ЦСКА очень хочет в отпуск. Финал против «Химок» армейцы начали с «+21» - Советский спорт
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05 июня 2019 21:46БаскетболТигай Лев

ЦСКА очень хочет в отпуск. Финал против «Химок» армейцы начали с «+21»

В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА уверенно обыграл «Химки» - 106:85.

Все мы знаем, каково это: идти на работу за несколько дней до отпуска.

По ночам тебе уже вовсю снятся пляжи с экзотическими красотками и туземными коктейлями цвета «вырви глаз». Но потом, в самый интересный момент из воды вдруг вырастает гигантская акула и… Нет, она не кусает, будь она неладна (лучше бы кусала). Она – звонит!

Это просто будильник. Твой родной будильник. За которым следуют тяжелый подъем, душ, завтрак, метро и так далее - по привычному, до тошноты навязшему в зубах распорядку. И вот ты - в офисе. Вяло отгоняешь мысли о предстоящем отдыхе и лихорадочно закругляешь последние дела, которых, как назло, накопилось больше обычного. Господи, да когда же все это, наконец, зако…

Нечто подобное из года в год происходит в российском баскетболе. Вот и теперь: что ЦСКА уже решил свою главную задачу сезона, став клубным чемпионом Европы, что «Химки» решили свою, обыграв УНИКС в полуфинале внутреннего первенства и сохранив место в Евролиге. Все счастливы, все довольны – и обе стороны еще до финала вовсю погрузились в летне-селекционные вопросы. Которые сегодня вызывают едва ли не больший интерес, чем серия за золото Единой лиги.

ИТУДИС ОСТАЕТСЯ, КУРТИНАЙТИС - ТОЖЕ

ЦСКА только что объявил о продлении на два года контракта с тренером Димитрисом Итудисом. Это важно, но это ожидалось - главная работа у армейских менеджеров все равно впереди. Ведь сразу у девяти (!) основных баскетболистов контракты заканчиваются или должны быть продлены-непродлены. Причем официальных новостей по ним пока не поступало. Только два слуха: один хороший - что вроде бы договорились с Уиллом Клайберном - и один плохой - что Кори Хиггинс якобы уходит в «Барселону».

«Химки» тоже начали с тренера: оставили Римаса Куртинайтиса, принявшего команду в середине сезона. Еще запомнились слова Алексея Шведа о том, что хорошо бы сохранить в команде латыша Яниса Тимму. Откровением эту мысль не назовешь, но тут есть пара нюансов: во-первых, Тимма заканчивал сезон в «Химках» на правах аренды из «Олимпиакоса», а, во-вторых, раз уж Швед вслух печется о следующем сезоне, значит, этот сезон он, скорее всего, проведет там же, где и нынешний.

Но вернемся в «офис», то есть, на финал. В котором Тиммы, кстати, не будет – он сломал палец на ноге в предыдущем раунде плей-офф с УНИКСом. У ЦСКА потеря, правда, тоже имелась: он начал серию за титул без свежеиспеченного MVP «Финала четырех» Евролиги Клайберна. Зато как начал! 17:5 в середине 4-й минуты!

ДЕ КОЛО В «РЕЖИМЕ ШВЕДА»

Солировал Нандо Де Коло, сразу включивший «режим Шведа», - без малейшего пиетета к его исконному обладателю. На ударном стартовом отрезке француз набрал 11 очков, а к большому перерыву дошел до 19 – без единого промаха со всех возможных дистанций и с «дизайнерским бонусом» в виде нескольких эффектных голевых передач.

ЦСКА явно не хочет затягивать этот финал – он хочет в отпуск пораньше. Всю первую половину матча преимущество армейцев, при всех небольших колебаниях, неудержимо росло - пока в начале третьего периода не достигло отметки «+20»: 55:35 после попадания со средней дистанции Дэниэла Хэккетта.

А что же «настоящий» Швед? Да, знаете, в целом как бы нормально. Вроде и забивал, и проходил, и пасовал – и Де Коло в итоге обогнал, установив новый снайперский рекорд финалов Единой лиги ВТБ. Только все это было как-то… бесстрастно, что ли? Плюс поддержка от партнеров оставляла желать лучшего - во всяком случае, по меркам финала. Я бы сказал так: «Химки» играли, как обычные «Химки», а чтобы обыграть ЦСКА этого, конечно, недостаточно. Минимум половине подмосковной команды не хватало страсти, самоотдачи, если хотите, сумасшедшинки. Как у Семена Антонова, в третьей четверти влепившего гостям четыре трехочковых.

Хотя «Химки» несколько раз сокращали свое отставание до «-10», но это было все. Они играли с лучшим клубом Европы, и их, уж извините, просто не спросили. ЦСКА уверенно шел «на сотню», он до нее дошел и под конец матча все вернулось на разгромные круги своя. Все как обычно.

Было ли там что-то необычное-интересное? А, знаете, да! Я обратил внимание, что Итудис не только выпустил Джоэля Боломбоя в стартовой пятерке, но и часто выставлял его а-ля Курбанов на «вершину» защиты встречать разыгрывающего - особенно если это был не Швед. Такая вот любопытная мелочь на будущее, в котором Итудис, как мы теперь знаем, останется в ЦСКА.

А вот то, что в финале такой сильной лиги ничего интересней этого не было - точно плохо.

Единая лига ВТБ. Плей-офф. Финал. Матч №1

ЦСКА – Химки – 106:85 (26:16, 27:19, 29:32, 24:18)
ЦСКА: Де Коло (22, трехочковые 5/5), Хиггинс (19), Антонов (16, трехочковые 4/5), Родригес (12+11 передач), Хантер (11).
Химки: Швед (30+6 передач+5 перехватов, трехочковые 3/10), Мики (18), Вяльцев (10).
Счет в серии: 1-0.

Расписание оставшихся матчей

7.06. 19.30. Матч №2. Москва

10.06. 19.30. Матч №3. Химки

12.06. 13.30. Матч №4. Химки*

15.06. 17.00. Матч №5. Москва*

* Если потребуется.

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