«Финал четырех» Евролиги устарел. Пора от него отказываться

Квартет финалистов замкнул «Эфес», в пятой, решающей игре попросту закидавший «Барселону» трехочковыми в Стамбуле: и 17 дальних попаданий хозяев, и их же 39 бросков из-за дуги – это новые рекорды плей-офф Евролиги ХХI века. Таким образом, один из полуфиналов получился полностью турецким, чего в главном еврокубке еще не бывало. Нынешний «Финал четырех» - второй в истории «Эфеса», который в 2000 году впервые представлял Турцию на этой стадии.

Признаться, плей-офф-2019 Евролиги произвел на меня удручающее впечатление. После упорного начала (1-1 в трех сериях) фавориты на второй неделе преспокойно выиграли в гостях пять матчей из пяти без единой концовки и разъехались по домам, оставив «Эфес» с «Барсой» выяснять отношения друг с другом хоть до посинения. В итоге путевки в Виторию завоевали клубы, занявшие четыре первых места в регулярном чемпионате. Как-то слишком уж предсказуемо, не находите?

Я много раз бывал на «Финалах четырех», знаю и люблю их неповторимую атмосферу и до недавнего времени был противником перехода на длинные серии во всех раундах плей-офф на манер НБА и европейских национальных лиг. Однако нынешний сезон заставил меня изменить мнение по данному вопросу.

СПРАВЕДЛИВО, НО НЕИНТЕРЕСНО

Судите сами. За последние пять лет «Реал» пропустил всего один «Финал четырех», а ЦСКА и «Фенербахче» - ни единого. О том, что сейчас они окажутся там вновь мы, мягко говоря, догадывались еще осенью и, разумеется, не ошиблись. Три сильнейших клуба на континенте сначала возглавили таблицу «регулярки», потом без особых проблем преодолели четвертьфинальный барьер, а теперь, когда пришло, наконец, время самого интересного – очных битв между гигантами за чемпионский титул, нам предлагают некий огрызок из четырех матчей на нейтральном поле. Прямо как в рекламе «средства для мужчин»: «Иногда хочется так - а получается так». Тяп-ляп и готово.

А теперь вообразите, что ЦСКА с «Реалом» сейчас предстоял бы не двухчасовой блицкриг в Витории, а серия до трех побед. Да Москва, Мадрид и вся остальная Европа две недели напролет просто слюной бы захлебывались! А потом еще две, во время такого же финала с турками. Так какого рожна Евролига отказывает себе и нам в полноценной кульминации сезона, впихивая ее в один мимолетный уик-энд?

Раньше состав квартета финалистов был намного непредсказуемее. При турнирной формуле с несколькими групповыми стадиями любой фаворит из-за одного-двух поражений рисковал вылететь из турнира или по крайней мере получить тяжелую кубковую сетку в конце. Ныне же, при сплошной двухкруговой «регулярке» роль коротких спадов и взлетов сведена к минимуму. Болото полугодового марафона всасывает все шероховатости без следа, и тот, кто богаче, кто выше классом все равно оказывается наверху.

Справедливо? Вопросов нет. Интересно? Ни в коем случае.

Напомню, что единый регулярный чемпионат появился в Евролиге три года назад - с подачи новых спонсоров из американской компании IMG, выкативших под этот проект небывалые в баскетбольном Старом Свете деньжищи: полмиллиарда долларов призовых на десять лет. Понятно, что от таких богатств добровольно отказываться никто не станет, и в обозримом будущем с «регуляркой» придется мириться, как с данностью. А это, между прочим, уже по 30 матчей на каждый клуб, причем в следующем сезоне, с расширением турнира до 18 команд, их станет 34.

Добавьте сюда еще 1/4 с «Финалом четырех», и вы получите 41 игру. За 34 недели (с 3 октября по 24 мая), до которых возрастет продолжительность турнира. И это, не считая матчей по выходным в национальных лигах-кубках, жертвовать которыми ради выступлений исключительно в лиге европейской (такой путь в кулуарах тоже обсуждается) не захотят, уверен, многие. Нет, это не вариант: битвы «Олимпиакоса» с «Панатинаикосом» очень дороги Греции, как и классико между «Реалом» и «Барселоной» - Испании.

В общем, получается тупик. Из которого лично я вижу лишь один более-менее реальный выход.

КАК ВПИХНУТЬ НЕВПИХУЕМОЕ

Первое: вернуться к 16 командам. География географией, но гробить весь турнир ради одного французского клуба и второго немецкого – это категорический перебор.

Второе: отменяем «Финал четырех», играем все три раунда плей-офф сериями. 1/4 – точно до двух побед, финал – точно до трех, 1/2 – решаем по ситуации. Тут навскидку не разберешь, надо изучать календарь под микроскопом.

Третье: если потребуется, можно залезть финалом в июнь. Здесь куда важнее избегать матчей через день: в регулярный чемпионат пихайте сдвоенных туров сколько влезет (по одному в месяц как минимум), а с решающими играми - ни-ни. Пусть лучше финал растянется больше, чем на месяц, все будут только рады.

Все равно не получится? А почему? При 16 клубах и укороченных четверть- и полуфиналах максимальное количество игр будет тем же, что и с осени: 41. А с «большими» полуфиналами - 43. И все заканчивается в первых числах первого летнего месяца. Что тут невероятного? Конечно, будет тесновато, но не смертельно. Особенно если «регулярку» посильнее уплотнить – ради главного пиршества в конце сезона. Думаю, оно того стоит. А то деньги деньгами, но как-то уж слишком тягомотно нынче получается.

Кстати, из 18 участников Евролиги-2019/20 уже известны 15: «Реал», «Барселона», «Баскония», «Фенербахче», «Эфес», «Олимпиакос», «Панатинаикос», ЦСКА, «Маккаби», «Жальгирис», «Милан» (обладатели постоянных мест в турнире), «Бавария», «Виллербанн» (те самые двое новичков), «Црвена Звезда» (чемпион Адриатической лиги-2018/19) и «Валенсия» (обладатель Кубка Европы-2018/19). Три оставшихся путевки получат лучшие (помимо перечисленных выше) клубы из трех турниров - Единой лиги ВТБ, где плей-офф стартует в пятницу, а также чемпионатов Германии и Испании, где «регулярка» еще не завершена.

Нюанс: если «Валенсия» попадет в Евролигу и с другого, национального боку, то ее вторая путевка может быть не передана следующему испанскому клубу, а преобразована в wild card - допустим (почему нет?) для «Химок». Во всяком случае руководство Евролиги в прежние годы подобные трюки проделывало уже не раз.

А о полуфинале ЦСКА – «Реал» мы с вами еще успеем поговорить. До него целых две недели.

Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. Матч №5

Эфес (Турция) – Барселона (Испания) – 80:71 (23:28, 24:14, 14:15, 19:14)

Эфес: Ларкин (18+7 передач, трехочковые 5/11), Морман (18, трехочковые 4/10), Дж.Андерсон (11), Мицич (10+10 передач+3 перехвата).

Барселона: Синглтон (12+8 подборов+3 перехвата), Эртель (12), Томич (10).

Счет в серии: 3-2.

«Финал четырех». Витория (Испания)

17 мая, пятница. 1/2 финала

19.00 (московское время). Фенербахче (Турция) – Эфес

22.00. ЦСКА (Россия) – Реал (Испания)

19 мая, воскресенье

18.30. Матч за 3-е место

21.30. Финал