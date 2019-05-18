Полуфинал? Суперфинал! ЦСКА выгрыз победу у «Реала» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 мая 2019 00:15БаскетболМысин Николай

Полуфинал? Суперфинал! ЦСКА выгрыз победу у «Реала»

Столичный ЦСКА впервые за три года вышел в финал Евролиги. В полуфинале в Витории красно-синие одолели действующих чемпионов – мадридский «Реал». Отыграв по ходу матча отставание в 14 очков!

nando-de-colo-cska-moscow-final-four-vitoria-gasteiz-2019-eb18

ХОЛОД НА УЛИЦЕ, ЖАРА НА ТРИБУНАХ

Нетипичные для Испании в мае «плюс 9» (хотя, по уверениям местных жителей – вполне типичные для Витории), порывистый ветер и дождь… Не самая приятная погода для прогулок.

– Хотели выбраться куда-нибудь с ребятами, пройтись, но решили остаться в отеле, – признавался накануне Никита Курбанов. – Не знаю, конечно, что будет в пятницу. Может, слегка потеплеет. Но в день игры уже не до прогулок точно.

– Приятные воспоминания о выступлении на этой арене помогут в решающих встречах?
– Да, мы тут только что обыграли «Басконию». И раньше часто играли в четвертьфиналах. Но, думаю, «Реал» в Витории бывал не реже, – смеялся Никита. – И выигрывал тоже. В конце концов, все это не имеет значения. Новая встреча начнется с чистого листа. Какая разница, кто как здесь выглядел раньше?

Другой вопрос, серьезно мучивший болельщиков – не устроят ли фанаты «Басконии» «горячий прием» ЦСКА? Обиду наверняка затаили за вылет своих от армейцев в плей-офф!

– Не бойтесь. На ЦСКА мы, может, обиделись. «Реал» же – просто ненавидим! – убеждали знакомые баски. Из тех, с кем довелось пообщаться в отеле, в кафе и барах, на арене. И, знаете? Не обманули!

Трибуны, полупустые за 10 минут до начала, но забитые почти до отказа к началу стартовой четверти, встречают подопечных Пабло Ласо невыносимым свистом! Армейцы могут чувствовать себя, как дома. Многие зрители – судя по желтым «островкам» – фанаты «Фенера», оставшиеся переживать поражение победителя регулярки, и наблюдающие за матчем спокойно. Поклонников мадридцев – едва ли пару сотен (что странно, с учетом того, что от столицы Испании до столицы Басконии – всего 4-5 часов на поезде, да и автобусом несильно дольше). Зато отлично слышно полторы сотни болельщиков ЦСКА. Да и те местные, что пришли на трибуны, армейцев не обижают. Скорее – поддерживают! В отличие от игроков «Реала», прочувствовавших здесь всю ненависть публики.

Правда, насколько все это повлияет на матч?

ДВУЗНАЧНЫЙ РАЗРЫВ

facundo-campazzo-real-madrid-final-four-vitoria-gasteiz-2019-eb18

Две победы над «Реалом» в регулярке армейцы забыли. Хочется верить – и поражение в полуфинале в Белграде забыли тем более. Итудис выпускает в старте Де Коло, Хэкетта, Курбанова, Клайберна и Хантера. Последнему держать Уолта Тавареса. И не беда, что паренек из Кабо-Верде на голову выше и Отелло, и Кайла Хайнса (как ни крути – а 221 см!). Пусть Уолтера включили во вторую сборную Евролиги. Он не Джоэль Эмбиид. И не Энтони Дэвис. Его вполне реально закрыть. О чем наглядно говорят и встречи в регулярке, где красно-синие взяли больше подборов (суммарно по двум матчам – 72:56), в том числе – и в атаке!

Грамотный разбор игры соперника, самоотдача в защите, умелый выбор позиции – все это важнее и роста, и веса. Тут лишь бы с давлением справиться – полуфинал, как ни крути…

И первые очки набирает… Таварес. Уйдя от Хантера и получив пас от Кампаццо. «Реал» в целом активнее. Пока армейцы ищут бросок и пытаются наладить игру в нападении, Руди Фернандес плюс все тот же Кампаццо делают счет 13:7 в пользу мадридцев. Итудис срочно требует тайм-аут. Меняет почти всю пятерку. Остается лишь Нандо, выходят Родригес, Хайнс, Хиггинс и Питерс. Но это не сразу работает. Два ненужных фола на Энтони Рэндольфе – и экс-форвард «Локо» приносит «Реалу» «плюс 9» (20:11). А точный бросок Юля делает разницу двукратной – 22:11. И это – за 2 минуты до конца первой четверти!

