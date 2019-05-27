У федерации баскетбола нет денег заплатить за аренду - Советский спорт
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27 мая 2019 22:45БаскетболФиш Сергей

У федерации баскетбола нет денег заплатить за аренду

Средства от РФБ пытаются выбить через суд.

Kruglyj-5

Российская федерация баскетбола, по всей видимости, испытывает финансовые проблемы. На организацию падают в суд, речь идет о 10 млн рублей неустойки по договору аренды.

Судя по всему, этот долг президенту РФБ Андрею Кириленко оставило предыдущее руководство, во главе с осужденной за мошенничество Юлией Аникеевой. Текущая платежеспособность РФБ вызывает вопросы – уже больше полугода у Федерации арестована часть банковских счетов.

Иск к Российской Федерации баскетбола о взыскании 10 млн рублей подала компания ООО «Абсолют». В исковом заявлении сообщается, что речь идет о неустойке по договору аренды. Сам договор заключили 1 января 2015 года – то есть еще при президентстве в РФБ Аникеевой. Договор аренды действовал до 6 сентября 2016 года. Кириленко возглавил РФБ – в августе 2015-го, то есть при его приходе договор аренды уже действовал.

иск рфб

На текущий момент сумма по иску в 10 миллионов – самое большое за три года требование, которое к РФБ предъявляли через суд. Ранее аналогичные претензии к РФБ уже были. В декабре 2015-го у баскетбольной организации потребовали выплатить 19 млн рублей. Дело также касалось невыплат по аренде и выглядело как долговое наследие предыдущего руководства. Помещение на 3-й Фрунзенской улице в Москве арендовали 1 января 2015-го и за восемь месяцев (то есть до самих выборов в РФБ) за аренду не заплатили ни разу. Гасить долги пришлось уже новому руководству во главе с Кириленко.

Раньше в здании на 3-й Фрунзенской улице был офис РФБ. Помещение солидное, в решении суда говорится, что стоимость аренды составляла 1 млн 300 тысяч рублей в месяц. После избрания Кириленко заявил, что РФБ съедет из этого помещения.

После избрания на пост президента Кириленко заявлял, что такой роскоши организация позволить себе не может и переберется в помещение, которое находится рядом с Олимпийским комитетом.

В отличие от помещения на Фрунзенской, в текущем исковом заявлении на 10 млн рублей не сообщается о каком здании идет речь. Истцы по этим делам разные – требования по помещению на Фрунзенской подавал ИП Кузнецова Г. Н., сейчас – компания ООО «Абсолют», ее владелец Никита Дяхтеренко.

Сам Кириленко еще в середине 2017 года говорил, что все долги Федерации погашены. К его приходу на пост они составляли 280 миллионов рублей.

«Да, на сегодняшний день все погашено. Спасибо нашему попечительскому совету, который принял в этом вопросе активное участие. В мае этого года мы начали с чистого листа и теперь сможем развивать проекты, которые до этого момента были в заморозке», – заявлял Кириленко.

По всей видимости, долгов оказалось больше, чем предполагали. Всплывают все новые, на РФБ падают в суды и, судя по всему, у самой организации сейчас непростая финансовая ситуация. Банковские счета РФБ арестованы еще с конца сентября прошлого года. Пока эти проблемы так и не смогли решить.

рфб счета

За последние годы при Кириленко расходы Федерации составляют порядка 400 млн рублей в год. В 2015-м, в год выборов, расходы составили чуть меньше 300 млн рублей.

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