Швед взял реванш у самого себя. «Химки» сравняли счет в серии за Евролигу Во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ «Химки» победили УНИКС в Казани – 103:98. Счет в серии стал ничейным: 1-1. Две следующих игры пройдут в Подмосковье.

Судя по тому, как уверенно ЦСКА, едва отошедший от празднований после Витории, разобрался в четверг с «Зенитом» на старте своего полуфинала (98:82), именовать схватку между УНИКСом и «Химками» «серией за Евролигу» можно без лишних оговорок. И позавчерашняя первая игра лишь подтвердила: борьба здесь будет нешуточной и, скорее всего, затяжной. Подмосковная команда более тридцати минут вела в счете, в третьей четверти ее преимущество достигало отметки «+14», но в последнем периоде все перевернулось. И повинны в этом прежде всего не судьи (после матча гости сетовали на неадекватное соотношение штрафных – 9 против 43 у УНИКСа), а сами химчане. Я бы даже сказал, один конкретный химчанин. И зовут его, к сожалению, Алексей Швед.

БЕСПОЛЕЗНЫЕ 36 ОЧКОВ…

До большого перерыва лидер «Химок» был очень хорош. Он умело чередовал трехочковые с проходами и передачами на партнеров. Но уже в третьем периоде Швед стал перебарщивать с индивидуальными действиями, а в четвертом окончательно сбился на авантюрную «пальбу», то и дело швыряя мяч в сторону кольца, не дойдя до дуги добрых пары метров. Спрашивается, откуда при такой игре у «Химок» было взяться штрафным?

Под конец Швед вроде опомнился и попытался задействовать партнеров вновь, да было поздно. Те просто отвыкли, забыли, что тоже могут забивать. 25 бросков с игры и 15 трехочковых – явный перебор для одного баскетболиста. Даже для такого как Швед. Замени он хоть пяток собственных атак на голевые передачи (последних набралось шесть, причем лишь две пришлись на вторую половину), тогда другое дело, а так… Сам с собой играл и сам себе проиграл. То, что уже почти выиграл. С финальной сиреной, зафиксировавшей победу УНИКСа, весь мешок «шведских» очков (36) обернулся мертвым, никому не нужным грузом.

…И ПОБЕДНЫЕ 25

Сегодня Швед забил на 11 очков меньше, отдал на четыре результативных паса больше, а его команда одержала победу. Причем в этой команде сразу семь человек преодолели рубеж десяти набранных очков! Семь!

Занятно при этом другое: в матче №2 Швед не только стал больше играть на команду, но и вообще действовал как-то предельно сдержанно, аккуратно, я бы даже сказал отстраненно. Острых скидок после проходов практически не делал, 10 из 11 трехочковых бросил со своей фирменной точки – чуть справа от щита, в метре-другом от вершины дуги. А чаще всего ограничивался простым, с минимальной долей риска «разбросом» по периметру.

Просто? Тупо? Что ж, дело вкуса. Я знаю только одно: это – сработало!

Именно такой, элементарной вроде бы передачей Швед в середине четвертой четверти нашел на трехочковой линии Андрея Зубкова, который попал и впервые в матче сделал разницу в счете двузначной – 92:82. И Яннису Тимме под дальнее попадание за 3.20 до конца (95:87) отдавал тоже Швед. Да, коротенько, да, спокойно – но ежели это «коротенько-спокойно» приносит результат, то чего, спрашивается, еще выдумывать?

За 0.32 до конца Швед грамотно заработал и реализовал пару штрафных – 100:96. А еще 14 секунд спустя, после двух бросков с линии Чарльза Дженкинса все стало окончательно ясно. «+6» за такое время не отыгрываются.

Теперь серия переезжает в Химки, где в понедельник и среду соответственно будут сыграны третий и четвертый матчи. У УНИКСа может вернуться в строй основной разыгрывающий Пиеррия Хенри, который сегодня опять сидел вне заявки. С другой стороны, у химчан из-за травмы спины выбыл Стефан Маркович, но…

Это все подробности. А решать исход этой серии будет Он. Алексей Швед.

Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. Матч №2

УНИКС – «Химки» – 98:103 (23:21, 24:27, 25:31, 26:24)

УНИКС: Макколлум (23+8 передач), Дж. Смит (10+6 передач, трехочковые 4/7), Эджим (18), Морган (16)

«Химки»: Швед (25+10 передач, трехочковые 3/11), Зубков (14), М. Томас (13), Мики (13), Крокер (12), Тимма (10), Дженкинс (10)

Счет в серии: 1-1

Расписание оставшихся матчей 1/2 финала

25.05. Матч №2. ЦСКА – «Зенит» (счет в серии – 1-0)

27.05. Матч №3. «Химки» – УНИКС

28.05. Матч №3. «Зенит» – ЦСКА

29.05. Матч №4. «Химки» – УНИКС

30.05. Матч №4. «Зенит» – ЦСКА*

01.06. Матч №5. УНИКС – «Химки»*

02.06. Матч №5. ЦСКА – «Зенит»*

* Если потребуется