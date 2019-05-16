Год назад ЦСКА и «Реал» тоже играли в полуфинале. Что изменилось с тех пор?

Напомню, что тогда в Белграде ЦСКА удалась только первая четверть, выигранная нашими с разницей «+10». В этом периоде 12 из 15 своих очков добыл Кори Хиггинс, а вся команда набрала аж 30. Продолжения, впрочем, не последовало: во второй 10-минутке «Реал» догнал армейцев, в начале третьей окончательно захватил лидерство, а всю четвертую без проблем удерживал соперника на дистанции в районе «+8». Никакой внятной погоней там, увы, не пахло. Итог – 83:92.
Тот матч состоялся всего на один день позже нынешнего: тоже в пятницу, но не 17 мая, а 18-го. И по составу участников разница тоже невелика. Тренеры прежние, а из 24 баскетболистов, выходивших на белградский паркет прошлой весной, 20 (то есть, под 90 процентов) будут и в Витории. Причем из четырех отсутствующих заметную роль в полуфинале-2018 сыграл лишь один. Но какой!
По глубине скамейки запасных «Реал» не имеет равных в Европе. Это единственный клуб, действительно играющий всей заявкой из 12 человек. В этой дюжине меньше 14 минут в среднем за матч проводит только Фелипе Рейес, важность которого для испанской команды сомнению тоже не подвергается. Недавно ветеран продлил контракт с «Реалом» еще на сезон. Таким образом, следующей весной Рейес справит 40-летний юбилей в качестве действующего баскетболиста.
Из нынешней основы мадридцев в Белграде не было одного Габриэля Дека. Этот молодой аргентинский форвард успешно проводит свой первый европейский сезон, однако MVP «Финала четырех»-2018 Луке Дончичу он, конечно, не ровня. Может без словенца, который теперь блистает в НБА, «Реал» уже не тот?
Да нет, не сказал бы. Потерю Дончича «Реал» пережил вполне спокойно благодаря другому аргентинцу – Факундо Кампаццо. Южноамериканский плеймейкер заметно прибавил и нынче по праву считается одним из лучших распасовщиков Евролиги. Это совсем не тот Кампаццо, что провалил белградский полуфинал: недавно, в серии 1/4 против «Панатинаикоса» он сыграл и за себя, и за Дончича, и за травмированного Серхио Юля. После чего был признан лучшим игроком апреля в главном еврокубке. Кстати, Юль уже тоже здоров.
Из баскетболистов, покинувших ЦСКА прошлым летом, в белградском матче участвовали трое – Виталий Фридзон, Виктор Хряпа и Виктор Радд, которые в сумме провели тогда на площадке лишь семь минут. Вклад новых игроков в Витории точно будет больше. Уж не знаю насчет Ивана Ухова с Алеком Питерсом (американский форвард-снайпер после бодрого начала к весне ощутимо сдулся и часто выпадает из командной игры), но Дэниэл Хэкетт свою состоятельность в армейском клубе доказывает регулярно.
А еще больше надежд я возлагаю на Джоэля Боломбоя. В последнее время его выходы на замену придают ЦСКА мощный дополнительный импульс. Особенно ближе к концу, в последней четверти, что в «Финале четырех» может оказаться ключевым фактором. Ведь «Реал» привык делать ставку на подбор и мощных центровых.
С другой стороны, и Хэкетт, и Боломбой – это все-таки подыгрывающие персонажи, ориентированные прежде всего на защиту. А в атаке-то кем будем добавлять?
Год назад Уилл Клайберн сыграл в полуфинале больше всех в ЦСКА и набрал 16 очков. Только забивал он в основном издали, что никогда не считалось его коньком, а с двухочковой дистанции промазал 10 из 12. Пятые «номера» «Реала» Айон и Таварес попросту выгнали Клайберна из-под кольца на дугу, что вполне соответствовало тактическому плану мадридцев.
Однако с тех пор наш Уилл возмужал. Теперь он летает выше, можно сказать, на уровне НБА. Не только ковыряет полукрюки с «усов», но и все чаще колотит сверху, да как! Лупит наотмашь, с ходу, вместе с подвернувшимися невзначай чужими руками. Два-три таких прорыва Клайберна (желательно с фолами) могут серьезно повлиять на ход борьбы.
