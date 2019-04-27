Команда с турбонаддувом. ЦСКА научился резко прибавлять в конце игры - Советский спорт
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27 апреля 2019 16:00БаскетболТигай Лев

Команда с турбонаддувом. ЦСКА научился резко прибавлять в конце игры

В пятницу московские армейцы вышли в «Финал четырех» Евролиги. Обе гостевые победы над «Басконией» на финише серии 1/4 финала ЦСКА добыл в последних периодах.

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ТЕОРЕМА ХАВЛИЧЕКА

25 апреля, аккурат между двумя матчами в Витории, за океаном в возрасте 79 лет умер Джон Хавличек, которому приписывают чеканную формулировку: «Неважно кто начинает игру – важно, кто ее заканчивает».

Уж кто-кто, а Хавличек точно знал, о чем говорил. За 16 лет в НБА он провел 1442 матча за «Бостон Селтикс», не начав в стартовой пятерке ни одного из них. Что совершенно не помешало ему заработать восемь чемпионских титулов, кучу индивидуальных наград (включая MVP финала) и попасть не только в Зал славы, но и в список 50 лучших баскетболистов всех времен, составленный в 1996 году.

А в 1965-м Хавличек сделал то, что не удавалось больше никому: выиграл серию плей-офф победным… перехватом. На последних секундах заключительного мачта №7 при счете 110:109 в пользу «Бостона» Билл Расселл потерял мяч и «Филадельфия-76» с другим легендарным центровым Уилтом Чемберленом получила шанс на решающую атаку. Но довести дело до броска ей было не суждено: Хавличек прочитал замысел Хэла Грира и, выскочив словно из ниоткуда, прервал его передачу. Комментатор Джонни Мост заорал, как безумный: «Хавличек перехватил мяч! Хавличек перехватил мяч!» Ошарашенные игроки «Фили» даже не успели сфолить и матч так и закончился победой «Селтикс». Этот эпизод по сей день считается одним из самых ярких в истории НБА.

На следующий день после смерти Хавличека ЦСКА в Испании проигрывал за восемь минут до конца с разницей «-4». После чего… совершил четыре перехвата за 97 секунд! Уилл Клайберн, Кайл Хайнс, Кори Хиггинс, Нандо Де Коло выскакивали из-за спин соперников, как черти, грабастали мяч за мячом и мчались в контратаки. Против такой космической защиты «Баскония» была бессильна: семь с половиной минут она не могла забить вообще ничего! И когда дым рассеялся, все было ясно. ЦСКА через три недели вернется в Виторию на «Финал четырех», а его потенциальные хозяева будут смотреть игры за чемпионский титул с трибуны или по ТВ.

Уверен, в конце четвертого четвертьфинального матча многие в России испытали не только радость, но и отчетливое ощущение дежа вю. Мол, где-то мы это уже видели, причем совсем недавно. И это был не мираж и не галлюцинация, а чистая правда. Я вам больше скажу: последний месяц в Евролиге играли два разных ЦСКА. В первые тридцать минут – и начиная с 31-й.

ЦСКА В АПРЕЛЬСКИХ МАТЧАХ С «БАСКОНИЕЙ»: «+40» В ПОСЛЕДНИХ ЧЕТВЕРТЯХ!

После 3-й четверти

4-я четверть

Весь матч

4.04. Москва. Регулярный чемпионат

55:66

27:12

82:78

16.04. Москва. 1/4 финала. Матч №1

73:52

21:16

94:68

18.04. Москва. 1/4 финала. Матч №2

52:66

16:12

68:78

24.04. Витория. 1/4 финала. Матч №3

62:59

22:18

84:77

26.04. Витория. 1/4 финала. Матч №4

68:71

24:12

92:83

Всего выиграно-проиграно

2-3

5-0

4-1

Суммарная разность очков

-4

+40

+36

Регулярный чемпионат армейцы завершали матчем с той же «Басконией», так что встречаться с другими командами в апреле им на европейской арене не довелось. Но и этих пяти игр, более, чем достаточно: статистика, как видите, – из разряда «нагляднее не бывает». Только однажды, на старте четвертьфинальной серии ЦСКА решил судьбу матча еще до последнего перерыва, во всех остальных случаях он начинал четвертую четверть в роли отстающего.

Зато как потом догонял-обгонял! Словно «Феррари» с включенным турбонаддувом, уносящееся от каких-нибудь «Жигулей». Даже в проигранном московском матче на прошлой неделе армейцы здорово прибавили в последнем периоде – просто их отставание оказалось слишком велико. Тогда я связывал это с запоздалым выходом на площадку Андрея Воронцевича, просидевшего в запасе 30 минут, но теперь понимаю: история здесь куда серьезнее. В этом турбокомпрессоре много разных хитроумных деталей.

КОГДА БОЛОМБОЙ ПОВАЖНЕЕ СНАЙПЕРОВ

Да, в Витории очень кстати разыгрался Де Коло, забивавший не только в конце, а постоянно, и за три дня наваливший «Басконии» 55 очков. Но вспомните, как в последнем туре регулярки аналогичное шоу под занавес выдал Клайберн: из его 16 тогдашних очков 14 пришлись именно на четвертую четверть. То есть, ее героем может быть один, другой, третий – недостатка в желающих нет.

Взять хоть Джоэля Боломбоя. В эту среду он впервые появился на паркете только на 35-й минуте в ситуации, мягко говоря, непростой: Хайнс только что схлопотал четвертый фол, Отелло Хантер сидел на скамейке с пятью, а разница в счете была чисто символической. Однако дебютант Евролиги не стушевался. Наоборот, с его выходом защита ЦСКА стала еще сильней, и баскам вновь пришлось капитулировать. Кстати, в матче №4 финишное ускорение ЦСКА тоже состоялось при непосредственном участии Боломбоя. Его вклад в победу в этой серии будет поболе, чем у иных признанных снайперов. Ежели кто не согласен – пусть «теорему Хавличека» садится зубрить.

Конечно, мы пока не знаем, как армейское «турбо» сработает в «Финале четырех», где придется иметь дело отнюдь не с «Жигулями», а с такими же суперкарами. «Реал», с которым ЦСКА встречается 17 мая в 1/2, – это вам не тарахтелка, у них своих наворотов полно. Могут так рвануть, что потом не догонишь, какие кнопки не нажимай. Но по крайней мере мы видим, что москвичи не готовы мириться с репутацией «долгоиграющих проигрывателей» (для них это будет 16-й «Финал четырех» за 17 лет при всего трех титулах на этом отрезке) и готовят к Витории-2019 нечто новенькое. Тюнинг-мастерская Димитриса Итудиса не стоит заброшенной, она жива. То бензопила из-за дверей гаража заверещит, то сварочные искры за окнами засверкают.

Что ж, в добрый час. На доводку и отладку «турбо» у вас 20 дней, так что еще по 20 раз все переберите, проверьте и отшлифуйте. А потом, помолившись, выкатывайте плод своих трудов на стартовую линию и заводите мотор. Мы хотим вспомнить, каково это: первыми видеть клетчатый флаг чемпионов.

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