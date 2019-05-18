Полуфинал? Суперфинал! ЦСКА выгрыз победу у «Реала» Столичный ЦСКА впервые за три года вышел в финал Евролиги. В полуфинале в Витории красно-синие одолели действующих чемпионов – мадридский «Реал». Отыграв по ходу матча отставание в 14 очков!

ХОЛОД НА УЛИЦЕ, ЖАРА НА ТРИБУНАХ

Нетипичные для Испании в мае «плюс 9» (хотя, по уверениям местных жителей – вполне типичные для Витории), порывистый ветер и дождь… Не самая приятная погода для прогулок.

– Хотели выбраться куда-нибудь с ребятами, пройтись, но решили остаться в отеле, – признавался накануне Никита Курбанов. – Не знаю, конечно, что будет в пятницу. Может, слегка потеплеет. Но в день игры уже не до прогулок точно.

– Приятные воспоминания о выступлении на этой арене помогут в решающих встречах?

– Да, мы тут только что обыграли «Басконию». И раньше часто играли в четвертьфиналах. Но, думаю, «Реал» в Витории бывал не реже, – смеялся Никита. – И выигрывал тоже. В конце концов, все это не имеет значения. Новая встреча начнется с чистого листа. Какая разница, кто как здесь выглядел раньше?

Другой вопрос, серьезно мучивший болельщиков – не устроят ли фанаты «Басконии» «горячий прием» ЦСКА? Обиду наверняка затаили за вылет своих от армейцев в плей-офф!

– Не бойтесь. На ЦСКА мы, может, обиделись. «Реал» же – просто ненавидим! – убеждали знакомые баски. Из тех, с кем довелось пообщаться в отеле, в кафе и барах, на арене. И, знаете? Не обманули!

Трибуны, полупустые за 10 минут до начала, но забитые почти до отказа к началу стартовой четверти, встречают подопечных Пабло Ласо невыносимым свистом! Армейцы могут чувствовать себя, как дома. Многие зрители – судя по желтым «островкам» – фанаты «Фенера», оставшиеся переживать поражение победителя регулярки, и наблюдающие за матчем спокойно. Поклонников мадридцев – едва ли пару сотен (что странно, с учетом того, что от столицы Испании до столицы Басконии – всего 4-5 часов на поезде, да и автобусом несильно дольше). Зато отлично слышно полторы сотни болельщиков ЦСКА. Да и те местные, что пришли на трибуны, армейцев не обижают. Скорее – поддерживают! В отличие от игроков «Реала», прочувствовавших здесь всю ненависть публики.

Правда, насколько все это повлияет на матч?

ДВУЗНАЧНЫЙ РАЗРЫВ

Две победы над «Реалом» в регулярке армейцы забыли. Хочется верить – и поражение в полуфинале в Белграде забыли тем более. Итудис выпускает в старте Де Коло, Хэкетта, Курбанова, Клайберна и Хантера. Последнему держать Уолта Тавареса. И не беда, что паренек из Кабо-Верде на голову выше и Отелло, и Кайла Хайнса (как ни крути – а 221 см!). Пусть Уолтера включили во вторую сборную Евролиги. Он не Джоэль Эмбиид. И не Энтони Дэвис. Его вполне реально закрыть. О чем наглядно говорят и встречи в регулярке, где красно-синие взяли больше подборов (суммарно по двум матчам – 72:56), в том числе – и в атаке!

Грамотный разбор игры соперника, самоотдача в защите, умелый выбор позиции – все это важнее и роста, и веса. Тут лишь бы с давлением справиться – полуфинал, как ни крути…

И первые очки набирает… Таварес. Уйдя от Хантера и получив пас от Кампаццо. «Реал» в целом активнее. Пока армейцы ищут бросок и пытаются наладить игру в нападении, Руди Фернандес плюс все тот же Кампаццо делают счет 13:7 в пользу мадридцев. Итудис срочно требует тайм-аут. Меняет почти всю пятерку. Остается лишь Нандо, выходят Родригес, Хайнс, Хиггинс и Питерс. Но это не сразу работает. Два ненужных фола на Энтони Рэндольфе – и экс-форвард «Локо» приносит «Реалу» «плюс 9» (20:11). А точный бросок Юля делает разницу двукратной – 22:11. И это – за 2 минуты до конца первой четверти!