Кто еще? Ну, тут мы с вами вступаем в область «хорошо бы, да не сильно верится». Например, в дирижерские способности Родригеса с Де Коло. В то, что первый забьет все трешки, а второй – все проходы? Или в то, что вдруг воспрянет трехочковая «пушка» Питерса – хотя с чего бы, ему ж теперь и передач нормальных толком не дают? Разве что Хиггинс взорвется не на десять минут, а подольше, и не в начале, а под конец.
Проходи этот «Финал четырех», скажем, в Барселоне, я бы еще посомневался насчет его домашности. А так, при всей «любви» басков к остальной Испании, не думаю, что эта политика сильно повлияет на атмосферу в конкретном баскетбольном зале. Скорее, местные на этот матч просто не придут. Зато болельщики Мадрида, уверен, доедут. Да и не только из него: у «Реала» по всей стране хватает истовых поклонников. Так что по зрительской поддержке это будет явно похуже, чем в Белграде.
После краха-2018 все отмечали, что у ЦСКА полная беда с тактической гибкостью. Даже президент клуба Андрей Ватутин не стеснялся признавать: у команды в Белграде не было не то, что «плана Б», – внятного «плана А». Залетело в начале у Хиггинса несколько «фонарей», а потом все покатилось по наклонной плоскости.
Год назад Де Коло и Кайл Хайнс перед «Финалом четырех» пропустили из-за травм месяц и полтора соответственно. Оба едва успели выздороветь и находились не в лучшей форме, что не могло не сказаться на игре ЦСКА в Белграде. Сейчас ситуация с повреждениями в команде выглядит лучше: из основных баскетболистов проблемы есть только у Серхио Родригеса, подвернувшего голеностоп 9 мая в Нижнем Новгороде. Причем травма, похоже, оказалась не шибко серьезной: в среду испанец летит в Виторию вместе со всеми.
Тем временем Де Коло разжился свежим источником вдохновения: в понедельник у него родилась вторая дочь. Впрочем, у «Реала» тоже все в строю, здоровы и настроены по полной. Битва нас ждет – закачаешься.
Игровое время и результативность основных баскетболистов ЦСКА и «Реала» в полуфинале-2018 и в Евролиге-2018/19
ЦСКА
Рост, см
Амплуа
Полуфинал-2018
Евролига-2018/19
Минуты
Очки
Минуты
Очки
Клайберн
201
3
32
16
26,8
13,2
Хиггинс
196
2
29
15
25,0
14,8
Де Коло
196
1-2
26
20
24,2
14,5
Родригес
191
1
27
5
22,1
9,9
Хайнс
198
5
24
16
19,5
7,3
Хантер
203
5
16
4
17,9
7,7
Курбанов
202
3
19
7
17,5
5,8
Воронцевич
207
4
4
0
10,1
2,2
Антонов
202
4
16
0
7,1
1,4
Хэккетт
193
1
-
-
17,1
6,1
Питерс
203
4
-
-
16,6
5,5
Боломбой
204
4-5
-
-
9,8
2,8
Ухов
193
1-2
-
-
5,9
1,8
Фридзон
195
2
3
0
-
-
Хряпа
203
4
2
0
-
-
Радд
202
4
2
0
-
-
«РЕАЛ»
Рост
Амплуа
Полуфинал-2018
Евролига-2018/19
Минуты
Очки
Минуты
Очки
Кампаццо
180
1
6
0
23,5
8,6
Рэндольф
211
4
9
2
22,6
12,6
Юль
192
1
22
16
21,6
10,6
Фернандес
196
2-3
15
6
20,5
9,1
Таварес
221
5
8
5
19,9
7,6
Айон
208
5
26
12
19,4
8,0
Тэйлор
201
2-3
16
3
18,2
5,6
Томпкинс
208
4
22
12
16,7
8,2
Кэрролл
188
2
13
9
16,2
9,3
Козер
195
2-3
20
6
13,9
5,2
Рейес
203
4-5
13
5
8,7
4,0
Дек
199
3
-
-
14,7
4,5
Дончич
199
1-2
30
16
-
-
1 – разыгрывающий, 2 – атакующий защитник, 3 – легкий форвард, 4 – мощный форвард, 5 – центровой.