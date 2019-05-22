ЦСКА: 9 игроков и Итудис – без контрактов. А теперь уходит и Ватутин? - Советский спорт
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22 мая 2019 14:45БаскетболТигай Лев

ЦСКА: 9 игроков и Итудис – без контрактов. А теперь уходит и Ватутин?

После триумфа в «Финале четырех» Евролиги у ЦСКА истекают контракты с большинством игроков и главным тренером – а теперь может уйти и президент клуба.

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В четверг армейцы начинают полуфинальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита» и потом им наверняка предстоит еще финал, но все понимают: кульминация сезона позади, главный титул завоеван, а значит пора переключаться на летнюю селекционную кампанию. Как там у золотого состава-2019 обстоят дела с действующими контрактами?

Да почти никак! У 9 из 14 баскетболистов команды срок соглашений вот-вот истечет и их надо либо продлевать (так называемая «опция плюс»), либо заключать заново. Доля этих людей в игровом времени ЦСКА-2018/19 составляет около 80 процентов, сюда входят все легионеры, за исключением Дэниэла Хэкета. Кроме того, заканчивается контракт у главного тренера Димитриса Итудиса. Так что лето в армейском офисе ожидается очень жарким. Особенно после того, как президент клуба Андрей Ватутин, занимающий эту должность в течении десяти лет, заявил cskanews.com, что может вскоре уйти в отставку.

«Обещаю, что доработаю сезон до конца. Потом буду думать. После большой победы можно уйти на мажорной ноте. Это не самая простая работа, она сопряжена с постоянным стрессом», – заявил Ватутин cskanews.com.

Ничего себе новости…

Когда заканчиваются контракты у игроков и главного тренера ЦСКА

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* 1 – разыгрывающий, 2 – атакующий защитник, 3 – легкий форвард, 4 – мощный форвард, 5 – центровой, Т – тренер.

** Срок контракта (в скобках – когда контракт или заканчивается, или может быть продлен клубом по опции «+»).

*** В среднем за матч Евролиги-2018/19.

ИТУДИС ОСТАЕТСЯ?

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Напомню, что после прошлогодней неудачи в Белграде многие требовали досрочно уволить греческого специалиста. Но тот остался – и принес клубу второй европейский титул за пять лет. Результат впечатляющий – к примеру, Этторе Мессина, выигравший в Москве те же две Евролиги, проработал здесь на год больше, пусть и с перерывом.

Год назад я писал про Итудиса, что «этот тренер этой команде все, что мог уже дал». Сейчас, после Витории я в этом уже не уверен. То, как здорово команда прибавляла в конце игр 1/4 с «Басконией» и в полуфинале с «Реалом», не впечатлить не могло, и на стечение обстоятельств такое не спишешь. Целенаправленная подготовка тут налицо. Другое дело, сможет ли Итудис изобретать подобные новшества и дальше? Этого сейчас не знает никто.

Грек уже заявил, что с удовольствием подпишет новый контракт, если ЦСКА ему его предложит. И, скорее всего, так и произойдет. Это не интуиция, а простая логика. Во-первых, выгонять тренера-чемпиона можно лишь при наличии очень сильной альтернативной кандидатуры – причем не в теории, а уже с внятно-персональными договоренностями. И во-вторых, при таком ворохе работы с баскетболистами и при «подвисшем» президенте затягивать решение тренерского вопроса слишком рискованно. Потеряешь время – можешь остаться вообще у разбитого корыта и потом будешь вынужден начинать все с нуля.

КАНДИДАТЫ «НА ВЫХОД» ИЗ ИГРОКОВ – РОДРИГЕС И ПИТЕРС

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Называть ЦСКА молодой командой было бы чересчур, но критического возраста в ней никто еще не достиг: максимум - 32 года. То есть, любой из чемпионов Витории запросто может провести на высшем уровне еще пару-тройку сезонов. Так что Итудис (или новый тренер) с Ватутиным (или с новым президентом), думая о том, кого оставлять, а кого нет, могут сосредоточиться на оценке игровых качеств. Судя по которым, главные кандидаты «на выход» – Серхио Родригес и Алек Питерсом.

Родригес за два года так и не смог доказать свою состоятельность, как плеймейкера экстра-класса. Слишком нестабилен, плохо владеет длинной скидкой, а в защите – вообще гарантированное «слабое звено». «Финал четырех» в этом плане получился у испанца весьма показательным: против «Реала» он в первой половине много забивал, но мало пасовал, во второй окончательно сдулся, а в финале ЦСКА разобрался с «Эфесом» фактически без Родригеса. Ну и какая же это звезда?

Питерс моложе и теоретически перспективнее. Но его главный козырь – дальний бросок, а под конец сезона этих бросков у американского форварда почти не осталось, ему просто не дают мяча. Похоже, что Итудис разочаровался в Питерсе. А коли так, то напрашивается и соответствующее кадровое решение – особенно при наличии в команде столь же молодого Джоэля Боломбоя.

Остальных основных игроков наверняка постараются сохранить. А уж получится или нет – увидим. Конкуренты тоже не дремлют, и в европейских СМИ уже проскакивала информация об интересе «Реала» к Нандо Де Коло, а «Эфеса» и «Барселоны» – к Кори Хиггинсу. С другой стороны, армейцы вроде бы (опять неофициально) договорились только что о новом контракте с Уиллом Клайберном.

Все это – лишь начало большого летнего сериала из слухов, подтверждений, опровержений – и слухов опять. Я же напоследок замечу вот что: из предыдущей чемпионской «основы» ЦСКА образца Берлина-2016 к Витории осталось пять человек. То есть, армейцы стараются менять по два-три баскетболиста в год, избегая как революций, так и застоя. Надеюсь, примерно то же самое будет и в этом году. Хотя «фактор Ватутина» неопределенности, безусловно, добавит.

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