Год назад ЦСКА и «Реал» тоже играли в полуфинале. Что изменилось с тех пор? В пятницу в Витории стартует «Финал четырех» Евролиги. ЦСКА в 1/2 встречается с «Реалом», которому армейцы уступили на той же стадии в прошлом сезоне.

Напомню, что тогда в Белграде ЦСКА удалась только первая четверть, выигранная нашими с разницей «+10». В этом периоде 12 из 15 своих очков добыл Кори Хиггинс, а вся команда набрала аж 30. Продолжения, впрочем, не последовало: во второй 10-минутке «Реал» догнал армейцев, в начале третьей окончательно захватил лидерство, а всю четвертую без проблем удерживал соперника на дистанции в районе «+8». Никакой внятной погоней там, увы, не пахло. Итог – 83:92.

Тот матч состоялся всего на один день позже нынешнего: тоже в пятницу, но не 17 мая, а 18-го. И по составу участников разница тоже невелика. Тренеры прежние, а из 24 баскетболистов, выходивших на белградский паркет прошлой весной, 20 (то есть, под 90 процентов) будут и в Витории. Причем из четырех отсутствующих заметную роль в полуфинале-2018 сыграл лишь один. Но какой!

1. У НИХ НЕТ ДОНЧИЧА, ЗАТО ПРИБАВИЛ КАМПАЦЦО

По глубине скамейки запасных «Реал» не имеет равных в Европе. Это единственный клуб, действительно играющий всей заявкой из 12 человек. В этой дюжине меньше 14 минут в среднем за матч проводит только Фелипе Рейес, важность которого для испанской команды сомнению тоже не подвергается. Недавно ветеран продлил контракт с «Реалом» еще на сезон. Таким образом, следующей весной Рейес справит 40-летний юбилей в качестве действующего баскетболиста.

Из нынешней основы мадридцев в Белграде не было одного Габриэля Дека. Этот молодой аргентинский форвард успешно проводит свой первый европейский сезон, однако MVP «Финала четырех»-2018 Луке Дончичу он, конечно, не ровня. Может без словенца, который теперь блистает в НБА, «Реал» уже не тот?

Да нет, не сказал бы. Потерю Дончича «Реал» пережил вполне спокойно благодаря другому аргентинцу – Факундо Кампаццо. Южноамериканский плеймейкер заметно прибавил и нынче по праву считается одним из лучших распасовщиков Евролиги. Это совсем не тот Кампаццо, что провалил белградский полуфинал: недавно, в серии 1/4 против «Панатинаикоса» он сыграл и за себя, и за Дончича, и за травмированного Серхио Юля. После чего был признан лучшим игроком апреля в главном еврокубке. Кстати, Юль уже тоже здоров.

2. НАШЕ ПОПОЛНЕНИЕ: ХЭКЕТТ, ПИТЕРС, УХОВ, БОЛОМБОЙ

Из баскетболистов, покинувших ЦСКА прошлым летом, в белградском матче участвовали трое – Виталий Фридзон, Виктор Хряпа и Виктор Радд, которые в сумме провели тогда на площадке лишь семь минут. Вклад новых игроков в Витории точно будет больше. Уж не знаю насчет Ивана Ухова с Алеком Питерсом (американский форвард-снайпер после бодрого начала к весне ощутимо сдулся и часто выпадает из командной игры), но Дэниэл Хэкетт свою состоятельность в армейском клубе доказывает регулярно.

А еще больше надежд я возлагаю на Джоэля Боломбоя. В последнее время его выходы на замену придают ЦСКА мощный дополнительный импульс. Особенно ближе к концу, в последней четверти, что в «Финале четырех» может оказаться ключевым фактором. Ведь «Реал» привык делать ставку на подбор и мощных центровых.

С другой стороны, и Хэкетт, и Боломбой – это все-таки подыгрывающие персонажи, ориентированные прежде всего на защиту. А в атаке-то кем будем добавлять?

3. КЛАЙБЕРН ТЕПЕРЬ ЛЕТАЕТ ВЫШЕ

Год назад Уилл Клайберн сыграл в полуфинале больше всех в ЦСКА и набрал 16 очков. Только забивал он в основном издали, что никогда не считалось его коньком, а с двухочковой дистанции промазал 10 из 12. Пятые «номера» «Реала» Айон и Таварес попросту выгнали Клайберна из-под кольца на дугу, что вполне соответствовало тактическому плану мадридцев.

Однако с тех пор наш Уилл возмужал. Теперь он летает выше, можно сказать, на уровне НБА. Не только ковыряет полукрюки с «усов», но и все чаще колотит сверху, да как! Лупит наотмашь, с ходу, вместе с подвернувшимися невзначай чужими руками. Два-три таких прорыва Клайберна (желательно с фолами) могут серьезно повлиять на ход борьбы.

