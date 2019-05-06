«Швед может быть лидером в любом клубе Европы». Интервью с Римасом Куртинайтисом

О его возвращении, победе над ЦСКА, талантах Шведа, голубях, Майке Тайсоне и подвиге летчика Алексея Маресьева.

«КОНЦОВКУ РЕГУЛЯРКИ ЕВРОЛИГИ МЫ ПРИНЕСЛИ В ЖЕРТВУ»

- Пока страна отдыхала на майских праздниках, команда получила хоть один выходной? – начинаем беседу с Римасом.

- Именно, что один – сразу после заключительной встречей с «Пармой» в регулярном чемпионате. Потом опять началась ежедневная работа. Праздники – все эти «Новые годы», «Восьмые марта» и «Первомаи» - они для обычных людей. В спорте ты привязан к матчам. Если получается, что выходные совпадают – хорошо. Нет – ничего страшного.

- Чего ждать от «Астаны» в четвертьфинале?

- Команда проводит сильный сезон. Она играет в хороший, организованный баскетбол, одержала много побед. Будет непросто. Готовимся к серьезной борьбе. Тем не менее, хоть я и отношусь к «Астане» со всем уважением, на бумаге мы – фавориты. Так что должны ее обыгрывать и проходить дальше.

- Как оцените выступление «Химок» в регулярке Лиги ВТБ?

- Если углубиться в историю, мы увидим – все команды, кроме ЦСКА, которые в тот или другой сезон совмещали игры в Евролиге и в Лиге ВТБ, на внутренней арене теряли позиции. Так было и с УНИКСом, и с «Локомотивом-Кубанью», и с «Нижним Новгородом». Да и с «Химками» тоже. Слишком много сил отнимает Евролига. Слишком высокий уровень соперников, с которыми приходится играть один-два раза в неделю. Восстановиться после этих матчей сложно. В том числе – чисто физически. И это, разумеется, влияет на выступление в Единой лиге. Кстати, это касается не только российских команд. Посмотрите, как непросто приходилось «Барселоне» и «Жальгирису» в испанском и литовском чемпионатах! При том, что это – очень сильные клубы. Так что наше третье место, с учетом всего вышесказанного – вполне себе достойный результат.

- Вот только вы едва не попали на ЦСКА уже в полуфинале… Признайтесь – выдохнули, когда УНИКС неожиданно проиграл «Парме» и пропустил армейцев на первую строчку?

- Да, была здесь капелька спортивного счастья или просто везения, - признается Римас. – Выйти на ЦСКА до финала было малоприятным раскладом, который понижал наши шансы добиться главной цели – завоевать путевку в Евролигу.

- Теперь придется обыгрывать УНИКС. Будет легче?

- Казанцы очень здорово проводят этот сезон. Уверенно играют концовки. Добились много побед с разницей в пару очков. Дважды обыграли армейцев! Это о многом говорит. Плюс у них будет преимущество своей площадки. Хотя в этом как раз трагедии нет. Если мы играем хорошо, то нам все равно, где выходить на паркет – дома или в гостях. Главное – у нас все здоровы и работают в полную силу. Ради этого мы пожертвовали последними матчами Евролиги, когда уже понимали, что не выйдем в плей-офф. Многие ребята были с микроповреждениями, в любой момент могли получить серьезную травму. Их приходилось беречь – ограничивать время, оставлять на скамейке…

- Сработало?

- Надеюсь, что да. Наша главная цель – завоевать путевку в Евролигу на новый сезон, и именно сейчас начинаются важнейшие матчи. Здоровье игроков – важнейший фактор, который может повлиять на результат. Пока все нормально. Хочется верить – мы избежим потерь в стартовавшем плей-офф.

«СЧИТАЮ «ХИМКИ» СВОИМ ДЕТИЩЕМ»

- Давайте вернемся к началу. Помните день, когда вас снова пригласили в «Химки»?

- Я как раз ездил на выставку голубей. Собственно, там не только голуби были – целый фестиваль домашних животных. Коровы, кролики, курицы, петухи… Самых разных пород – о многих я даже не слышал! Вот, возил своих внуков – одну 2 годика, второму – 5. Показывал зверушек. Но лично мне интересней всего голуби. Я с детства ими увлекаюсь. В общем, отлично провели время. А когда возвращались домой, в машине раздался звонок – от гендиректора «Химок» Павла Астахова.

