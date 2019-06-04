Кто лучший игрок Европы всех времен: Новицки, Сабонис, Белов или Петрович? - Советский спорт
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04 июня 2019 19:30БаскетболТигай Лев

Кто лучший игрок Европы всех времен: Новицки, Сабонис, Белов или Петрович?

Знаменитый немец Дирк Новицки объявил об окончании карьеры. Задаемся вопросом: можно ли считать его лучшим европейским баскетболистом в истории?

ПИРАТ С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ

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2 июля исполнится 20 лет с того дня, когда я первый раз видел его в игре. Дело было в Париже, на чемпионате Европы: сборные Германии и России встречались в утешительном матче за пятое-восьмое места, который вообще-то был далеко не утешительным – победитель получал путевку на Олимпиаду в Сиднее.

Наши, на тот момент являвшиеся действующими вице-чемпионами мира, выиграли без особых проблем. Несмотря на скромную итоговую разницу в «+4», по ходу они вели с разницей под 20 очков. Новицки хоть и стал самым результативным в своей команде с 15, не запомнился мне совершенно. Ну, бросал там аккуратно «с точечки» какой-то причесанный мальчик-блондин – и что?

Через два года на следующий ЧЕ в Турцию приехал совсем другой Новицки – такой, что у всех мигом отвисли челюсти.

Вместо прежней укладки – пиратская лохматая шевелюра. А вместо чинных бросочков после розыгрыша…

Это сейчас нам известно, как играл Дирк и как играет, скажем, Кевин Дюрант. А тогда зрелище было сильно в новинку. Оно напрочь сшибало с ног! Парень ростом 213 сантиметров просто брал мяч в руки, делал несколько ударов в пол и, достигнув трехочковой дуги, не обращая ни малейшего внимания на защиту, выпрыгивал и с отклонением корпуса назад запускал в кольцо с какой-то космической высоты «бомбу» за «бомбой». Ну, и что вы с ним прикажете делать? Разве что заранее лапки кверху поднимать.

Тот чемпионат вообще получился богатым на новые имена. Впервые в полный голос заявили о себе Тони Паркер, Андрей Кириленко, Хидайет Туркоглу и ряд других молодых звезд. Но даже на таком фоне Новицки выглядел совершеннейшим инопланетянином. Он первым показал Европе баскетбол только что наступившего ХХI века. С громадным отрывом выиграл спор снайперов турнира (28,7 очка за матч!) и по идее должен был быть в финале, но… В 1/2 немцев угораздило попасть на хозяев ЧЕ и по ходу овертайма Новицки в атаке свистнули пятый фол.

ОДИН КЛУБ, ОДИН ТРЕНЕР, ОДНА ГИТАРА

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В сборной, которую приходилось постоянно тащить в одиночку, он так ничего и не выиграл. Хотя был близок – на бронзовом ЧМ-2002 и особенно на серебряном ЧЕ-2005 в Сербии, где в финальной игре с греками, при заполненными их фанатами трибунах, судьи от греха подальше допустили предельно жесткую защиту против Новицки. Ему пришлось довольствоваться очередным титулом MVP, коллекция которых у немца не имеет аналогов в мире. Его признавали лучшим баскетболистом ЧЕ, ЧМ, сезона НБА и, наконец, финала НБА – когда в 2011-м Новицки добыл-таки свой единственный чемпионский перстень.

Который остается единственным и у «Даллас Маверикс» – клуба, где Новицки отыграл, считай, всю профессиональную карьеру. 21 год в одной команде – случай невиданный, это тоже рекорд. Кроме «Далласа» и сборной Новицки играл только за скромный «Вюрцбург» из своего родного города. В 19 лет он вывел клуб из второй бундеслиги в главную – и уехал в Техас, где, если считать по нынешним 40 годам, провел половину жизни.

Насколько могу судить, это вполне в духе «скромняги Дирка». С его привязанностью к первому тренеру Хольгеру Гешвинднеру, которого Новицки и в Америке постоянно держал подле себя. Или, например, к своей гитаре.

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Я ее, кстати, как-то видал. Уже не помню на каком турнире «нулевых» и в каком аэропорту – помню только, что команды съезжались на плей-офф после групповых стадий. Стоим мы с коллегами-журналистами в каком-то очередном «аквариуме», и вдруг из дверей появляется Он. В полном одиночестве – и со свисающей с плеча гитарой в черном футляре. Типа ручная кладь, такую драгоценность в багаж не сдаем.

Что ж, похоже, таким он и был. Лохматым блондином, который два десятилетия играл в невиданный доселе баскетбол, а в перерывах – запирался в доме или гостиничном номере, чтобы в одиночестве поперебирать струны.

ХОРВАТСКИЙ МОЦАРТ И ЛИТОВСКИЙ ГЕНИЙ

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Однако вернемся к нашему вопросу: кто лучший баскетболист Европы всех времен?

Первый список претендентов у меня вышел безобразно длинным, человек из двадцати. И сокращать его рука не очень-то подымалась. Ну как, скажите на милость, можно вычеркнуть греческого «бога» Галлиса?! Или Кукоча? Или Газоля? Сплошное мучение. Но вдруг до меня дошло: главным, пусть и весьма субъективным критерием здесь должна быть та самая «инопланетность», о которой сказано выше.

