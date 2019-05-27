Швед сбежал из казанской «зоны». «Химки» – в шаге от финала Единой лиги ВТБ В третьем матче полуфинала плей-офф нашего чемпионата «Химки» разгромили УНИКС с разницей «+27». Счет в серии стал 2-1 в пользу подмосковной команды.

Лучший баскетбольный клуб России определяется в Единой лиге ВТБ уже седьмой сезон. И за шесть предыдущих лишь однажды полуфинал «без ЦСКА» выигрывала команда, параллельно выступавшая в тот год и в Евролиге. Прошлой весной это удалось «Химкам», причем им хватило одной победы над УНИКСом – тот цикл плей-офф завершался по-экспериментальному, «Финалом четырех». А до этого «неармейские» участники главного еврокубка ни разу не добирались до финала Лиги ВТБ. И три года подряд (2015-2017) серии 1/2 «за выход в Евролигу» растягивались на максимальные пять матчей. Ничего более упорного в нашем внутреннем первенстве просто не может быть.

Полуфинал УНИКС – «Химки» статусу «гвоздь сезона» вполне вроде бы соответствовал. Что по накалу борьбы, что по уровню баскетбола. Обменявшись победами в Казани, соперники перебрались в Подмосковье, и здесь цена осечки возросла в разы. Ведь неудачнику матча №3 дальше придется или дважды выигрывать «на заказ» – или капитулировать.

НДУРА БРОСИЛИ ПОД ТАНК

Тренер гостей Димитрис Прифтис со стартового свистка поставил зонную защиту, причем весьма необычную: первым пятерку соперника перед трехочковой дугой встречал… центровой Морис Ндур. Эта штука явно задумывалась против Алексея Шведа, – чтобы тому было сложнее перебросить высокого и прыгучего африканца. А получилось у УНИКСа нечто ндурное. Или даже ндурацкое.

Швед, которому перед игрой вручили приз MVP сезона Единой лиги, столкнувшись с вертолетными маханиями длиннющих рук, ног и дредов Ндура, не то, что не дрогнул – даже глазом не моргнул. А потом – влепил через эти дреды четыре дальних попадания. Подряд!

УНИКСу волей-неволей пришлось переходить на личную систему обороны. Но Швед и к этому был готов: тут же стал проходить и пасовать, пасовать и проходить. Теперь уже партнеры забивали из-за трехочковой линии. Раз за разом, спокойно и свободно. Кроме того, «Химки» полностью доминировали на подборе, а Джордан Мики перекрыл в защите все подступы к хозяйскому щиту.

В рукаве у Прифтиса, правда, оставался еще один козырь: вернувшийся в строй после травмы Пиеррия Хенри. Но после такого начала выход американского плеймейкера в конце восьмой минуты был запоздалым, у «Химок», что называется, уже «пошло». Да и сам Хенри, видимо, далек от оптимальных кондиций. Если не физических, то по крайней мере игровых. Прежнего виртуозного дирижера в нем пока признать трудно.

Уже в середине второго периода преимущество подмосковной команды в счете достигло отметки «+20». И все дальнейшие попытки УНИКСа организовать погоню не принесли даже мало-мальски внятного результат. Разгром по всем статьям.

ТРИ ОЧКА – ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДНО

Любопытно, что в первой половине, предрешившей исход игры, хозяева не выполнили ни одного штрафного. Да и потом бросили только 9 – против 23 у соперника. Как тут не вспомнить, что совсем недавно, после поражения в матче №1 химчане сетовали как раз на подозрительное (тоже не в их пользу) соотношение штрафных и свой чрезмерный крен в сторону трехочковых.

Нет, господа, трехочковые – они, знаете ли, разные бывают. Сегодня химчане их тоже выполнили более, чем достаточно: 37. Просто попали 18, то есть, половину. И произошло это благодаря не индивидуальному везению, а классной командной, комбинационной игре. Вот и все.

Теперь Шведу и его партнерам достаточно вновь победить на том же паркете в среду, чтобы де-юре оформить путевку в финал и сохранить место в Евролиге на следующий сезон. Хотя я, несмотря на случившийся разгром, вероятность возвращения серии в Казань слишком уж принижать не стал бы. Швед Шведом, но наши полуфиналы плей-офф – штука все-таки труднопредсказуемая. Особенно те, что без ЦСКА.

Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. Матч №3

«Химки» – УНИКС – 91:64 (25:16, 18:12, 27:22, 21:14)

«Химки»: Швед (26 очков+6 передач+6 подборов, трехочковые 6/10), Тимма (15), Мики (10+9 подборов+4 блок-шота), Зубков (10), Крокер (10)

УНИКС: Макколлум (15), Морган (12), Хенри (7+4 перехвата)

Счет в серии: 2-1

Расписание оставшихся матчей 1/2 финала

28.05. Матч №3. «Зенит» – ЦСКА (cчет в серии – 0-2)

29.05. Матч №4. «Химки» – УНИКС

30.05. Матч №4. «Зенит» – ЦСКА*

01.06. Матч №5. УНИКС – «Химки»*

02.06. Матч №5. ЦСКА – «Зенит»*

* Если потребуется