Год назад ЦСКА и «Реал» тоже играли в полуфинале. Что изменилось с тех пор? - Советский спорт
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16 мая 2019 14:00БаскетболТигай Лев

Год назад ЦСКА и «Реал» тоже играли в полуфинале. Что изменилось с тех пор?

В пятницу в Витории стартует «Финал четырех» Евролиги. ЦСКА в 1/2 встречается с «Реалом», которому армейцы уступили на той же стадии в прошлом сезоне.

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Напомню, что тогда в Белграде ЦСКА удалась только первая четверть, выигранная нашими с разницей «+10». В этом периоде 12 из 15 своих очков добыл Кори Хиггинс, а вся команда набрала аж 30. Продолжения, впрочем, не последовало: во второй 10-минутке «Реал» догнал армейцев, в начале третьей окончательно захватил лидерство, а всю четвертую без проблем удерживал соперника на дистанции в районе «+8». Никакой внятной погоней там, увы, не пахло. Итог – 83:92.

Тот матч состоялся всего на один день позже нынешнего: тоже в пятницу, но не 17 мая, а 18-го. И по составу участников разница тоже невелика. Тренеры прежние, а из 24 баскетболистов, выходивших на белградский паркет прошлой весной, 20 (то есть, под 90 процентов) будут и в Витории. Причем из четырех отсутствующих заметную роль в полуфинале-2018 сыграл лишь один. Но какой!

1. У НИХ НЕТ ДОНЧИЧА, ЗАТО ПРИБАВИЛ КАМПАЦЦО

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По глубине скамейки запасных «Реал» не имеет равных в Европе. Это единственный клуб, действительно играющий всей заявкой из 12 человек. В этой дюжине меньше 14 минут в среднем за матч проводит только Фелипе Рейес, важность которого для испанской команды сомнению тоже не подвергается. Недавно ветеран продлил контракт с «Реалом» еще на сезон. Таким образом, следующей весной Рейес справит 40-летний юбилей в качестве действующего баскетболиста.

Из нынешней основы мадридцев в Белграде не было одного Габриэля Дека. Этот молодой аргентинский форвард успешно проводит свой первый европейский сезон, однако MVP «Финала четырех»-2018 Луке Дончичу он, конечно, не ровня. Может без словенца, который теперь блистает в НБА, «Реал» уже не тот?

Да нет, не сказал бы. Потерю Дончича «Реал» пережил вполне спокойно благодаря другому аргентинцу – Факундо Кампаццо. Южноамериканский плеймейкер заметно прибавил и нынче по праву считается одним из лучших распасовщиков Евролиги. Это совсем не тот Кампаццо, что провалил белградский полуфинал: недавно, в серии 1/4 против «Панатинаикоса» он сыграл и за себя, и за Дончича, и за травмированного Серхио Юля. После чего был признан лучшим игроком апреля в главном еврокубке. Кстати, Юль уже тоже здоров.

2. НАШЕ ПОПОЛНЕНИЕ: ХЭКЕТТ, ПИТЕРС, УХОВ, БОЛОМБОЙ

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Из баскетболистов, покинувших ЦСКА прошлым летом, в белградском матче участвовали трое – Виталий Фридзон, Виктор Хряпа и Виктор Радд, которые в сумме провели тогда на площадке лишь семь минут. Вклад новых игроков в Витории точно будет больше. Уж не знаю насчет Ивана Ухова с Алеком Питерсом (американский форвард-снайпер после бодрого начала к весне ощутимо сдулся и часто выпадает из командной игры), но Дэниэл Хэкетт свою состоятельность в армейском клубе доказывает регулярно.

А еще больше надежд я возлагаю на Джоэля Боломбоя. В последнее время его выходы на замену придают ЦСКА мощный дополнительный импульс. Особенно ближе к концу, в последней четверти, что в «Финале четырех» может оказаться ключевым фактором. Ведь «Реал» привык делать ставку на подбор и мощных центровых.

С другой стороны, и Хэкетт, и Боломбой – это все-таки подыгрывающие персонажи, ориентированные прежде всего на защиту. А в атаке-то кем будем добавлять?

3. КЛАЙБЕРН ТЕПЕРЬ ЛЕТАЕТ ВЫШЕ

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Год назад Уилл Клайберн сыграл в полуфинале больше всех в ЦСКА и набрал 16 очков. Только забивал он в основном издали, что никогда не считалось его коньком, а с двухочковой дистанции промазал 10 из 12. Пятые «номера» «Реала» Айон и Таварес попросту выгнали Клайберна из-под кольца на дугу, что вполне соответствовало тактическому плану мадридцев.