Ох, страшно… Страшно становится. Хотя.. В прошлом году ЦСКА сам вел по ходу матча. Примерно с тем же преимуществом (точнее – 30:20). И это им, увы, не помогло. Вдруг теперь не поможет «Реалу»?

Ведь трешка и проход от Родригеса, плюс данк от Хайнса мгновенно разряжают ситуацию – 18:22 на табло к первому перерыву. В начале второй четверти неугомонный Серхио сложным броском и вовсе сравнивает счет – 26:26. А позже новой трешкой выводит армейцев вперед – 29:28. Похоже, все и правда начинается заново!

НОВЫЙ РЫВОК «РЕАЛА»

anthony-randolph-real-madrid-final-four-vitoria-gasteiz-2019-eb18

И нет, этот рывок не отнимает у армейцев силы. Примерное равенство держится долго. Вплоть до большого перерыва. Попытка «Реала» умчаться в отрыв за счет точных бросков Фабиена Козера армейцы пресекают атаками Клайберна. Еще бы избежать досадных промашек в защите, как в эпизоде с Треем Томпкинсом, когда его буквально «забыли» на трехочковой дуге прямо по центру кольца... Увы, экс-лидер «Нижнего» такой подарок использовал сполна, забив издали.

И все равно, вплоть до большого перерыва игра идет «на тоненького». «Реал» заканчивает половину лидером, но лидерство – такое себе, 45:43. А дальше…

А дальше ЦСКА вновь на время скисает.

И чем активнее трибуны болеют за армейцев (не только фан-сектор команды – почти весь стадион!), чем громче свист в ответ на действия «Реала», тем словно злее мадридцы и больше тушуется сам ЦСКА… Пока Кампаццо цирковыми бросками умудряется попадать из-под кольца, а Рэндольф «лупит» свои трешки, Серхио Родригес – локомотив атак красно-синих – снижает обороты, попав под плотную опеку соперников. Де Коло так и не успевает найти свой бросок. Клайберн допускает потери, а Хантер не успевает забрать ни единый подбор… И разница снова становится двузначной – 61:50. Что страшнее – она продолжает расти: 71:58!

Надежда есть – ее возвращают Чачо и Нандо парой удачных атак. Еще бы Серхио не зарядил мячом в колено Хантеру в атаке на последней секунде (ну как так можно?) – и могло стать совсем хорошо. Но и 65:73 перед заключительной четвертью – совсем не смертельный расклад.

Нужен просто характер. И немного везения…

«КРЕПКИЙ» ЧАЧО, «ОСТРЫЙ» ДЕ КОЛО

sergio-rodriguez-cska-moscow-final-four-vitoria-gasteiz-2019-eb18

И пусть на улице холод, зато на паркете жара! И пусть игра не в Москве, но трибуны – в красно-синих цветах, а симпатии зала – на стороне ЦСКА. И армейцы включат характер! И Серхио Родригес с Надо Де Коло начнут попадать в ключевые моменты.

И станут сдавать нервы.

И у фанатов.

И у журналистов.

И у техники – когда внезапно сработает сирена на втором штрафном Де Коло, который тот промажет (вряд ли из-за этого), но по понятным причинам получить возможность пробить опять – и попадет.

И у Пабло Ласо, который в этот момент в гневе запустит в паркет полотенцем и получит технический. А Нандо сможет реализовать и его, сделав счет 76:78. Все еще в пользу «Реала».

Но нет, мадридцы не «поплыли». И битва продолжится.

И Де Коло трешкой выведет армейцев вперед – 87:85 за 1.19 до сирены

И он же усадит на лавку Факундо Кампаццо, вынудив того набрать пятый фол, после чего сам точно бьет с линии дважды – и вот уже 89:85.

И отправится вслед за аргентинцем Таварес – опять же за перебор личных замечаний. А штрафные исполнит на этот раз Чачо. Конечно же, точно. 91:87. За 17 секунд до конца!