- И сразу: «Римас, возвращайся!»?

- Ну, не совсем, - смеется Куртинайтис». – Началось с простого: «Как дела?», «Что делаешь?». Но я понимал - этим не ограничится. Я ведь следил за командой. Видел, что не все у нее получается. Конечно, сказался фактор травм Шведа и Гилла… Но руководство клуба понимало, что ситуация идет с горы, и перемены назревали. Павел аккуратно спросил – какие мои планы на ближайшие месяцы? Я ответил: «Их можно обсудить». «Отлично, - говорит. – Прилетай». Российская виза у меня есть. На следующий день я сел на самолет и вылетел в Москву.

- Вы ведь в этом сезоне решили взять отпуск?

- У меня было пару предложений летом и осенью, но не особо интересных. Я от них отказался. Решил сосредоточиться на домашних, семейных делах. Однако здесь ситуация совсем другая. Я лично считаю, что «Химки» - мое детище. И мне небезразлична их судьба. Когда меня впервые пригласил в команду Виктор Бычков (бывший гендиректор клуба, - Прим. ред.), мы через многое прошли и многого добились. Выиграли Лигу ВТБ, взяли два Кубка Европы, попали в Евролигу. И у меня остались незавершенные задумки, идеи, амбиции, которые я хотел бы реализовать или довести до конца. Именно здесь, с этой командой. Мы с Астаховым встретились, все обсудили. Я честно сказал, что у меня в карьере были разные истории. Бывало, я спасал ситуацию в середине сезона. Бывало, что не получалось. Как выйдет в этот раз, никто заранее не знал. Но я был готов попробовать заново. А руководство клуба – готово мне довериться. Советоваться ни с кем мне было не надо. Кого-то волнует мнение папы, мамы, жены, детей, но я в баскетбольных вопросах самостоятелен. И решаю все быстро. Через три дня после встречи с Астаховым я снова возглавил команду.

- Денежный вопрос не обсуждали?

- Его вообще не касались. Я и когда игроком был, и когда тренером стал, не зацикливался на своих контрактах. Поэтому мог и в Австралию поехать выступать, и в Азербайджан – работать. Всегда говорил – надо будет, и в Антарктиду отправлюсь. Дайте только условия, чтобы добиваться успеха. Даже задачи мне ставить не надо – они у меня изначально высокие. Максимальные. Меня так с детства учили. А деньги… Это просто деньги. Сколько дадите, на какой срок – это дело десятое.

- В каком состоянии приняли команду?

- Изначально было больше оптимизма. В том плане, что вот-вот должен был вернуться Алексей Швед (после перелома мизинца, - Прим. ред.). А Энтони Гилл как раз отправился в Америку на обследование – мы еще не знали, насколько его травма серьезна. Потом все изменилось. Возвращение Леши отложилось примерно на месяц. Энтони вовсе выбыл до конца сезона. Тогда же на три недели я потерял еще Джордана Мики. Стефан Маркович в тот момент сказал умную вещь: «Нам надо просто выжить». В смысле – хоть как-нибудь пройти этот период. Пусть на одной ноге, криво-косо, но выстоять! Дальше стало бы легче. Так, в общем, и вышло.

- А шанс спасти сезон в Евролиге имелся?

- Первый матч – против «Баварии» - мы играли спустя всего три дня спустя после моего назначения. Вели 18 очков, боролись достойно, но упустили инициативу и уступили. Шансов исправить ситуацию не было – я не знал игроков, не знал их стилей. Слишком мало времени прошло, чтобы я полностью вник в нюансы. Грубо говоря, после этого для выхода в плей-офф нам надо было выигрывать 8 матчей из оставшихся 9-ти. Это с «Барселоной», ЦСКА, «Реалом» в календаре оставшихся встреч… Сами понимаете – задача не то, чтобы невыполнимая, но малореальная. Особенно, когда отсутствуют несколько ключевых исполнителей… В начале мы, конечно, боролись. Но позже поняли, что шансов на плей-офф не осталось, и переключились на Лигу ВТБ. Чтобы не было, как в поговорках – погнался за двумя зайцами, а в итоге – ни грибов, ни кошелки, - смеется Римас.

