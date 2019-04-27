Идеальная четвертая четверть! ЦСКА вернется в Виторию на «Финал четырех» - Советский спорт
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27 апреля 2019 00:26Баскетбол

Идеальная четвертая четверть! ЦСКА вернется в Виторию на «Финал четырех»

Армейцы выиграли четвертьфинальную серию плей-офф Евролиги со счетом 3-1. Три периода они догоняли, но в последнем положили «Басконию» на лопатки – 92:83.

Хозяева площадки еще во второй четверти преодолели отметку «+10» и все попытки ЦСКА ликвидировать это отставание долго не имели внятного успеха. Потому что были судорожными, не подготовленными. Самым показательным в этом плане стал эпизод в середине третьего периода, когда Алек Питерс вдруг возомнил себя Шакилом О’Нилом и пошел с ходу забивать сверху через Венсана Пуарье. Здоровенный француз внутри себя, думаю, удивился, но внешне виду не подал. Он нашего американца просто встретил и наградил душевным блок-шотом.

Эта «десятка» продолжала держаться, и бородатый Пуарье, как всегда, имел к ней непосредственное отношение. Центровой «Басконии» просто задолбал армейское кольцо бросками сверху на любой вкус! Все это выглядело как-то монотонно и безнадежно. Мол, ну что, возвращаемся в Москву на матч №5?..

Утром перед игрой одно из испанских СМИ сообщило, что защитником ЦСКА Нандо Де Коло интересуется «Реал», а армейцы, в свою очередь, якобы намерены вернуть 32-летнего серба Милоша Теодосича, который в феврале был отчислен из команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс», где отыграл полтора сезона, а до этого провел в ЦСКА шесть лет. Впрочем, президент нашего клуба Андрей Ватутин тут же опроверг факт переговоров с Теодосичем, иронично назвав появление этой информации аккурат в день матча именно с испанцами «удивительным стечением обстоятельств». «Я общался с Милошем неделю назад, но говорили мы совсем не о баскетболе, а о детях и семьях», - заявил также Ватутин в интервью ТАСС.

Не знаю насчет Теодосича, но почему «Реал» хочет Де Коло, теперь, думаю, окончательно понял и сам «Реал». Да, этот француз – не лучший разыгрывающий, но со всем остальным, когда он в ударе, получается нечто заоблачное. Как сегодня.

Плевать на то, что он забил 27 очков. Тут дело не в очках. Двумя днями ранее у него было 28, но тогда у Де Коло хватало и всяких-разных «косяков». Сегодня же он потряс не столько меткостью (хотя с ней тоже было все в порядке), сколько самоотдачей, включая защиту. В эпизоде с самым впечатляющим из четырех (!) перехватов Нандо он за какие-то доли секунды успел двумя касаниями не только добыть мяч, но и отбросить его партнеру, вылетая в аут. Ай да Де Коло!

А в последней четверти случилось страшное: весь ЦСКА начал защищаться, как Де Коло. И для «Басконии» тут же настал «кирдык». Немедленный и окончательный. Один армейский перехват следовал за другим, контратака сменялась новой контаратакой. Паурье? Нет, за такой интенсивностью французский гигант уже явно не поспевал. В своем амплуа он, конечно, хорош, но против этой убийственной машины ничего сделать был явно не в состоянии.

Эта суперчетверть ЦСКА, честно говоря, заставила меня как следует почесать свою бороду. Может, они и без внятного разыгрывающего способны на хороший «Финал четырех», а?..

Узнаем здесь же, в Витории, через три недели. 17 мая, когда ЦСКА сыграет в 1/2 с «Реалом», а «Фенербахче» - еще не знаю (да и неважно) с кем. С победителем единственного матча №5 плей-офф этой Евролиги между «Эфесом» и «Барселоной».

Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. Матчи №4

Баскония (Испания) - ЦСКА (Россия) – 83:92 (22:20, 26:19, 23:29, 12:24)

Баскония: Пуарье (21), Гарино (16, трехочковые 5/5), Войтманн (12), Шенгелия (11).

ЦСКА: Де Коло (27+4 перехвата, трехочковые 3/5), Хиггинс (19), Курбанов (15, трехочковые 3/4).

Счет в серии: 1-3

Барселона (Испания) – Эфес (Турция) – 82:72 (15:22, 21:16, 27:12, 19:22)

Барселона: Курич (19), Томич (13), Синглтон (12), Серафен (12).

Эфес: Ларкин (20), Симон (17), Морман (11), Бобуа (10).

Счет в серии: 2-2.

Пятый матч – 1 мая в Стамбуле.

17 мая в полуфиналах встречаются: ЦСКА – «Реал», «Фенербахче» - «Эфес» или «Барселона».

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