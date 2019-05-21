Сергей Белоголовцев: Лучшие – Клайберн, Курбанов и Де Коло Известный телеведущий и шоумен поделился впечатлениями от победы ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги.

«К ИТУДИСУ ОДИН ВОПРОС: ЗАЧЕМ ВЫПУСКАЛ ПИТЕРСА?»

– Где и с кем смотрели финал?

– Так получилось, что текучка заела, и я совсем забыл про «Финал четырех». В самый последний момент в программе увидел, что сегодня полуфинал ЦСКА – «Реал». Смотрел его дома, в одиночестве. Эмоций не сдерживал – подпрыгивал и кричал. Такой матч невозможно смотреть спокойно.

И чтобы не спугнуть удачу, решил смотреть финал в той же обстановке, с тем же кулинарным набором, что и полуфинал. Хотя все же было одно изменение: днем вышел во двор на площадку побросать мяч в кольцо. Таким образом, хотел послать ребятам из ЦСКА флюиды победы.

– Некоторые наши коллеги так болели во время полуфинала, что соседи пришли узнать – не случилось ли чего. К вам соседи не приходили?

– У меня в квартире хорошая шумоизоляция, но окно было открыто. Думаю, что редкие в этот час прохожие во дворе вздрагивали от моего крика.

– Вы упомянули кулинарный набор. Из чего он состоял?

– Пара бутылок пива и рыбный салат. После матча с «Реалом» накрыл салат пленкой, поставил в холодильник. Переживал, чтоб не испортился до воскресенья. Но все нормально – своих вкусовых качеств салат не потерял.

– Что делали в первые минуты после победной сирены?

– Алексей Кортнев со своей женой Аминой Зариповой прислали мне видео, как они радуются, я им в ответ свое отправил. А затем Алексей в честь победы открыл в прямом эфире бутылку советского шампанского.

– Три главных героя «Финала четырех», на ваш взгляд?

– Конечно же, Уилл Клайберн. По совокупности двух матчей Нандо Де Коло и Никита Курбанов. Причем Никита даже второй в этой тройке лучших.

– Курбанов – дань патриотизму?

– Ничуть. Никита блестяще сыграл в финале в защите. Делал очень важные подборы, был эмоциональным, но при этом сдержанным. И нельзя забывать, что Никита еще и очки набирал. Помните треху в самом начале матча? Курбанов провел отличный матч и внес свой немалый вклад в победу.

– Единственный, кто не попал в игру, – Алек Питерс.

– К Итудису у меня нет вопросов, кроме одного: зачем он выпускал Питерса? Видимо, сильно верил в его магическую треху. В остальном мы увидели блестящую тренерскую работу. Но без выхода Питерса и его ошибок, после которых мы получили несколько необязательных очков, победа не была бы такой яркой.

«ЛАРКИН ЦСКА НЕ НУЖЕН»

– Сравните свои нынешние эмоции, к примеру, с первой победой ЦСКА в 2006 году.

– В том году «Финал четырех» проходил в Праге, и я в составе группы болельщиков находился в столице Чехии. Мы там в свободное время общались с Сергеем Пановым.

– Панов рассказывал историю тех майских дней. Они с друзьями в холле пятизвездочного отеля разложили воблу и запивали ее вкусным чешским пивом. Вы были в этой компании?

– Нет, там я не был. Но, зная характер Сергея Юрьевича, уверен – это не байка, а быль. Мы с друзьями сходили на полуфинал, все были в майках с номером и фамилией Панова. Майки принесли нам удачу – ЦСКА победил «Барселону» (84:75. – Прим. ред.). Конечно, когда смотришь матч вживую, да еще такой, это совсем другие эмоции, чем перед телевизором.

– Как отметили победу?

– Отмечали бурно и долго вместе с Сергеем Николаевичем Таракановым. Никто нас за это не может судить.

– Теперь у Итудиса уже две победы в Евролиге с ЦСКА. Тяжело идти к вершине вновь, когда уже побывал там дважды. Подсознательно мотивация у греческого специалиста может снизиться.

– Эту ситуацию мне трудно комментировать. Андрею Ватутину виднее, что происходит внутри команды, какая у кого мотивация. Но ради новых побед, возможно, нужна смена тренера.

– Нужен ли ЦСКА Шейн Ларкин, который столько неприятностей доставил нашей команде в финале?

– Ларкин затерроризировал армейцев трехами, но при этом часто тянул одеяло на себя. А нужно еще уметь играть на команду. Считаю, Ларкин нам не нужен.

«В ФИНАЛЕ ЛИГИ ВТБ БУДУ БОЛЕТЬ ЗА «ХИМКИ»

– Не все российские болельщики радовались победе. Их главная претензия: на ведущих ролях в ЦСКА легионеры.

– Я не смотрю на ситуацию столь радикально. В любом случае эта победа нашей команды. Но, конечно, хочется, чтобы российских игроков на ведущих ролях было побольше. Когда в коллективе больше местных баскетболистов, это добавляет команде психологической уверенности. В самые тяжелые моменты местные игроки сильнее убиваются за честь клуба, чем легионеры. Однако есть реалии: на данный момент иностранцы выше классом.

– Есть один российский баскетболист высокого класса, который и в ЦСКА был бы лидером, но он играет в «Химках».

– Понимаю, что вы говорите про Алексея Шведа. Пусть он играет там, где и сейчас. Хочется, чтобы в нашем чемпионате конкуренция была посильнее.

– Если в финале Единой лиги ВТБ сойдутся ЦСКА и «Химки», за кого будете болеть?

– Пусть на меня не обижаются армейские болельщики, но буду болеть за «Химки». Хочется, чтобы у нас был новый чемпион, это важно для прогресса баскетбола. Есть и еще одна причина – мне симпатичен Римас Куртинайтис, будут за него болеть персонально. В «Химках» при нем многое поменялось, видно, что это тренер высокого уровня.