«ИНСТИНКТ УБИЙЦЫ» НАДО ВОСПИТЫВАТЬ»

- Что неприятно удивило в состоянии «Химок»?

- По моей оценке, ребятам не хватало «физики». У каждого тренера – свой подход. Кто-то предпочитает меньше грузить парней на тренировках, зато играть «на свежачке». Если в команде есть талантливый исполнитель, то он способен решить исход встречи чисто за счет своей энергии. Но я люблю работу в зале. Я сторонник заготовок, хорошей «физики» и организованного баскетбола. Так что мы начали много работать над физической формой. И серьезно прибавили в этом моменте. Раньше ребята уставали, сейчас – нет. И это сильно помогает в матчах.

- Еще вы как-то отмечали, что «Химкам» не хватает агрессии. Особенно – в напряженных концовках. Нет, мол, у команды «инстинкта убийцы»… За последние месяцы что-нибудь изменилось?

- Вы любите бокс? Помните матч Тайсона против Дагласа? Майк тогда (11 февраля 1990 года, - Прим. ред.) послал Бастера в нокдаун в 8 раунде, но последнего спас судья, который слишком долго вел счет, и последующий перерыв. После чего, в 10 раунде, уже Даглас нокаутировал Тайсона – это было первое поражение Майка. В спорте так и бывает – раз не успел «добить» соперника, то всегда можешь проиграть. Если схватил его за горло – души до последнего. Нокдаун ведь победу не приносит. А «Химкам» действительно часто не хватало жесткости, чтобы довести дело до нокаута. Ведя в счете, мы часто теряли преимущество – из-за потерь, из-за неразумных, нелогичных бросков…

- Это можно воспитать?

- Нужно! «Убийцами» не рождаются, а становятся. И я стараюсь воспитать в своих парнях этот инстинкт. Есть ребята – талантливые, мастеровитые – которые приходят из команд, никогда ни за что серьезное не боровшихся. И им просто нравится играть в баскетбол. Это неправильно. В спорте не так важен процесс. Важен результат! Для меня нет разницы – выиграть 1 очко или 20. И также нет разницы, проиграть «минус 1» «Енисею» или ЦСКА. Нельзя быть довольным собой, если уступил один бросок сильному клубу. Ты должен биться за победу в любой случае! Это, к сожалению, понимали не все.

- Например?

- Обойдусь без имен, но пример приведу. Играли с «Миланом» в Евролиге. Важный, кстати, был матч. Вели в счете. То самое – взяли соперника за горло. И вот – концовка… Подходит ко мне один американец. И следует диалог:

- Не могу играть!

- Что так?

- Нога болит!

- Так полторы минуты осталось. Терпи!

- Нет, не могу..

Ну, посадил его на лавку. Через три дня он уже бегал, как ни в чем не бывало. А «Милану» мы тогда проиграли. С разницей в 1 очко – 80:81.

- Так если правда сильно болела?

- Нет такого «сильно», чтобы бросить команду в последний момент. Я со школы помню подвиг Алексея Маресьева, который 18 дней - в мороз, по лесам и болотам! - полз к своим с переломанными ногами после того, как его самолет сбили фашисты. Вот что я понимаю! Вот какими подвигами надо гордиться и на кого ровняться! А не думать о боли или о том, что хочешь в туалет, когда твои товарищи ведут борьбу за победу в концовке важной игры… Не всем это понять, к сожалению. Легко управлять яхтой, когда нет бури. Но если поднялся ветер и волны, приходится терпеть и переступать через себя. Иначе - гибель…

- Сейчас ситуация стала лучше?

- Я перед плей-офф всех собрал и сказал: «Ребята, кто не хочет или не готов выкладываться на 150 процентов – скажите сразу. Мы выплатим вам зарплату и отправим домой. А сами останемся хоть всемером, хоть впятером, но каждый будет стоять до конца и делать для победы все возможное и невозможное». Выбирая между талантливым игроком или менее мастеровитым, но настоящим бойцом, я выберу бойца. Никто, естественно, домой не уехал.

«ШВЕД БЛИЗОК К ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЕ»

- Победа над ЦСКА во втором круге регулярке Лиги ВТБ – пример проявления характера?

