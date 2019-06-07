Финал - сиротка. ЦСКА победил «Химки», которые остались без Шведа

Накануне стало известно, что в финале больше не сыграют защитники Алексей Швед и Иван Ухов. Баскетболист ЦСКА подвернул голеностоп в позавчерашнем матче №1, а Швед провел его на уколах из-за болей в пятке. Это обострение старой травмы, и лидер «Химок» досрочно завершает сезон. Ему придется пройти курс лечения.

Сразу возник вопрос: успеют ли Швед с Уховым выздороветь к концу июля, когда сборная России начнет подготовку к чемпионату мира в Китае? Ведь этой весной уже получил травму еще один защитник национальной команды Дмитрий Хвостов, и он вернется в строй только в августе, непосредственно перед ЧМ-2019, который стартует 31-го числа, в последний день лета.

К счастью, повреждения Шведа и Ухова оказались менее серьезными. Первый должен быть в порядке уже через месяц, второй, возможно, пропустит первый сбор, но не более. Так что сборная и ее тренер Сергей Базаревич, похоже, отделались легким испугом.

28:10 НА 8-й МИНУТЕ

Чего не скажешь о финале Единой лиги ВТБ. Он и так не баловал нас особой интригой, а уж теперь, когда «Химки» вслед за Янисом Тиммой и Энтони Гиллом лишились Шведа, поклонникам подмосковного клуба впору было совсем приуныть. Бодаться с чемпионом Евролиги без трех лучших игроков – удовольствие, прямо скажем, ниже среднего. Пусть у армейцев кроме Ухова отсутствует еще и Уилл Клайберн.

Теоретически «Химки» могли бы взбунтоваться - за счет предельной самоотдачи, жесткости и даже (а куда деваться?) грубости, но... ЦСКА сразу ушел вперед: уже на 8-й минуте его преимущество достигло 18 очков и стало почти трехкратным - 28:10. Хозяева площадки легко читали взаимодействия обесшведеного соперника, чередуя перехваты с блок-шотами и на всех парах убегая в контратаки. Если в мире и есть команды, способные состязаться с армейцами в таком чистеньком баскетболе, то они базируются не по нашу сторону Атлантики, а в НБА.

Возвращаясь к теме сборной: в отличие от ее защитников, которых поразила эпидемия травм, почти всех основных высокорослых игроков национальной команды мы сегодня на паркете как раз увидели - Воронцевича, Антонова, Курбанова, Зубкова, Боломбоя… И общее впечатление получилось очень даже неплохим. Особенно от Курбанова: вот уж кто - совершенно «готовый» игрок. Умный, грамотный, прекрасно делающий то многое, что умеет, и в то же время не делающий ничего лишнего. Настоящий югослав - в хорошем баскетбольном смысле этого слова.

ВСПЫШКА КРОКЕРА И ПОДКАТ ДЕ КОЛО

В третьей четверти, когда разбросался Тони Крокер, «Химки» все-таки встрепенулись. И при разнице всего «+9» тренер Димитрис Итудис, только что продливший на два года контракт с ЦСКА, устроил в тайм-ауте крепкую выволочку Джоэлю Боломбою, потерявшему под армейским щитом Малкольма Томаса.

Дальше был еще один интересный эпизод: Нандо Де Коло прервал контратаку гостей… подкатом. Самым настоящим, футбольным – и причем осознанным!Француз в падении зряче выбил мяч за боковую носком вытянутой ноги. По баскетбольным правилам умышленная игра нижними конечностями никаких дополнительных наказаний не предусматривает, но химчане почему-то принялись спорить с судьями и даже схлопотали технический фол.

Вскоре преимущество ЦСКА вновь приблизилось к 20 очкам, и в итоге москвичи вновь разменяли «сотню». Уверен, это был последний матч баскетбольного сезона-2018/19, сыгранный в Москве. Готов биться об заклад, что финал завершится в Химках – не 10 июня (если подмосковный клуб при своих трибунах все-таки сподобится на нечто героическое) так 12-го.

Единая лига ВТБ. Плей-офф. Финал. Матч №2

ЦСКА – Химки –103:92 (30:15, 25:22, 22:27, 26:28)

ЦСКА: Родригес (16, трехочковые 4/5), Де Коло (14+8 передач), Хиггинс (14), Хантер (14), Курбанов (13), Боломбой (12).

Химки: Крокер (26, трехочковые 5/7), Зайцев (15), М.Томас (13), Мики (13).

Счет в серии:2-0.

Расписание оставшихся матчей

10.06. 19.30. Матч №3. Химки

12.06. 13.30. Матч №4. Химки*

15.06. 17.00. Матч №5. Москва*

* Если потребуется.