Однако с тех пор наш Уилл возмужал. Теперь он летает выше, можно сказать, на уровне НБА. Не только ковыряет полукрюки с «усов», но и все чаще колотит сверху, да как! Лупит наотмашь, с ходу, вместе с подвернувшимися невзначай чужими руками. Два-три таких прорыва Клайберна (желательно с фолами) могут серьезно повлиять на ход борьбы.

Кто еще? Ну, тут мы с вами вступаем в область «хорошо бы, да не сильно верится». Например, в дирижерские способности Родригеса с Де Коло. В то, что первый забьет все трешки, а второй – все проходы? Или в то, что вдруг воспрянет трехочковая «пушка» Питерса – хотя с чего бы, ему ж теперь и передач нормальных толком не дают? Разве что Хиггинс взорвется не на десять минут, а подольше, и не в начале, а под конец.

4. ПОЛЕ – НЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ: «РЕАЛ» НАПОЛОВИНУ ДОМА

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Проходи этот «Финал четырех», скажем, в Барселоне, я бы еще посомневался насчет его домашности. А так, при всей «любви» басков к остальной Испании, не думаю, что эта политика сильно повлияет на атмосферу в конкретном баскетбольном зале. Скорее, местные на этот матч просто не придут. Зато болельщики Мадрида, уверен, доедут. Да и не только из него: у «Реала» по всей стране хватает истовых поклонников. Так что по зрительской поддержке это будет явно похуже, чем в Белграде.

5. ЦСКА НАУЧИЛСЯ ПРИБАВЛЯТЬ В КОНЦОВКАХ?

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После краха-2018 все отмечали, что у ЦСКА полная беда с тактической гибкостью. Даже президент клуба Андрей Ватутин не стеснялся признавать: у команды в Белграде не было не то, что «плана Б», – внятного «плана А». Залетело в начале у Хиггинса несколько «фонарей», а потом все покатилось по наклонной плоскости.

6. ЗДОРОВЫ ВСЕ, ВКЛЮЧАЯ РОДРИГЕСА

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Год назад Де Коло и Кайл Хайнс перед «Финалом четырех» пропустили из-за травм месяц и полтора соответственно. Оба едва успели выздороветь и находились не в лучшей форме, что не могло не сказаться на игре ЦСКА в Белграде. Сейчас ситуация с повреждениями в команде выглядит лучше: из основных баскетболистов проблемы есть только у Серхио Родригеса, подвернувшего голеностоп 9 мая в Нижнем Новгороде. Причем травма, похоже, оказалась не шибко серьезной: в среду испанец летит в Виторию вместе со всеми.

Тем временем Де Коло разжился свежим источником вдохновения: в понедельник у него родилась вторая дочь. Впрочем, у «Реала» тоже все в строю, здоровы и настроены по полной. Битва нас ждет – закачаешься.

Игровое время и результативность основных баскетболистов ЦСКА и «Реала» в полуфинале-2018 и в Евролиге-2018/19

ЦСКА

Рост, см

Амплуа

Полуфинал-2018

Евролига-2018/19

Минуты

Очки

Минуты

Очки

Клайберн

201

3

32

16

26,8

13,2

Хиггинс

196

2

29

15

25,0

14,8

Де Коло

196

1-2

26

20

24,2

14,5

Родригес

191

1

27

5

22,1

9,9

Хайнс

198

5

24

16

19,5

7,3

Хантер

203

5

16

4

17,9

7,7

Курбанов

202

3

19

7

17,5

5,8

Воронцевич

207

4

4

0

10,1

2,2

Антонов

202

4

16

0

7,1

1,4

Хэккетт

193

1

-

-

17,1

6,1

Питерс

203

4

-

-

16,6

5,5

Боломбой

204

4-5

-

-

9,8

2,8

Ухов

193

1-2

-

-

5,9

1,8

Фридзон

195

2

3

0

-

-

Хряпа

203

4

2

0

-

-

Радд

202

4

2

0

-

-

«РЕАЛ»

Рост

Амплуа

Полуфинал-2018

Евролига-2018/19

Минуты

Очки

Минуты

Очки

Кампаццо

180

1

6

0

23,5

8,6

Рэндольф

211

4

9

2

22,6

12,6

Юль

192

1

22

16

21,6

10,6

Фернандес

196

2-3

15

6

20,5

9,1

Таварес

221

5

8

5

19,9

7,6

Айон

208

5

26

12

19,4

8,0

Тэйлор

201

2-3

16

3

18,2

5,6

Томпкинс

208

4

22

12

16,7

8,2

Кэрролл

188

2

13

9

16,2

9,3

Козер

195

2-3

20

6

13,9

5,2

Рейес

203

4-5

13

5

8,7

4,0

Дек

199

3

-

-

14,7

4,5

Дончич

199

1-2

30

16

-

-

1 – разыгрывающий, 2 – атакующий защитник, 3 – легкий форвард, 4 – мощный форвард, 5 – центровой.

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