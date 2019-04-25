Де Коло с шашкой наголо. Француз помог ЦСКА в важном матче обыграть «Басконию» Столичный ЦСКА добился важнейшей победы в третьем четвертьфинальном матче Евролиги против «Басконии». Испанский клуб был повержен на выезде – 84:77.

Ровно треть от всех очков армейцев набрал защитник Нандо Де Коло (28).

ОПАСНАЯ ОСЕЧКА В «МЕГАСПОРТЕ»

Мы знали, что с басками будет сложно. Мы убедились в этом в Москве. Испанский клуб отчаянно рвется в «Финал четырех», который состоится в Витории – на их родной площадке, в их родных стенах. И тут хоть ЦСКА, хоть не ЦСКА, а подопечные Велимира Перасовича готовы были дать бой любому! Что, собственно, и доказали в «Мегаспорте». Если первый матч плей-офф красно-синие уверенно выиграли (благо, отлично полетели трешки) – 94:68, то вот второй превратился в кошмар. Монструозный дабл-дабл Винсана Пуарье (19+15 подборов), дальние выстрелы Дэррана Хиллиарда, мощная игра под щитами Йоханнеса Фойтманна – все это принесло баскам успех, а заодно – и преимущество своей площадки. Взяв верх со счетом 78:68 на табло и сравняв счет в серии, баски в отличном настроении уехали домой. Куда к ним в гости во вторник пожаловал ЦСКА.

– Нам просто надо сыграть лучше, чем в предыдущем матче, – спокойно подчеркнул Димитрис Итудис.

Но было опасно! Первый визит в Виторию в этом сезоне удачи красно-синим не принес – тогда, в начале декабря, на арене Фернандо Буэса они уступили (73:76). Сейчас же «Баскония», почувствовав «вкус крови», поняв, что может побеждать ЦСКА, должна была стать на порядок сильнее и собраннее! А любая осечка грозила армейцам немыслимым – возможным поражением в серии. Вопреки аксиоме, что ни один клуб в Европе не в состоянии одолеть красно-синих в борьбе до трех побед…

ЗАТЯЖНОЙ РЫВОК «БАСКОНИИ»

Правда, начинается все неплохо. Две трешки Андрея Воронцевича, всего лишь третий раз в году вышедшего в старте ЦСКА в Евролиге, а также атаки Нандо Де Коло и Кайла Хайнса приносят гостям лидерство в середине первой четверти – 17:6. Хороший отрыв! Бодрый рывок! Жаль, баски быстро приходят в себя. И Пуарье, Хиллиард, Торнике Шенгелия – все постепенно, понемногу, но подбираются к кольцу красно-синих, кладут туда мячи, выравнивают ход игры. Пусть стартовый отрезок все равно завершается в пользу гостей, по ходу второго ситуация меняется быстро. И «минус 13» (максимальный отрыв ЦСКА – 31:18) превращается в «минус 7» к большому перерыву (44:37 по-прежнему в их пользу). А следом – и в «плюс 3» – 65:62 на старте заключительной четверти. Две трешки Мэтта Дженнинга подряд (умеет же этот черт бросать дальние даже с сопротивлением!) едва не приводят к инфаркту у фанатов армейцев! Хотя дело не в них. А в том, что «Баскония», чем ближе финал встречи, тем увереннее выглядит на паркете. И постепенно переигрывает звездных гостей – так, как уже это делала здесь же, в Витории, всего пять месяцев назад.

Ох, как щекочет нервы такое положение дел на площадке!

НАНДО – КАК ПОЛКОМАНДЫ

И как же здорово, что у армейцев есть Де Коло!

Да, кто-то скажет – он уже не тот. Не тот, что был в 2016 году, когда француз взял титул MVP и в регулярке, и в «Финале четырех». Не тот, что был еще недавно – скажем, в прошлом сезоне. Нандо больше не лидер ЦСКА по очкам – здесь лучшим стал Кори Хиггинс. Не лидер по показателю эффективности – этот статус перешел к Уиллу Клайберну. И все-таки, он по-прежнему может! Может «решать» в одного, вытаскивать концовки, класть важнейшие мячи и переворачивать ход матча в пользу армейцев.

Что и делает в среду в Витории.

Именно Де Коло своими проходами, своим безумным дриблингом, своими точными трешками возвращается ЦСКА преимущество. Набирает дюжину очков почти подряд! Заводит и себя, и партнеров. Крушит оборону «Басконии». Так на табло уже 79:71 – в пользу красно-синих. И это преимущество они уже не упустят. Потому что и Джоэль Боломбой отвесит «горшок» Фойтманну, и Хиггинс важный подбор заберет, и Хайнс забьет ключевые штрафные….

Баски, конечно, держались молодцом. Но все-таки с таким ЦСКА им не справиться! Осталось только закрепить успех в четвертом матче. Чтоб не затягивать четвертьфинал до пятой встречи в Москве.