Дело сразу пошло быстрее, и вскоре на листке остались всего три имени: Арвидас Сабонис, Дражен Петрович и Новицки. Последней я, скрепя сердце, отвел кандидатуру нашего Сергея Белова, который в свое время тоже вывел баскетбол на принципиально новую ступень и даже выиграл приуроченный к столетию вида спорта опрос ФИБА на звание лучшего в истории игрока «не из НБА». Там он опередил как раз Сабониса с Петровичем, но ведь произошло это в 1991-м, когда карьеры литовца и хорвата еще находились в разгаре, а Новицки вообще было 13 лет от роду. И потом, нельзя не признать: игра Белова, спору нет, восхищала, но все же не потрясала так, как у этих троих.

Однажды я спросил у Станислава Еремина, который, будучи игроком, славился редкой цепкостью в обороне: против кого защищаться ему было труднее всего? И моментально получил ответ: «Петрович. Очень резкий, невозможно среагировать. Ж-жух туда, ж-жух сюда…» Справиться с хорватским «Моцартом» и правда было нереально. Как-то в 20 лет он, выступая за «Цибону», накидал люблянской «Олимпии» 112 очков. Сто двенадцать! Не в первенстве водокачки – в чемпионате союзной Югославии, едва ли не сильнейшей на тот момент лиге Старого света.

А Сабонис? Как забыть его гениальные «слепые» передачи, сделавшие бы честь самому Мэджику Джонсону? И ведь пасовал-то не разыгрывающий, а гигант ростом два двадцать! Сабониса боготворили не только в Литве, его обожали даже болельщики ЦСКА, которому Арвидас с «Жальгирисом» доставил столько неприятностей в 80-е. Это имя было как пароль: сказал – и все вокруг сразу заулыбались.

Мне дважды доводилось брать у Сабониса интервью, и оба они… не записались на диктофон. То ли магия Арвидаса действовала на электронику (еще не цифровую, а кассетную), то ли я сам в благоговении не попадал трясущимися руками в нужные кнопки – бог весть. Текст потом по памяти приходилось писать, хотя писалось легко. Разговоры с гением – штука, знаете ли, нечастая. Они накрепко впечатываются в мозг.

И ВСЕ-ТАКИ НОВИЦКИ!

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Шли дни, я периодически возвращался к вопросу «кто из троих?», но всякий раз не находил ответа. И лишь недавно, на днях возникло четкое понимание: кто и почему. Сейчас расскажу.

Карьера Петровича оборвалась на взлете. В 28 лет, только что завершив свой лучший сезон в НБА и впервые попав в третью символическую пятерку лиги, он погиб в автокатастрофе.

Сабонис, слава богу, жив-здоров и, как Новицки, доиграл до 40. Но и его карьера была, что называется, с дырками. Всему виной ахиллово сухожилие, которое он с небольшим перерывом дважды разорвал в 1986 году. Полностью залечить ногу так и не удалось, и с 90-х Сабонис уже не мог мечтать о прежних быстроте и подвижности.

Нет, он все равно был на виду, выиграл Евролигу с «Реалом», дошел до полуфинала НБА с «Портлендом» и в 2004-м, вернувшись в «Жальгирис», был единогласно выбран MVP Евролиги. Но признать в этом грузном ветеране гибкого волшебника 20-летней давности мог уже далеко не каждый. Разве что по фирменным передачам, которые до последней игры оставались при нем.

Кто знает, каких высот мог достичь Сабонис кабы не беда с ахиллом. Как и Петрович, доведись ему доиграть до сорока. Сейчас мы с вами можем только гадать. Но, так или иначе, ни тому, ни другому реализовать себя на все сто процентов было не суждено.

А вот Новицки удалось это сделать. И потому именно он – лучший европейский баскетболист в истории.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Дирк Вернер Новицки

Родился 19 июня 1978 года в Вюрцбурге (Германия). Форвард. Рост 213 см.

Выступал за клубы: 1994-1998 годы – «Вюрцбург» (Германия), 1998-2019 – «Даллас Маверикс» (НБА).

Достижения и награды: Чемпион НБА (2010/11), MVP НБА (2006/07, первый европеец, удостоенный этого титула), MVP финала плей-офф НБА (2011). 4 раза входил в первую символическую пятерку сезона НБА, 5 – во вторую, 3 – в третью. 14-кратный участник Матчей звезд НБА.

В общей сложности провел в НБА 1667 матчей, в которых набрал 35 223 очка. Это шестой результат в истории лиги и первый среди неамериканцев. Средняя результативность за карьеру в НБА – 21,1 очка за игру.

Серебряный призер чемпионата Европы-2005 и бронзовый призер чемпионата мира-2002 в составе сборной Германии. MVP ЧЕ-2005 и ЧМ-2002. Дважды (2005, 2011) признавался европейским игроком года по версии ФИБА.

В 2012 году женился на шведке Джессике Олссон. У них трое детей: два сына и дочь.

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