- Именно так. Во-первых, нам эта победа была нужна сама по себе. До этого в Единой лиге мы уступили три встречи подряд – «Зениту», «Локо-Кубани» и УНИКСу. Очень сложный отрезок выдался в календаре! Во-вторых, успех в борьбе с ЦСКА сам по себе вдвойне более ценен, чем в любом другом матче. И главное – мы ведь остались без многих игроков основы! Из-за травм играли лишь с тремя легионерами – Марковичем, Дженкинсом и Томасом. Все остальные – русские ребята. И как они проявили свой характер! Как самоотверженно боролись! Да, многие уступали в мастерстве лидерам армейцам, но трудолюбие, упорство, самоотдача в жесткой, физически плотной, контактной борьбе, помогли это компенсировать. И мы добились победы в овертайме.

- Швед там 37 очков набрал, обновив личный рекорд…

- Я знаю, как может играть Леша. Он был настоящим лидером в том матче. При том, что не был в лучшей форме. Только сейчас Швед, наконец, подходит к оптимальным кондициям. Как в физическом плане, так и в игровом.

- Алексей – лучший игрок Европы прямо сейчас?

- Вопрос из серии, кто лучше - Пеле или Марадона, Месси или Криштиану Роналду? У каждого есть свои сильные стороны. Как и свои слабые. Не надо сравнивать «в лоб». Но Швед – ведущий игрок Евролиги. Это факт. Знаете, как бывает – вроде, ты проводишь блестящий сезон, но приз MVP достается другому – просто потому, что он играет в более успешной команде. Так вот - Леша мог бы играть в любом клубе Евролиги. Включая сильнейшие. И главное – в любом бы стал лидером. Это бесспорно.

- У вас уже есть понимание, останетесь ли в «Химках» на будущий сезон?

- Я об этом не думаю. Есть люди, которые предпочитают на 15 лет вперед расписать свои контракты, чтобы потом жить и спать спокойно. Но я живу от вызова к вызову. Моя ближайшая цель – пройти «Астану». Только об этом и думаю. Звонит на днях жена: «Надо газон посеять, травку выбрать»… Я в ответ: «Какая травка? У меня тут не о травке голова болит! Не звони мне по такой ерунде. Вот закончим сезон – и газон посеем, и дерево, какое надо, срубим».

- То – газон. А то – работа.

- Когда первый раз возглавил «Химки», я даже не знал, насколько рассчитан контракт. Оказалось – на три месяца. Потом, после победы в Лиге ВТБ (в 2011-м, - Прим. ред.), предложили продлить. Я согласился. Но условия, сроки… Меня они не волновали никогда. Это вопросы для моих агентов. Закончится сезон и руководство даст оценку моей работе. Уверен, что оценку объективную – с учетом всех факторов, которые влияли на результат. И мы обсудим этот вопрос. Но не раньше. Пока я полностью сосредоточен на предстоящих матчах.

- Кто выиграет Евролигу?

- Я был одним из немногих, кто рискнул предсказать победу «Жальгириса» над «Фенербахче» в четвертьфинале со счетом 3:2. И после первых матчей в Стамбуле, когда счет стал 1:1, все, вроде, шло по плану. Но… не сложилось. Конечно, «Фенер» объективно сильнее – по составу, по таланту исполнителей, по своим ресурсам и возможностям. Глядя на то, как стабильно команда провела сезон, именно «Фенербахче» выглядит главным фаворитом в Витории. Но это – на бумаге. Помните, как «Кливленд» с Леброном – еще до перехода Джеймса в «Майами» - дважды подряд брал регулярку «с запасом», но так и не добрался до финала НБА? В 2009-м проиграл «Орландо», в 2010-м – «Бостону»? Регулярка и плей-офф, а тем более – «Финал четырех» - совсем разные вещи. Тут может случиться что угодно.

ЦСКА? Меня беспокоила игра ЦСКА. Армейцы выступали нестабильно. Да, добивались побед, стали вторыми в турнирной таблице, но реальной мощи не показывали. Однако то, как красно-синие провели встречи с «Басконией» на выезде в четвертьфинале, стало приятным сюрпризом. Мы увидели силу команды! Ее истинный потенциал! И вот такая игра – это серьезная заявка на титул.