлось: за 0.39 до финальной сирены Луиджи Датоме сравнял счет - 80:80. Тем не менее, последнее слово осталось за «Жальгирисом»: победный мяч забил Эдрагас Улановас после своего же подбора в нападении. У «Фенера» оставалось еще 23 секунды, но их перечеркнула потеря Марко Гудурича. 1-1, и серия переезжает в Каунас, где фанаты «Жальгириса» на следующей неделе постараются затащить свою команду во второй подряд «Финал четырех».

«Эфес» с «Барселоной» устроили в Стамбуле конкурс трехочковых бросков. Если поначалу там еще просматривалась хоть какая-то организация атак, то по мере приближения к концу матча дело все больше и больше сводилось к беспорядочной «пальбе» из-за дуги. «Барса» преуспела: 10/23 против 9/27. Хотя победу темнокожий венгр Адам Ханга принес ей из-под кольца - 74:72 за 0.28 до конца матча. Далее последовали трехочковый промах Крунослава Симона и ответная атака каталонцев, во время которой «Эфес» почему-то не фолил. Под самый занавес Ханга предпочел просто выбросить мяч в аут (почему не под потолок – тоже бог весть), но времени на спасение у хозяев все равно толком не было. Девять десятых – это слишком мало.

ДОНЧИЧ СЧАСТЛИВ. ЮЛЬ ОЗАБОЧЕН

Ну и, наконец, «Реал». С сидящими в первом ряду Серхио Юлем (травма) и Лукой Дончичем (приехал посмотреть из НБА). Дончичу перед первым матчем вручили запоздалый приз MVP предыдущей Евролиги, и потом он эмоционально-радостно реагировал на все матчевые события. Юль сидел не в центре, а резко вбок, за скамейкой команды и вел себя намного сдержаннее, копаясь, в основном, в телефоне. Понятно из-за чего: если для Дончича сезон закончен, то Юлю еще защищать континентальный титул в майском «Финале четырех», а потом еще играть за Испанию на чемпионате мира, куда Словения без Дончича, кстати, не отобралась. Пусть она и действующий чемпион Европы.

«Реал», в отличие от гостеприимных «коллег» из других пар 1/4, выиграл и второй матч – причем, не трудно, как первый, а без вопросов. И по тому же рецепту: предельно активная защита против лучшего распасовщика Европы Ника Калатеса. Две первых потенциально-голевых передачи лысого грека были перехвачены Руди Фернандесом, а когда Калатес попытался забить сам, его беспардонно, наотмашь блокировал Джеффри Тэйлор. Вообще, после игр в Мадриде создалось впечатление, что тренер «Пао» Рик Питино не знает, как играть без Калатеса, и не очень понимает, что такое серия плей-офф. Неудивительно: все свои победы Питино, при всей его знаменитости, одержал в NCAA - то есть, в молодежно-любительском баскетболе.

Посмотрим, что там будет дальше, в адском афинском зале. Но скорее всего с победителем серии ЦСКА – «Баскония» 17 мая в полуфинале будет играть «Реал». Как и было предсказано здесь. Открытым текстом, еще месяц тому назад.

Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. Матчи №2

Реал (Испания) – Панатинаикос (Греция) – 78:63 (21:8, 14:18, 26:15, 17:22)

Реал: Кампаццо (13+9 предач+7 подборов+5 перехватов), Дж.Тэйлор (11), Айон (10), Рэндольф (10).

Панатинаикос: Д.Томас (13), Килпатрик (10), Калатес (1+7 передач+4 перехвата).

Счет в серии: 2-0.

Эфес (Турция) – Барселона (Испания) 72:74 (16:19, 18:19, 25:24, 13:12)

Эфес: Ларкин (18), Мицич (15), Симон (14), Морман (11).

Барселона: Ханга (17), Томич (13), Эртель (12).

Счет в серии: 1-1.

Фенербахче (Турция) – Жальгирис (Литва) – 80:82 (21:20, 18:26, 19:27, 22:9)

Фенербахче: Датоме (17), Слукас (15), Веселы (12), Гудурич (11).

Жальгирис: Улановас (20), Уолтерс (14), Б.Дэвис (13).

Счет в серии: 1-1.

ЦСКА (Россия) – Баскония (Испания) – 68:78 (18:27, 19:15, 15:24, 16:12)

ЦСКА: Хиггинс (15), Родригес (14), Клайберн (14).

Баскония: Хильярд (16), Шилдс (15), Пуарье (14+15 подборов+4 перехвата), Гарино (11).

Счет в серии: 1-1

Оставшиеся матчи: 24 и 26 апреля в Витории, 1 мая в Москве.