Швед остается в Евролиге. «Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ Подмосковные «Химки» выиграли и четвертый полуфинальный матч у казанского УНИКСа, завершив серию плей-офф со счетом 3-1 в свою пользу.

После понедельничного поражения в матче №3, УНИКСу, очутившемуся на краю пропасти, предстояло «на заказ» решить непростую задачу: сбить результативность химчан и их лидера Алексея Шведа, неизменно набиравших в этой серии более 90 и 24 очков соответственно. Можно сколько угодно разбирать нюансы данного противостояния, но когда ты позволяешь сопернику так много забивать, рассчитывать на успех, мягко говоря, проблематично. К тому же Швед по ходу полуфинала играл все лучше и лучше. Он явно приноровился к повадкам казанской обороны и с каждым матчем дирижировал партнерами уверенней, чем в предыдущем.

Тренер УНИКСа Димитрис Прифтис отказался от прежних экспериментов, однако попытался придумать новые. Вернул в заявку своего лучшего специалиста по опеке Шведа Трента Локкета, но при этом почему-то выкинул из состава Пиеррию Хенри с Морисом Ндуром. Ох, а по-нормальному, что, нельзя?..

Так или иначе, начало матча №4 казанцам вполне удалось – 19:5! И Локетт со Шведом разбирался неплохо, и Раймар Морган, не впервые переквалифицировавшийся из форвардов в центровые (а куда деваться – Ндура-то нет?), вполне исправно набирал очки. Только я не мог отделаться от ощущения, что все это – полная чепуха, это ненадолго.

И оказался прав! До отметки «-3» «Химки» впервые добрались уже во втором периоде. Сравняли счет и впервые вышли вперед в конце третьего – после дальнего попадания все того же Шведа. Да, потом еще долго были «качели», но… Посмотрите на итоговую результативность «Химок», и вы все поймете: опять за 90. А у Шведа – опять 25. То есть, все потуги казанцев оказались безрезультатными.

Хотя всего за 4.09 до конца после дальнего попадания Джамара Смита УНИКС имел запас «+5». Просто 40 секунд спустя от него не осталось ничего, ноль. Ключевыми же стали результативный подбор в атаке Янниса Тиммы (2+1 и 84:81 за 2.21 до конца) и сверхдальнее трехочковое попадание «в лоб» Стефана Марковича (87:83 за 1.35). Швед все это время сидел на скамейке. Хотя потом вернулся и помог запротоколировать выход «Химок» в Евролигу-2019/20. Вне зависимости от исхода финала Единой лиги ВТБ, который стартует пятого июня.

Там химчан ждет, разумеется, ЦСКА. В ранге свежеиспеченного чемпиона Евролиги.

Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. Матч №4

«Химки» – УНИКС – 92:91 (23:27, 21:22, 23:18, 25:24)

«Химки»: Швед (25 9 передач, трехочковые 4/15), Тимма (24, трехочковые 4/6), Мики (13), Маркович (11)

УНИКС: Морган (27), Дж. Смит (19, трехочковые 5/8), Локетт (15), Эджим (2+12 подборов)

Счет в серии: 3-1

Расписание финальной серии ЦСКА – «Химки»

05.06. Матч №1. Москва

07.06. Матч №2. Москва

10.06. Матч №3. Химки

12.06. Матч №4. Химки*

15.06. Матч №5. Москва*

*если потребуется