Ох, страшно… Страшно становится. Хотя.. В прошлом году ЦСКА сам вел по ходу матча. Примерно с тем же преимуществом (точнее – 30:20). И это им, увы, не помогло. Вдруг теперь не поможет «Реалу»?

Ведь трешка и проход от Родригеса, плюс данк от Хайнса мгновенно разряжают ситуацию – 18:22 на табло к первому перерыву. В начале второй четверти неугомонный Серхио сложным броском и вовсе сравнивает счет – 26:26. А позже новой трешкой выводит армейцев вперед – 29:28. Похоже, все и правда начинается заново!

НОВЫЙ РЫВОК «РЕАЛА»

И нет, этот рывок не отнимает у армейцев силы. Примерное равенство держится долго. Вплоть до большого перерыва. Попытка «Реала» умчаться в отрыв за счет точных бросков Фабиена Козера армейцы пресекают атаками Клайберна. Еще бы избежать досадных промашек в защите, как в эпизоде с Треем Томпкинсом, когда его буквально «забыли» на трехочковой дуге прямо по центру кольца... Увы, экс-лидер «Нижнего» такой подарок использовал сполна, забив издали.

И все равно, вплоть до большого перерыва игра идет «на тоненького». «Реал» заканчивает половину лидером, но лидерство – такое себе, 45:43. А дальше…

А дальше ЦСКА вновь на время скисает.

И чем активнее трибуны болеют за армейцев (не только фан-сектор команды – почти весь стадион!), чем громче свист в ответ на действия «Реала», тем словно злее мадридцы и больше тушуется сам ЦСКА… Пока Кампаццо цирковыми бросками умудряется попадать из-под кольца, а Рэндольф «лупит» свои трешки, Серхио Родригес – локомотив атак красно-синих – снижает обороты, попав под плотную опеку соперников. Де Коло так и не успевает найти свой бросок. Клайберн допускает потери, а Хантер не успевает забрать ни единый подбор… И разница снова становится двузначной – 61:50. Что страшнее – она продолжает расти: 71:58!

Надежда есть – ее возвращают Чачо и Нандо парой удачных атак. Еще бы Серхио не зарядил мячом в колено Хантеру в атаке на последней секунде (ну как так можно?) – и могло стать совсем хорошо. Но и 65:73 перед заключительной четвертью – совсем не смертельный расклад.

Нужен просто характер. И немного везения…

«КРЕПКИЙ» ЧАЧО, «ОСТРЫЙ» ДЕ КОЛО

И пусть на улице холод, зато на паркете жара! И пусть игра не в Москве, но трибуны – в красно-синих цветах, а симпатии зала – на стороне ЦСКА. И армейцы включат характер! И Серхио Родригес с Надо Де Коло начнут попадать в ключевые моменты.

И станут сдавать нервы.

И у фанатов.

И у журналистов.

И у техники – когда внезапно сработает сирена на втором штрафном Де Коло, который тот промажет (вряд ли из-за этого), но по понятным причинам получить возможность пробить опять – и попадет.

И у Пабло Ласо, который в этот момент в гневе запустит в паркет полотенцем и получит технический. А Нандо сможет реализовать и его, сделав счет 76:78. Все еще в пользу «Реала».

Но нет, мадридцы не «поплыли». И битва продолжится.

И Де Коло трешкой выведет армейцев вперед – 87:85 за 1.19 до сирены

И он же усадит на лавку Факундо Кампаццо, вынудив того набрать пятый фол, после чего сам точно бьет с линии дважды – и вот уже 89:85.

И отправится вслед за аргентинцем Таварес – опять же за перебор личных замечаний. А штрафные исполнит на этот раз Чачо. Конечно же, точно. 91:87. За 17 секунд до конца!

Нет, борьба продлится до последнего. Юль даже трешку попадет. Но это не спасет мадридцев. А ЦСКА сделает то, что был должен – добьется победы. В первую очередь – благодаря характеру!

Осталось только понять – был ли это и правда досрочный финал? Или «Эфес» в воскресенье сумеет сотворить вторую сенсацию?