Кто еще? Ну, тут мы с вами вступаем в область «хорошо бы, да не сильно верится». Например, в дирижерские способности Родригеса с Де Коло. В то, что первый забьет все трешки, а второй – все проходы? Или в то, что вдруг воспрянет трехочковая «пушка» Питерса – хотя с чего бы, ему ж теперь и передач нормальных толком не дают? Разве что Хиггинс взорвется не на десять минут, а подольше, и не в начале, а под конец.

4. ПОЛЕ – НЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ: «РЕАЛ» НАПОЛОВИНУ ДОМА

Проходи этот «Финал четырех», скажем, в Барселоне, я бы еще посомневался насчет его домашности. А так, при всей «любви» басков к остальной Испании, не думаю, что эта политика сильно повлияет на атмосферу в конкретном баскетбольном зале. Скорее, местные на этот матч просто не придут. Зато болельщики Мадрида, уверен, доедут. Да и не только из него: у «Реала» по всей стране хватает истовых поклонников. Так что по зрительской поддержке это будет явно похуже, чем в Белграде.

5. ЦСКА НАУЧИЛСЯ ПРИБАВЛЯТЬ В КОНЦОВКАХ?

После краха-2018 все отмечали, что у ЦСКА полная беда с тактической гибкостью. Даже президент клуба Андрей Ватутин не стеснялся признавать: у команды в Белграде не было не то, что «плана Б», – внятного «плана А». Залетело в начале у Хиггинса несколько «фонарей», а потом все покатилось по наклонной плоскости.

6. ЗДОРОВЫ ВСЕ, ВКЛЮЧАЯ РОДРИГЕСА

Год назад Де Коло и Кайл Хайнс перед «Финалом четырех» пропустили из-за травм месяц и полтора соответственно. Оба едва успели выздороветь и находились не в лучшей форме, что не могло не сказаться на игре ЦСКА в Белграде. Сейчас ситуация с повреждениями в команде выглядит лучше: из основных баскетболистов проблемы есть только у Серхио Родригеса, подвернувшего голеностоп 9 мая в Нижнем Новгороде. Причем травма, похоже, оказалась не шибко серьезной: в среду испанец летит в Виторию вместе со всеми.

Тем временем Де Коло разжился свежим источником вдохновения: в понедельник у него родилась вторая дочь. Впрочем, у «Реала» тоже все в строю, здоровы и настроены по полной. Битва нас ждет – закачаешься.

Игровое время и результативность основных баскетболистов ЦСКА и «Реала» в полуфинале-2018 и в Евролиге-2018/19

ЦСКА

Рост, см Амплуа Полуфинал-2018 Евролига-2018/19 Минуты Очки Минуты Очки Клайберн 201 3 32 16 26,8 13,2 Хиггинс 196 2 29 15 25,0 14,8 Де Коло 196 1-2 26 20 24,2 14,5 Родригес 191 1 27 5 22,1 9,9 Хайнс 198 5 24 16 19,5 7,3 Хантер 203 5 16 4 17,9 7,7 Курбанов 202 3 19 7 17,5 5,8 Воронцевич 207 4 4 0 10,1 2,2 Антонов 202 4 16 0 7,1 1,4 Хэккетт 193 1 - - 17,1 6,1 Питерс 203 4 - - 16,6 5,5 Боломбой 204 4-5 - - 9,8 2,8 Ухов 193 1-2 - - 5,9 1,8 Фридзон 195 2 3 0 - - Хряпа 203 4 2 0 - - Радд 202 4 2 0 - -

«РЕАЛ»

Рост Амплуа Полуфинал-2018 Евролига-2018/19 Минуты Очки Минуты Очки Кампаццо 180 1 6 0 23,5 8,6 Рэндольф 211 4 9 2 22,6 12,6 Юль 192 1 22 16 21,6 10,6 Фернандес 196 2-3 15 6 20,5 9,1 Таварес 221 5 8 5 19,9 7,6 Айон 208 5 26 12 19,4 8,0 Тэйлор 201 2-3 16 3 18,2 5,6 Томпкинс 208 4 22 12 16,7 8,2 Кэрролл 188 2 13 9 16,2 9,3 Козер 195 2-3 20 6 13,9 5,2 Рейес 203 4-5 13 5 8,7 4,0 Дек 199 3 - - 14,7 4,5 Дончич 199 1-2 30 16 - -

1 – разыгрывающий, 2 – атакующий защитник, 3 – легкий форвард, 4 – мощный форвард, 5 – центровой.