Нет, борьба продлится до последнего. Юль даже трешку попадет. Но это не спасет мадридцев. А ЦСКА сделает то, что был должен – добьется победы. В первую очередь – благодаря характеру!

Осталось только понять – был ли это и правда досрочный финал? Или «Эфес» в воскресенье сумеет сотворить вторую сенсацию?

16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
17/05 09:00Хоккей
«Каролина» – все. «Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2013 годаРешающий матч «медведи» выиграли всухую.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
17/05 16:00Хоккей
«Чехи были непрошибаемы и забили ерундовый гол. Это их мерзкий стиль!»Уникальный блог хоккейного болельщика. Начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира посвящается. Часть четвертая.
16/05 20:00Футбол
«Баннером с яйцами напомнили Аленичеву его слова о Старкове»В воскресенье Красноярск попрощается с РПЛ матчем «Енисей» – «Динамо». Один из лидеров местного фанатского движения, представившийся Андреем, рассказал, как главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев стал персоной нон-грата в городе.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
16/05 18:00Хоккей
Только не финны! На кого лучше попасть сборной России в четвертьфиналеОбозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов – о возможных соперниках сборной России в плей-офф чемпионата мира.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
15/05 21:30Футбол
Карпин опять не смог обыграть Семина. «Локомотив» вышел в финал Кубок РоссииЖелезнодорожники гроссмейстерски ликвидировали преимущество соперника, добытое ростовчанами в первом матче, и уверенно прошли в финал Кубка России.
17/05 23:30Хоккей
Чешский защитник забил с центра площадки, а Италия вновь осталась без головФинляндия возглавила группу А, а Чехия гонится за Россией.
16/05 19:30Хоккей
«Кто ж знал, что они грохнут Канаду 7:4»Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься!
16/05 16:00Хоккей
Зачем нам смотреть на этот шлак на чемпионате мира. Колонка Виталия СлавинаОбозреватель «Советского спорта» – о расколе в мировом хоккее, который только усугубляется.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
17/05 00:00Хоккей
Какко, мы скучали! Финский вундеркинд снова забил супергол. Итоги дня на ЧМ-2019Канада, Швеция, Финляндия и Чехия легко выиграли свои матчи.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
18/05 00:30Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 29-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
Новости
00:58 Баскетбол ЦСКА в седьмой раз в истории вышел в финал Евролиги 
00:54 Баскетбол Уилл Клайберн: Просил ребят перед игрой, чтобы не испортили мне день рождения
00:51 Баскетбол Президент Евролиги: ЦСКА вырвал победу в невероятном матче
00:48 Баскетбол Андрей Ватутин: Мы одержали потрясающую волевую победу над «Реалом»
00:44 Футбол В четверг на заседании РФС обсудят изменение лимита на легионеров
00:37 Баскетбол Димитрис Итудис: «Потрясающий камбэк! Поздравляю своих игроков!»
00:22 Хоккей Фролик и Ворачек догнали в списке бомбардиров чемпионата мира Нюландера и Кучерова
00:08 Баскетбол ЦСКА обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги
23:46 Футбол После победы над «Лидсом» Лэмпард оплатил выпивку футболистам «Дерби Каунти»
23:30 Хоккей Сборная Финляндии всухую обыграла Великобританию и вышла в лидеры группы А
23:22 Хоккей Сборная Чехии разгромила Италию, забросив восемь безответных шайб
23:07 Футбол Игорь Черевченко: Не знаю, кто предлагал мои услуги «Црвене Звезде», я остаюсь в Туле
22:51 Футбол «Спартак» прилетел в Самару без Селихова, Ханни и Глушакова
22:41 Теннис Светлана Кузнецова: Уже завтра лечу в Германию играть на турнире в Нюрнберге
22:21 Хоккей Сотрудник ресторана: Это все полная чушь, не было никаких 160 бокалов пива
22:15 Биатлон Габриэла Коукалова: Лаура, всего наилучшего в следующей главе твоей жизни
22:02 Футбол Селюк прокомментировал слухи о переходе Де Росси в «Зенит»
21:48 Хоккей Себастьян Ахо: Мы извлечем урок из поражения «Бостону», но сейчас ощущения паршивые
21:46 Футбол «Млада Болеслав» с Комличенко рискует не попасть в Лигу Европы
21:43 Хоккей Брюс Кэссиди: «Бостон» заслужил выход в финал Кубка Стэнли
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика