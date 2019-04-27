Всю сетку плей-офф Единой лиги ВТБ определил овертайм в Питере В регулярном чемпионате лиги ВТБ еще остаются пять воскресных матчей, но турнирного значения они иметь не будут. Все пары 1/4 финала стали известны сегодня.

Это произошло, когда в Санкт-Петербурге завершилась игра между «Зенитом» и «Астаной», в очном поединке разыгрывавшими пятое место в итоговой таблице. Хозяевам, чтобы обойти команду из Казахстана за счет положительного баланса личных встреч, требовалась победа с любой разницей кроме «+1». Однако решить эту задачу в основное время «Зенит» не сумел, хотя на последнюю атаку в четвертой четверти при ничейном счете у него имелись комфортные 0.21. Проход Коди Миллера-Макинтайра завершился промахом и матч перешел в овертайм, где преимущество питерцев, впрочем, было уже очевидным – 103:95.

С другой стороны, не очень понятно, что именно «Зенит» в этот вечер выиграл. Право встретиться в четвертьфинале с «Локо», а потом, даже в случае не очень-то вероятного успеха, угодить под ЦСКА? Согласитесь, не самое вкусное удовольствие. «Астана» же с ее генеральным менеджером Валерием Тихоненко сохранила статус главного открытия чемпионата: впервые за пять лет зарубежному клубу удалось пробиться в шестерку сильнейших Единой лиги. Просто поражение в Питере помешало команде из Казахстана повторить свой же результат 2014-го, когда она была как раз пятой.

И тогда же регулярное первенство лиги ВТБ последний раз выигрывал не ЦСКА. Причем серия армейцев должна была прерваться именно в этом сезоне – после того, как они 1 апреля потерпели единственное за весь двухкруговой марафон домашнее поражение от УНИКСа. Казанцам оставалось только избежать осечек в нескольких матчах с конкурентами классом пониже, и первый номер «посева» был бы у них в кармане, но… УНИКС угодил в засаду в самом неожиданном месте: победив «Калев» в Эстонии и «Зенит» дома, он вдруг сдался в родном «Баскет-Холле» аутсайдерам из «Пармы». Занятная история: весь турнирный расклад в пользу армейцев перекроил клуб из Перми – последнего города, который 17 лет назад отбирал у ЦСКА титул сильнейшей баскетбольной команды России.

Кроме пермяков и москвичей «Парма» от души порадовала и химкинских болельщиков. Подмосковный клуб, не без труда взобравшийся на третью строчку в таблице, после поражения армейцев от УНИКСа в День дурака тоже, подозреваю, чувствовал себя по-дурацки. Ведь попасть на ЦСКА уже в 1/2 означало бы для «Химок» почти гарантированный уход из Евролиги. Однако за нежданной турнирной бедой вскоре пришло не менее нежданное исцеление от «Пармы», и теперь у химчан вновь есть реальный шанс остаться в континентальной элите. Все зависит от весьма вероятной полуфинальной серии между ними и УНИКСом. Преимуществом своей площадки там, правда, будут владеть казанцы, но я не думаю, что это сильно смущает Алексея Шведа и его партнеров. Славная должна получиться охота – причем с обеих сторон.

Что еще? Наверное, стоит напомнить, что Единая лига отказалась от прошлогоднего эксперимента с «Финалом четырех», и все раунды плей-офф пройдут по старому регламенту, то есть, до трех побед. Пары 1/4 финала: «Локомотив» – «Зенит», УНИКС – «Калев», «Химки» – «Астана», а роль «тренировочной груши» для ЦСКА перед «Финалом четырех» Евролиги (17-19 мая) выпала «Нижнему Новгороду».

Будет ли в этом плей-офф хоть что-нибудь интересное кроме полуфинала УНИКС – «Химки»? Сомневаюсь.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

Зенит – Астана – 103:95 (ОТ)

Положение: ЦСКА – 22-4, УНИКС – 20-5, Химки – 19-6, Локомотив-Кубань – 17-8, Зенит, Астана – 15-11, Калев – 14-12, Нижний Новгород – 13-12, Енисей – 10-15, ВЭФ, Автодор – 9-16, Зелена Гура, Парма – 5-20, Цмоки-Минск – 4-21.

Оставшиеся матчи: 28 апреля – Зелена Гура – УНИКС, Химки – Парма, ВЭФ – Локомотив-Кубань, Нижний Новгород – Цмоки-Минск, Енисей – Автодор (начало всех игр – в 15.00 по московскому времени).

Плей-офф-2019

* Номер «посева» в плей-офф, соответствующий месту команды в регулярном чемпионате.

Все серии всех раундов пройдут до трех побед по схеме «2-2-1». Преимущество своей площадки имеют клубы с более высоким номером «посева». Утешительные игры за 3-е место и за 5-8-е места не проводятся.