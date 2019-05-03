«Зубков стал счастливее». Все о романе баскетболиста и супруги солиста «Иванушек»

Которая теперь встречается с форвардом баскетбольных «Химок» Андреем Зубковым. «Советский спорт» узнал подробности их романа.

НЕВЕЗУЧИЙ «ИВАНУШКА»

Марина стала второй супругой «рыжего Иванушки» - они познакомились 17 лет назад, в 2002 году. И с тех пор почти все время были вместе. Причем на момент брака жене Григорьева-Апполонова еще не исполнилось 18, тогда как самому Андрею был 31 год. Тем не менее, окружение пары, отмечало, что они счастливы друг с другом, и вопреки мнению многих данный союз не распался в течение пары лет после свадьбы. Наоборот, супруги родили двоих сыновей, старшему из которых – Ивану – сейчас 15, младшему – Артемию – 11.

Однако недавно папарацци засняли супругу музыканта на хоккейном матче ЦСКА – «Авангард» в финале Кубка Гагарина в компании совсем другого Андрея. А именно – форварда «Химок» и баскетбольной сборной России Андрея Зубкова. Причем вместе с Мариной были и ее дети. Вскоре после этого журналисты выяснили, что она уже полгода не живет вместе с законным супругом, и, более того, готовится к разводу. Из своих соцсетей Банкова удалила все совместные фото с Григорьевым-Апполоновым и перестала выкладывать новые посты в Инстаграм. Сам популярный певец, по сообщениям от источников, близких к его окружению, еще надеется сохранить брак. Он по-прежнему любит супругу и предпринимает шаги, чтобы вернуть Марину.

Ирония или злая усмешка судьбы, но первая жена «рыжего Иванушки» - Мария Лопатова – также ушла от него к баскетболисту. И тоже к Андрею. А именно – к Андрею Кириленко. Было это в самом начале нулевых, когда будущая суперзвезда сборной России еще выступал в ЦСКА и только готовился уехать в НБА. Кстати, Кириленко и Лопатова до сих счастливы вместе и воспитывают четверых детей – троих сыновей и дочку Александру, которую они удочерили в 2009 году.

СЧАСТЛИВЫЙ ЗУБКОВ

Впрочем, как оказалось, Зубков и Марина Банкова вместе далеко не первый месяц. И то, что их заметили лишь во время финала последнего Кубка Гагарина, не говорит о том, что баскетболист и супруга Григорьева-Апполонова начали встречаться пару недель назад. На самом деле, их роману – как минимум год. Ведь именно тогда Марина и Андрей уже стали появляться вместе в публичных местах, просто не попадая в экраны объективов папарацци.

Зубков раскрылся, как баскетбольная звезда, еще в Краснодаре, шесть лет выступая за «Локо-Кубань». Оттуда же, в 2017-м, он перевез в подмосковные «Химки» и свои спортивные таланты, и свой BMW X5, и свою девушку. Но с ней почему-то не сложилось. Причем инициатором расставания стал вовсе не Андрей. Наоборот, по слухам, он успел сделать прежней возлюбленной предложение, но не дождался от нее ответа. После чего отношения дали трещину и пара, в итоге, распалась.

Вместе с Мариной одноклубники форварда впервые увидели его в Краснодаре – еще в прошлом сезоне. С тех пор Банкова не раз была замечена на матчах «Химок» - как домашних, так и выездных. Как правило, она сидела на трибуне в компании своих сыновей, с которыми у Зубкова также отличные отношения. И вообще, как признаются источники, близкие к игроку, он сильно изменился в период отношений с новой девушкой. Стал более открытым, веселым, жизнерадостным. Одним словом – стал гораздо счастливее. Что положительно сказалось на его результатах. Если свой первый сезон в «Химках» Зубков провел не лучшим образом (в том числе, из-за травм), то в этом часто выдавал мощные матчи. А в период отсутствия Алексея Шведа проявлял себя, как настоящий лидер. То же касается его игры за сборную, в которой Андрей остается одной из ключевых фигур.

И если отношения с возлюбленной действительно помогают ему на площадке, то будем надеяться, так будет и впредь. Ведь не за горами важнейший для нашей команды турнир - чемпионат мира в Китае.